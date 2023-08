Supermicro lanceert toonaangevende vSAN HCI-oplossing, die tot 4,7X betere prestaties levert tegen 3x lagere kosten*.

Het Supermicro Multi-Node BigTwin® HCI-systeem met 4e generatie Intel® Xeon® schaalbare processoren biedt 2x de I/O-bandbreedte met PCIe 5.0 en tot 1,5x de geheugenbandbreedte met DDR5 en ondersteunt ingebouwde CPU-versnellers voor workload-specifieke prestatieverbeteringen.

SAN JOSE, Californië, 22 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een Total IT Solution Provider voor Cloud, AI/ML, Storage en 5G/Edge, heeft vandaag een nieuwe VMware vSAN-oplossing aangekondigd die geoptimaliseerd is om hypergeconvergeerde, gevirtualiseerde workloads van enterpriseklasse uit te voeren. Naarmate gevirtualiseerde workloads geavanceerder worden, nemen de eisen aan verwerkingskracht en opslagprestaties toe. Er is meer capaciteit nodig om te voldoen aan Service Level Agreements voor applicaties en om de dichtheid van virtuele machines te maximaliseren. Deze oplossing maakt tevens gebruik van de nieuwste Intel AMX-accelerator voor AI-workloads.

Supermicro X13 BigTwin vSAN Solution

Vergeleken met de Supermicro X11 BigTwin toonden door Supermicro uitgevoerde benchmarktests tot 4,7X hogere IO-doorvoer en 8,2X lagere latency op de HCIBench benchmark, tot 4,9X snellere inferentiedoorvoer voor beeldclassificatie op het ResNet50 model en tot 4X snellere verwerking van natuurlijke taal op het BERT-Large model. Bovendien kunnen de superieure kracht en efficiëntie van de Supermicro X13 BigTwin-architectuur tot wel 3x lagere kosten en betere prestaties opleveren binnen dezelfde node-voetafdruk ten opzichte van een vergelijkbare implementatie op basis van oudere Supermicro-systemen, waardoor organisaties een overtuigend argument hebben om hun verouderende infrastructuur te upgraden.

"Supermicro blijft voorop lopen in de HCI-industrie met de eerste Gen5 vSAN-oplossing op basis van de 4e generatie Intel Xeon Scalable processoren," aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Ons toonaangevende Supermicro BigTwin-platform ondersteunt de nieuwste generatie flashopslagmedia in dichte, multi-node vormfactoren die voor HCI geoptimaliseerd zijn om vSAN out of the box te functioneren. Klanten van Supermicro's X13 BigTwin en vSAN kunnen profiteren van 4,7X hogere doorvoer en 8,2X lagere latentie in de HCIBench benchmark met gen-over-gen prestatieverbeteringen. Met deze oplossing kunnen klanten meer instances op dezelfde hardware en rackspace actief hebben, waardoor de prestaties en het gebruik verbeteren en de kosten dalen."

Klik hier om de korte video te bekijken voor meer informatie over de Supermicro vSAN-oplossing.

Het Supermicro X13 BigTwin-platform biedt de ideale balans tussen rekenkracht, geheugendichtheid, opslagcapaciteit en redundantie voor HCI-implementaties, met vSAN-ready nodes die direct kunnen worden ingezet zonder dat er traditionele enterprise storage-systemen nodig zijn. De Supermicro X13 architectuur met 4e generatie Intel® Xeon® Scalable processoren biedt ondersteuning voor de nieuwste PCIe 5.0 NVMe-schrijven van toonaangevende leveranciers voor ongekende opslagprestaties.

Download de Solution Briefs, waarin de Supermicro vSAN-oplossingen in detail beschreven staan:

Supermicro Solution Brief: vSAN for AI

Supermicro Solution Brief: vSAN for HCI

De Supermicro X13 BigTwin-oplossing is beschikbaar als 2U 2-node of 2U 4-node configuratie met optionele vloeistofkoeling. Elke node wordt aangedreven door maximaal twee 4e generatie Intel Xeon schaalbare processoren en maximaal 4 TB DDR5-4800MHz-geheugen. Op het systeem is de nieuwste VMWare vSAN 8.0 softwarestack met de nieuwe Express Storage Architecture (ESA) actief om één opslagpool te creëren voor de maximaal 48 NVMe-schijven die toegankelijk zijn voor de vier nodes.

"*" Gebaseerd op vergelijkingen met Supermicro X11 BigTwin-systemen

Ga voor meer informatie naar Supermicro.com. Deze oplossing zal ook in meer detail worden besproken in een sessie van Supermicro's Open Storage Summit 2023, uitgezonden op 22 augustus 2023 om 19:00 uur CET. Ga voor aanmelding naar de event registration page .

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte, totale IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij vormen ons om tot leverancier van totale IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en diensten, en leveren daarbij geavanceerde high-volume moederbord-, voedings- en behuizingsproducten. De producten worden intern ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten voor schaalvergroting en efficiëntie, en ze worden geoptimaliseerd om de totale eigendomskomst te verbeteren en de milieu-impact te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte werklast en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processoren, GPU's en geheugen-, opslag-, netwerk-, stroom- en koeloplossingen (geklimatiseerde, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Intel, het Intel-logo en andere Intel-merken zijn handelsmerken van Intel Corporation of zijn dochterondernemingen.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren ervan.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2191028/vSAN_1080x1080.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.