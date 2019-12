Supermicro lança sistemas de classe de servidor edge para soluções de rede de acesso de rádio (RAN) 5G aberta

"Os clientes da central de dados da Supermicro e as operadoras globais de telecomunicação estão solicitando soluções de hardware desagregado e de software 5G não proprietários compatíveis com redes multifornecedores em escala de web, declarou Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "As novas soluções de SuperServidores da Supermicro proporcionam a infraestrutura de rede 5G com máxima flexibilidade de implementação e eficiente custo total de propriedade (TCO, na sigla em inglês)."

Os dois novos sistemas da Supermicro são seus primeiros servidores para 5G, a Edge Inteligente, e outras aplicações integradas a serem baseados em processadores Intel Xeon de 2a. geração. O E403-9PFN2T é desenvolvido para ambientes exigentes e incluir três slots PCI-E para placas de aceleração GPU e FPGA. O 1U 1019P-FHN2T compacto é bem ajustado para ambientes controlados como micro centrais de dados e locais de escritório central redesignados, além de trazer dois slots PCI-E de altura e comprimento completos.

Com esses slots de expansão, a Supermicro pode proporcionar inferência de Edge de IA via placas de GPU e acelerar a comunicação de software RAN 5G e site-to-site padrão aberta usando a Placa de Aceleração Programável Intel FPGA N3000. Esses novos servidores complementam os modelos 1019D e E403 Xeon bem-sucedidos da Supermicro. A Supermicro está desenvolvendo compartimentos de proteção com classificação IP65 para atender às necessidades de ambientes externos, como torres de celular e sites de microcélulas.

A Supermicro é líder de mercado na entrega de plataformas abertas de servidor de hardware de alto desempenho e eficiência energética, estendendo a gestão remota em nível de central de dados a plataformas de computação edge, e tem profunda experiência em virtualização e contêineres, incluindo software como Kubernetes e VMware. A nova arquitetura 5G é baseada em plataformas abertas de software conectadas por interfaces padronizadas e elementos de rede virtualizados. A Supermicro se uniu à Aliança O-RAN para ajudar a construir uma arquitetura de RAN 5G aberta, nativa em nuvem, e essas soluções vão, simultaneamente, comportar o 4G à medida que as redes fazem a transição para o 5G.

A rede central de 5G mudou para um modelo virtualizado, que é executada em hardware de central de dados, onde a Arquitetura de Economia de Recursos da Supermicro proporciona plataformas de computação inovadoras, tais como a BigTwin™ multinós de alto desempenho e os produtos de alta densidade SuperBlade® e MicroBlade™. Esses sistemas alavancam o resfriamento compartilhado e a eficiência energética, e apresentam uma estrutura desagregada para permitir as atualizações mais recentes sem o desperdício de retirar e substituir todos os porta-servidores.

