Supermicro oferece a segunda geração de sistema de computação NVIDIA® OVX™ para a colaboração em 3D, metaverso e simulação de gêmeos digitais, com a nova GPU NVIDIA L40

Os clientes podem implementar servidores Supermicro em forma de base de gráficos e simulação para construir e operar aplicações metaversas em escala— os sistemas são compatíveis com até 8 GPUs NVIDIA L40, SmartNICs ConnectX®-7 e processadores de CPU atuais e futuros da Intel e AMD

SAN JOSE, Califórnia, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (SMCI), líder global em computação empresarial, armazenamento, GPUs, soluções de rede e tecnologia de computação verde, amplia novamente sua liderança em infraestrutura de computação acelerada ao ser a primeira a comercializar a segunda geração de sistemas NVIDIA® OVX™ .

O servidor Supermicro OVX é baseado na nova GPU L40 em um servidor 4U de 8GPU com duas CPUs Intel, 32 DIMMs, 8TB de memória, 12 slots PCI-E e até 24 baias de disco. Outros servidores que utilizam a GPU L40 incluem uma gama de sistemas da Supermicro: a estação de trabalho/montagem em rack 4U 4GPU, a 2U com até 6GPUs, a 1U 4GPU e o sistema de múltiplos nós 2U 2Node. Todos esses sistemas são compatíveis com as GPUs NVIDIA L40 baseadas em PCI-E.

"A Supermicro volta a liderar o setor ao ser a primeira a comercializar a segunda geração de servidores OVX ", afirmou Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nossos clientes mais exigentes necessitam da integração das CPUs e GPUs mais rápidas para conseguir experiências imersivas e de baixa latência. Nosso servidor OVX foi projetado para criar e colocar em operação as aplicações Omniverse mais complexas em escala."

Esses novos servidores oferecem gráficos inovadores, IA e desempenho de rede necessários para construir e operar mundos virtuais 3D imersivos. Os sistemas OVX da Supermicro são desenvolvidos especificamente para criar e gerenciar as aplicações NVIDIA Omniverse™ Enterprise em escala de data center e combinam os gráficos mais avançados acelerados por NVIDIA RTX e as capacidades de IA com redes seguras de alta velocidade e uma gestão de nível empresarial.

As GPUs NVIDIA L40 serão incorporadas à geração atual da Supermicro, e as próximas gerações de sistemas serão baseadas em plataformas Intel e AMD. A próxima geração de sistemas Supermicro que aproveitam a GPU L40 incluirá o servidor 4U de 8GPU, o servidor 4U de 4GPU e servidores e estações de trabalho 2U e 1U. Cada servidor Supermicro OVX conta com um máximo de oito GPUs NVIDIA® L40, que trazem a potência da arquitetura Ada Lovelace da NVIDIA para acelerar as cargas de trabalho Omniverse. Esses sistemas combinam as GPUs com três NVIDIA®® ConnectX®-7 SmartNIC, CPUs de alto desempenho e armazenamento NVMe em uma plataforma unificada e estarão disponíveis em breve. A próxima geração de aplicações de IA exigirá uma plataforma de computação otimizada para criar mundos virtuais ricos em gráficos e fisicamente precisos. Os sistemas Supermicro OVX são ideais para apoiar este desenvolvimento contínuo do setor.

"Os servidores Supermicro OVX são sistemas de computação desenvolvidos para criar e utilizar aplicações NVIDIA Omniverse em escala de centro de dados", indicou Kevin Connors, vice-presidente de contas OEM da NVIDIA. "Esta segunda geração de servidores Supermicro OVX é otimizada para impulsionar a criação e o funcionamento de modelos 3D imersivos e fotorrealistas, simulações e gêmeos digitais."

