Supermicro propose le serveur de stockage all-flash 1U offrant les meilleures performances, la plus grande capacité et le plus haut débit de bout en bout au monde, le tout optimisé pour le stockage NVMe NF1 de Samsung

SAN JOSE, Californie, 5 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI), un leader mondial de solutions informatiques, de stockage et de réseau dédiées aux entreprises ainsi que de technologie d'informatique verte, a annoncé qu'il proposait un nouveau serveur de stockage NVMe™ (Non-Volatile Memory Express) all-flash optimisé pour prendre en charge les nouveaux SSD au format NF1 de Samsung.

N'utilisant qu'une seule unité à armoire, le nouveau serveur de stockage SSG-1029P-NMR36L de Supermicro peut accueillir jusqu'à 576 To de stockage all-flash via 36 logements de lecteur NF1 permutables à chaud. Le format Samsung NF1 (anciennement connu sous le nom NGSFF et parfois M.3) est spécialement conçu pour des applications de stockage réseau à haute capacité qui nécessitent les meilleures performances en termes de latence. Le profil de puissance optimisé des dispositifs entièrement compatibles NF1 permutables à chaud signifie que davantage de puissance de traitement peut être réservée pour prendre en charge les E/S avec les unités centrales et la mémoire les plus rapides du marché.

« Chez Supermicro, c'est systématiquement que nous proposons très tôt à nos clients un accès aux toutes dernières et aux meilleures technologies », explique Charles Liang, PDG de Supermicro. « Notre serveur de stockage NF1 1U est doté de la technologie flash de prochaine génération la plus économe, avec la densité de stockage la plus élevée et les meilleures performances IOPS. Cela confère un réel avantage concurrentiel temps-valeur aux utilisateurs dont les charges de travail sont gourmandes en données, comme les mégadonnées, la conduite autonome, l'IA et des applications CHP. »

« Nous sommes heureux de prendre en charge la nouvelle solution de Supermicro pour notre nouvelle solution SSD NVMe NF1 avec de 288 To à 576 To par système, grâce à laquelle les décideurs de centres de données profitent de la meilleure rentabilité d'investissement pour leurs systèmes 1U », explique Kyoung Hwan Han, vice-président du marketing NAND chez Samsung Electronics. « Nous continuerons de créer de nouveaux marchés d'applications, comme les centres de données et les systèmes d'entreprise de prochaine génération, en proposant des solutions de stockage dont les performances et les atouts en termes de densité sont inégalés. »

Le nouveau système 1U à 36 lecteurs all-flash de Supermicro prend en charge deux processeurs Intel® Xeon® Scalable jusqu'à 205 watts (jusqu'à 56 cœurs) et 24 DIMM pour jusqu'à 3 To de mémoire système. Le système peut ainsi offrir une performance de dix millions d'IOPS et un débit réseau de bout en bout de 20 Go par seconde. Avec une prise en charge de deux cartes réseau PCI-E haute performance à 16 voies, ce système offre une largeur de bande E/S réseau suffisante pour dynamiser les performances de stockage dans des environnements de stockage définis par logiciel et des applications comme l'ingestion et la lecture de données pour l'analytique et l'intelligence artificielle (IA).

Pour l'accessibilité, la solution prend en charge la commutation et la gestion du système à distance, ainsi que la mise sous tension à distance de chaque lecteur. Pour de plus amples informations sur ce nouveau serveur 1U, rendez-vous sur http://www.supermicro.com/products/system/1U/1029/SSG-1029P-NMR36L.cfm.

Ce système all-flash haut de gamme innovant est le dernier venu dans le vaste portefeuille Supermicro de serveurs de stockage à la pointe du secteur et de gammes de produits JBOD. Avec des produits 1U, 2U, 3U et 4U qui comptent des options NVMe all-flash, Simply Double, double face et chargement par le haut avec des cartes SAS3 RAID ou HBA, Supermicro propose le plus grand choix de produits de stockage du secteur afin de répondre aux strictes exigences actuelles de ses clients.

Pour des informations complètes sur les gammes de produits de stockage de Supermicro, rendez-vous sur https://www.supermicro.com/products/nfo/storage.cfm.

Suivez Supermicro sur Facebook et Twitter pour recevoir les toutes dernières nouvelles et annonces.

À propos de Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI )



Supermicro® (NASDAQ : SMCI), l'innovateur majeur en technologies à hautes performances et à haut rendement pour les serveurs, est le principal fournisseur des serveurs évolués Server Building Block Solutions® pour les centres de données, l'informatique dans le nuage, l'informatique d'entreprise, l'Hadoop/Big Data, l'HPC et les systèmes embarqués du monde entier. Supermicro agit pour protéger l'environnement dans le cadre de son programme « We Keep IT Green® » et propose à ses clients les solutions les plus efficaces d'un point de vue énergétique et les plus écologiques du marché.

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées appartenant à Super Micro Computer, Inc.

Toutes les autres marques, noms et marques commerciales appartiennent tous à leurs propriétaires respectifs.

SMCI-F

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/739100/Supermicro_Samsung_NF1_SSD.jpg

Related Links

http://www.supermicro.com