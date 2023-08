O sistema Supermicro Multi-Node BigTwin ® HCI com processadores escaláveis Intel® Xeon® de4ª geração oferece 2X a largura de banda I/O com PCIe 5.0 e até 1.5X vezes a largura de banda de memória com DDR5 e suporta aceleradores de CPU integrados para ganhos de desempenho específicos por carga de trabalho

SÃO JOSÉ, Califórnia, 22 de agosto de 2023 /PRNewswire/-- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), uma provedora de soluções de TI para nuvem, IA e AM (Aprendizado de Máquina), Armazenamento e 5G/Edge, anunciou hoje uma nova solução VMware vSAN otimizada para executar cargas de trabalho hiperconvergentes de classe corporativa. À medida que as cargas de trabalho virtualizadas se tornam mais avançadas, os requisitos de desempenho de armazenamento e poder de processamento aumentam, exigindo maior capacidade para atender às aplicações de SLAs e maximizar a densidade da máquina virtual. Esta solução também utiliza o mais recente acelerador Intel AMX para cargas de trabalho com IA.

Em comparação com o Supermicro X11 BigTwin, os testes de referência realizados pela Supermicro mostraram um rendimento de IO até 4,7 vezes maior e uma latência 8,2 vezes menor no teste de benchmark da HCIBench, uma taxa de inferência de classificação de imagens até 4,9 vezes mais rápida no modelo da ResNet50 e uma taxa de processamento de linguagem natural até 4 vezes mais rápida no modelo da BERT-Large. Além disso, a potência e a eficiência superior da arquitetura Supermicro X13 BigTwin podem entregar am melhoria de custo e desempenho de até 3X dentro das mesmas pegadas de nodos em comparação com uma implementação semelhante com base em sistemas da Supermicro de gerações mais antigas, criando um caso atraente para as empresas atualizarem suas infraestruturas antigas.

"A Supermicro continua a liderar o setor de HCI com a primeira solução Gen5 vSAN com base nos processadores escalonáveis Intel Xeon de4ª geração", afirmou Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nossa plataforma líder do setor, a Supermicro BigTwin, suporta a última geração de mídias de armazenamento em memória flash em formatos densos e de múltiplos nodos otimizados para HCI para executar o vSAN sem mais delongas. Os clientes da Supermicro's X13 BigTwin e vSAN podem se beneficiar de um rendimento 4,7 vezes maior e uma latência 8,2 vezes menor conforme os testes de benchmark da HCIBench com melhorias de desempenho de geração a geração. Esta solução permite que os clientes executem mais instâncias no mesmo hardware e sistema, melhorando o desempenho e a utilização, ao mesmo tempo em que reduzem os custos".

A plataforma Supermicro X13 BigTwin entrega o equilíbrio ideal de potência computacional, densidade de memória, capacidade de armazenamento e redundância para implementações HCI, com nodos para o vSAN prontos para serem implementados imediatamente sem precisar de sistemas tradicionais de armazenamento corporativo. A arquitetura Supermicro X13 com processadores escaláveis Intel® Xeon®de 4ª geração fornece o suporte para os mais recentes drivers PCIe 5.0 NVMe padrão de fornecedores líderes do setor para desempenho de armazenamento sem precedentes.

A solução da Supermicro X13 BigTwin está disponível como uma configuração em 2U 2-node ou 2U 4-node com resfriamento líquido opcional. Cada nodo é alimentado por até dois processadores Intel Xeon Escalonáveis de4a geração e até 4 TB de memória DDR5-4800MHz. O sistema executa a versão de software mais recente do VMware vSAN 8.0 com o novo Express Storage Architecture (ESA) para criar um único pool de armazenamento em até 48 drives NVMe acessíveis pelos quatro nodos.

