Supermicro présente des systèmes informatiques en périphérie de réseau en extérieur - une nouvelle catégorie de serveurs 5G pour les opérateurs de télécommunications, l'informatique intelligente en périphérie de réseau et la diffusion continue, à déployer dans des stations cellulaires IP65

« Les SuperServers Supermicro hautement configurables, adaptés aux conditions extérieures extrêmes, offrent aux opérateurs de centres de données et de télécommunications de nouvelles options de déploiement, uniques, faisant jeu égal avec les concurrents du secteur », a déclaré Charles Liang, le PDG de Supermicro. « Ces solutions confirment le leadership de Supermicro en matière de solutions informatiques à haut rendement et efficaces, à un coût total de possession réduit. »

Outre les options de processeur, les nouveaux systèmes de Supermicro tirent parti des dernières avancées en matière de matrice FPGA et de processeur graphique, en disposant de trois emplacements PCI-E pour assurer des capacités d'extension. C'est vital pour les inférences d'IA en temps réel améliorées, en périphérie de réseau, passant par des cartes graphiques et pour la prise en charge du logiciel RAN 5G, mais aussi pour la communication de site à site, de norme ouverte, avec des cartes accélératrices FPGA. Grâce aux capacités de stockage aux formats SSD, M.2 et EDSFF, ces serveurs très résistants peuvent également diffuser localement des contenus média en cache ou stocker des données de vidéosurveillance et d'autres données sensibles.

Reposant sur les Building Block Solutions® de Supermicro, ces systèmes 5G peuvent être configurés avec un grand nombre de processeurs et de combinaisons de mémoires, afin que les clients puissent adapter leurs solutions et promouvoir la gestion à distance des centres de données de périphérie de réseau intelligente. Supermicro a une grande expérience des logiciels de virtualisation et des conteneurs optimisés très appréciés comme Kubernetes, utilisés pour efficacement fluidifier ces interactions, et dispose de plusieurs serveurs agréés NGC-Ready for Edge en vue d'étendre les capacités d'IA aux réseaux publics et privés.

Supermicro prend pleinement part au mouvement du secteur pour des plateformes matérielles non-propriétaires et l'adoption croissante d'interfaces système normalisées. L'adhésion de Supermicro à l'Alliance O-RAN appuie son initiative visant à promouvoir une architecture RAN 5G ouverte et propre au nuage, pour faire évoluer les réseaux 4G vers la 5G. Depuis qu'il est membre à l'Alliance O-RAN, Supermicro a mis au point des solutions de référence avec plusieurs opérateurs de télécommunications et fournisseurs de piles logicielles de premier plan. Cette solution compacte, fixée sur pylône, permet le déploiement rapide de réseaux 5G adaptables, ne nécessitant virtuellement aucun investissement immobilier.

Ces serveurs résistants s'appuient sur l'éventail complet de produits 5G et d'informatique en périphérie de réseau de Supermicro, dont les systèmes E403-9P-FN2T et 1019P-FN2T lancés en 2019, et complètent les produits hautement performants de la société pour les centres de données, comme les systèmes multi-nœuds BigTwin™ et à haute densité SuperBlade® et MicroBlade™, qui peuvent prendre en charge le réseau central 5G virtualisé.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.supermicro.com/outdoor-edge.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq : SMCI), une société innovante leader en technologies de serveurs haute performance et haute efficacité, est un fournisseur de premier plan qui distribue dans le monde entier des serveurs évolués Building Block Solutions® pour les centres de données, l'informatique en nuage, les technologies de l'information pour les entreprises, Hadoop/Big Data, l'informatique haute performance (HPC) et les systèmes embarqués. Supermicro se consacre à la protection de l'environnement grâce à son programme « We Keep IT Green® » et fournit à ses clients les solutions les plus efficaces énergétiquement et les plus écologiques disponibles sur le marché.

Supermicro, les serveurs Building Block Solutions, BigTwin, SuperBlade et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées appartenant à Super Micro Computer, Inc.

Intel, le logo Intel et Xeon sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales. Toutes les autres marques, dénominations et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SMCI-F

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1095386/Super_Micro_Computer_5G_edge_server_solution.jpg

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.