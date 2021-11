SUPERSOCO achève la construction de son siège mondial et dévoile sa stratégie de plateforme industrielle

Avec une surface brute de plus de 8 000 mètres carrés, le complexe abritant le siège mondial se compose d'un centre de recherche tourné vers l'avenir pour les moyens de déplacement du futur, ainsi que de centres mondiaux pour l'analyse du big data, le marketing et les tests. En même temps, il sert de centre d'incubation industrie-université-recherche qui fournit plus de personnes talentueuses excellant dans la conception de produits industriels et les travaux de R&D.

Au cours des six dernières années, SUPERSOCO s'est profondément engagée dans le secteur des deux-roues électriques haut de gamme, avec des capacités de conception et de R&D indépendantes servant de moteur clé à la croissance de l'entreprise.

À ce jour, l'entreprise a obtenu plus de 1 500 brevets pour ses différentes séries de produits, notamment pour l'invention, le modèle d'utilité, le design d'apparence et le droit d'auteur de logiciel. L'entreprise prévoit d'explorer des technologies innovantes en collaboration avec ses partenaires par le biais d'alliances stratégiques et de partage des ressources.

La signature d'un accord de coopération stratégique entre SUPERSOCO et KYMCO CAPTIAL en août 2021 représente une étape importante et le début des efforts de l'entreprise pour construire une plateforme d'éco-mobilité pour les deux-roues alimentés par des énergies renouvelables. À l'avenir, grâce au partenariat stratégique avec KYMCO CAPTIAL, SUPERSOCO prévoit de créer une plateforme d'Internet des véhicules qui comprend le développement de véhicules complets, l'interconnexion intelligente, le big data, ainsi que des installations de chargement et d'échange de batteries tout en menant des collaborations approfondies avec l'investisseur dans les domaines du développement de produits, de l'échange de batteries et de la supercharge.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1692940/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1692941/image_2.jpg

SOURCE SUPERSOCO