Supermicro offre l'Early Shipment Program per i sistemi server e di storage con processori scalabili Intel® Xeon® di prossima generazione e memoria persistente Intel® Optane™ DC

L'intero portafoglio X11 di Supermicro è ottimizzato per sfruttare appieno i processori scalabili Intel Xeon di prossima generazione e le future innovazioni che includono la memoria persistente Intel® Optane™ DC e la tecnologia Intel ® Deep Learning Boost per una migliore accelerazione dell'Intelligenza Artificiale. Per ottenere i sistemi server e di storage Supermicro Early Shipment Program, è sufficiente visitare https://www.supermicro.com/en/products/x11-scalable e seguire le relative istruzioni o contattare il rappresentante delle vendite di Supermicro.

Supermicro supporta in modo aggressivo la memoria persistente Intel Optane DC, un nuovo livello di memoria che cambia le modalità di gioco offerte dai processori scalabili Intel® Xeon® di prossima generazione. Le aziende saranno in grado di elaborare rapidamente i dati e di estrarre maggiore valore dai propri set di dati grazie alla maggiore vicinanza al processore. Ideale per i carichi di lavoro a uso intensivo dei dati, la memoria persistente Intel Optance DC unisce affidabilità, elevata capacità e persistenza nativa per guidare l'innovazione delle applicazioni ed esplorare nuovi casi di uso intensivo dei dati.

Molti sistemi Supermicro X11 dispongono inoltre di architettura a risparmio delle risorse di Supermicro che disaggrega la CPU e la memoria oltre ad altri sottosistemi in modo che ciascuna risorsa possa essere trasferita indipendentemente consentendo ai centri dati di ridurre i costi del ciclo di aggiornamento e l'impatto sull'ambiente. Se si esamina il ciclo di aggiornamento prendendo in considerazione un arco temporale dai tre ai cinque anni, i server a risparmio di risorse di Supermicro offrono, in media, server con prestazioni ed efficienza migliori a costi più contenuti rispetto ai modelli tradizionali con sostituzione integrale che consentono ai centri dati di ottimizzare in modo indipendente l'adozione di tecnologie nuove e migliorate.

Inoltre, quale leader nei sistemi server e di storage all-flash NVMe, la nuova linea Petascale di server di storage all-flash NVMe™ 1U di Supermicro supporta la tecnologia flash di prossima generazione con ampia banda di storage, migliori prestazioni IOPS, supporto NVMe over Fabrics e facilità di manutenzione. Con questi sistemi 1U in grado di supportare fino a 1PB di storage rapido a bassa latenza con 32 U.2 hot-swap fontali, Intel Ruler, EDSFF e SSD dal fattore forma NF1, Supermicro offre una flessibilità senza precedenti e la scelta migliore per le applicazioni di storage di rete a capacità elevata che richiedono migliori prestazioni di latenza. Tali sistemi offrono vantaggi in termini di valore in tempo reale per i centri dati che eseguono carichi di lavoro a uso intensivo dei dati.

Per ulteriori informazioni sulle innovazioni a risparmio di risorse di Supermicro e l'impegno nelle soluzioni di calcolo ecologiche, visitare www.supermicro.com/WeKeepITGreen.

