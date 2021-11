SUPERSOCO schließt den Bau seines globalen Hauptsitzes ab und stellt seine Strategie für eine Branchenplattform vor

SHANGHAI, 20. Nov. 2021 /PRNewswire/ -- Am 18. November 2021 schloss SUPERSOCO, ein globales Technologieunternehmen, das sich auf Öko-Mobilitätslösungen für Zweiräder konzentriert, offiziell den Bau seines globalen Hauptsitzes im Shanghai West Software Park im Qingpu District in Shanghai ab. Der multifunktionale globale Hauptsitz versetzt SUPERSOCO in die Lage, eine führende Rolle im Bereich der mit erneuerbaren Energien betriebenen Mobilität zu übernehmen, indem ein neues Geschäftsmodell durch die Integration von Industrie, Universität, Forschung und Anwendung entwickelt wird.