Supermicro levert een twee generatie NVIDIA® OVX™-computersysteem voor 3D-samenwerking, metaverse en digitale tweelingsimulatie, aangedreven door de nieuwe NVIDIA L40 GPU

Klanten kunnen op schaal Supermicro-servers inzetten voor grafische elementen en simulatiebasis voor het bouwen en gebruiken van Metaverse-toepassingen op schaal. Systemen ondersteunen tot 8 NVIDIA L40 GPU's, ConnectX®-7 SmartNIC's en bestaande en toekomstige CPU-processoren van Intel en AMD

SAN JOSE, Californië,, 22 september 2022 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een wereldwijde leider op het gebied van enterprise computing, opslag, GPU's, netwerkoplossingen en groene computertechnologie, breidt zijn voorsprong op het gebied van versnelde computerinfrastructuur opnieuw uit door als eerste NVIDIA® OVX™-systemen van de tweede generatie op de markt te brengen.

De Supermicro OVX-server is gebaseerd op de nieuwe L40 GPU in een 4U 8GPU-server met dubbele Intel-CPU's, 32 DIMM's, 8 TB aan geheugen, 12 PCI-E-sleuven en maximaal 24 schijfruimtes. Extra servers die gebruik maken van de L40 GPU omvatten een scala aan systemen van Supermicro: de 4U 4GPU rackmount/werkstation, de 2U met maximaal 6 GPU's, de 1U 4GPU, en het multi-node 2U 2Node-systeem. Deze systemen ondersteunen allemaal NVIDIA L40 op PCI-E-gebaseerde GPU's.

"Supermicro is opnieuw toonaangevend in de sector door als eerste op de markt te komen met de tweede generatie OVX-server", aldus Charles Liang, voorzitter en CEO van Supermicro. "Onze meest veeleisende klanten hebben de integratie nodig van de snelste CPU's en GPU's voor latentiearme, meeslepende ervaringen. Onze OVX-server is ontworpen voor het creëren en gebruiken van de meest complexe Omniverse Enterprise-toepassingen op schaal."

Deze nieuwe servers leveren de baanbrekende grafische, AI- en netwerkprestaties die nodig zijn om meeslepende 3D-virtuele werelden te bouwen en te bedienen. OVX-systemen van Supermicro zijn speciaal ontworpen voor het creëren en beheren van NVIDIA Omniverse™ Enterprise -toepassingen op een datacenterschaal en combineren de meest geavanceerde NVIDIA RTX-versnelde grafische en AI-functies met een hoge snelheid, veilig netwerken en zakelijk beheer.

De NVIDIA L40 GPU's zullen worden geïntegreerd in de huidige generatie van Supermicro, en de volgende generaties systemen zijn gebaseerd op Intel- en AMD-platforms. Supermicro-systemen van de volgende generatie die de L40 GPU gebruiken, omvatten de 4U 8GPU-server, de 4U 4GPU-server, en 2U- en 1U-servers en -werkstations. Elke Supermicro OVX-server wordt aangedreven door maximaal acht NVIDIA® L40 GPU's, wat de kracht van de NVIDIA Ada Lovelace-architectuur om Omniverse-werklasten te versnellen, vergroot. Deze systemen combineren GPU's met drie NVIDIA® ConnectX ®-7 SmartNICs, hoogwaardige CPU's en NVMe-opslag in een verenigd platform en zijn binnenkort beschikbaar. Voor de volgende generatie AI-toepassingen is een computerplatform nodig dat is geoptimaliseerd voor het creëren van grafisch rijke en fysiek nauwkeurige virtuele werelden. Supermicro OVX-systemen zijn ideaal om deze voortdurende ontwikkeling in de sector te ondersteunen.

"Supermicro OVX-servers zijn computersystemen die zijn ontworpen voor het creëren en bedienen van NVIDIA Omniverse-toepassingen op datacenterschaal", aldus Kevin Connors, vice-president van OEM-accounts bij NVIDIA. "Deze tweede generatie Supermicro OVX-server is geoptimaliseerd om de creatie en werking van meeslepende, fotorealistische 3D-modellen, simulaties en digitale tweelingen te ondersteunen."

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijde leider op het gebied van applicatie-geoptimaliseerde complete IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, richt zich op het leveren van eerste marktinnovatie voor enterprise-, cloud-, AI- en 5G Telco/Edge-IT-infrastructuur. We ontwikkelen onszelf tot een complete leverancier van IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switch-systemen, software en diensten, en leveren daarnaast geavanceerde hoogwaardige moederbord-, stroom- en chassisproducten. De producten zijn door Supermicro zelf ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland) en maken gebruik van wereldwijde activiteiten om schaal en efficiëntie te realiseren en zijn geoptimaliseerd om TCO te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen (green computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat om te optimaliseren voor hun exacte werklast en toepassing door te kiezen uit een breed scala aan systemen die zijn gebouwd op basis van onze flexibele en herbruikbare bouwblokken die een uitgebreide set van vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's, opslag, netwerken, stroom- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

