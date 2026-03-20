Superteam Wheels s'associe à l'équipe cycliste Kőbánya pour les roues Ultra H2 sur le circuit UCI continental

BUDAPEST, Hongrie, 20 mars 2026 /PRNewswire/ -- Superteam Wheels, l'un des principaux fabricants chinois de roues de vélo en fibre de carbone, a annoncé un partenariat stratégique de grande ampleur avec Kőbánya Cycling Team, une équipe hongroise de renom sur le circuit UCI continental. Elle concevra sur mesure les roues en fibre de carbone S-ALL Carbon Ultra H2 pour les entraînements quotidiens et les événements de premier plan auxquels l'équipe participe (l'UCI Europe Tour, par exemple). Cette collaboration marque une étape importante pour Superteam Wheels, qui souhaite renforcer sa présence dans le cyclisme professionnel à l'étranger, prouvant la forte reconnaissance de ses technologies de base et de ses produits par les équipes européennes.

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Basée à Budapest, en Hongrie, Kőbánya est une équipe cycliste incontournable sur la scène cycliste professionnelle en Europe de l'Est. Elle participe tout au long de l'année aux épreuves de l'UCI Europe Tour (Tour de Hongrie et Tour de Szeklerland, par exemple) avec une troisième place par étape en Hongrie, tandis que ses coureurs se sont souvent classés dans le top 10 lors de courses telles que le Tour de Roumanie. Avec une équipe internationale composée de coureurs hongrois, italiens, norvégiens et d'autres nationalités, l'équipe dispose d'un système opérationnel et tactique mature, avec une forte compétitivité dans tous les scénarios de course.

Pour ce partenariat, Superteam Wheels a adapté les roues S-ALL Carbon Ultra H2 aux besoins réels de l'équipe en matière de course professionnelle, en procédant à des calibrages exclusifs dans trois dimensions essentielles : rigidité, légèreté et efficacité aérodynamique. La paire de roues est précisément optimisée pour les sprints sur le plat, les échappées en montée et d'autres scénarios de course, ce qui est tout à fait conforme à la promesse de la marque : les roues que vous utilisez sont également celles des pros.

Chris Zeng, Directeur commercial outre-mer de Superteam Wheels, a déclaré :

« La course professionnelle est le véritable révélateur des performances. L'équipe cycliste Kőbánya a une grande expérience des événements professionnels européens, ce qui lui donne une connaissance précieuse des besoins des cyclistes professionnels. Cette collaboration personnalisée fait le lien entre notre innovation technique et les exigences de course réelles et reflète notre présence au sein de la communauté européenne du cyclisme professionnel.

Nous continuerons à optimiser nos produits pour satisfaire aux normes de course de l'UCI, en soutenant les coureurs avec des solutions de roues en carbone haute performance. »

À propos de Superteam Wheels

Fondée en 2015, Superteam Wheels est spécialisée dans la R&D et la fabrication de roues en fibre de carbone performantes et rentables pour les vélos de route. Grâce à la qualité supérieure de ses produits, à son innovation permanente et à sa grande expertise en matière de fabrication, l'entreprise a gagné la confiance des cyclistes du monde entier. Déterminée à faire progresser le secteur du cyclisme, Superteam Wheels continue de développer des technologies de fibre de carbone plus légères, plus résistantes et plus fiables, afin d'offrir une expérience de pilotage exceptionnelle aux utilisateurs du monde entier.

Pour plus d'informations : https://superteamwheels.com/

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