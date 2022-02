SuperTurbo Technologies Inc. e Linamar Corporation anunciam um acordo exclusivo de fabricação e fornecimento para os testes e fabricação de nova tecnologia denominada SuperTurbo™

LOVELAND, Colorado, 8 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A SuperTurbo Technologies Inc. ("SuperTurbo") e a Linamar Corporation ("Linamar") anunciaram hoje que firmaram um acordo exclusivo para levar ao mercado o SuperTurbo™, uma tecnologia transformadora. O SuperTurbo™ melhora a eficiência dos motores de combustão interna a diesel, a hidrogênio e a gás natural, ao mesmo tempo em que reduz significativamente as emissões prejudiciais. A McLaren Engineering, uma divisão da Linamar, produzirá unidades de protótipos para testes de durabilidade. Após a conclusão bem-sucedida dos testes, nos termos do acordo exclusivo, a Linamar fabricará e testará SuperTurbos™ para o mercado global.

O SuperTurbo™ é um turbocompressor impulsionado mecanicamente que oferece reforço "sob demanda" aos motores de combustão interna, o que permite a capacidade de controlar e equilibrar com precisão a pressão e a relação combustível-ar. Ele suporta motores de combustão interna de 7,5 L a 16 L para aplicações rodoviárias e de construção, onde as regulamentações cada vez mais rígidas de emissões e de CO2 exigem sistemas avançados de gerenciamento de ar. As principais OEMs globais de motores continuam a demonstrar forte interesse no SuperTurbo™ como um componente-chave de suas arquiteturas de motores de última geração para permitir a conformidade com os requisitos de emissões das iniciativas China 7, Euro 7 e California Air Resource Board/EPA 2024/2027.

"A parceria da SuperTurbo com a Linamar aproxima nossa empresa da comercialização de uma tecnologia que pode reduzir significativamente as emissões, aumentar o desempenho dos motores e reduzir os custos de combustível em comparação com as tecnologias concorrentes de reforço de motores", disse Mark Herbst, CEO da SuperTurbo. "A Linamar é uma empresa de fabricação de alta qualidade e uma parceira ideal para nossa empresa à medida que avança no estágio criticamente importante de entrega de um produto comercialmente pronto para o mercado. Esperamos alavancar os vastos recursos globais da Linamar para fabricar e lançar novos produtos em todo o mundo."

"Estamos entusiasmados com a parceria com a SuperTurbo para produzir protótipos para testes de durabilidade de seu produto revolucionário que reduz significativamente as emissões de motores de combustão interna a hidrogênio, diesel e gás natural, ao mesmo tempo que alcança níveis mais altos de produtividade e reduz o custo total de propriedade para o mercado de veículos comerciais em estrada e fora da estrada. Consideramos a SuperTurbo um líder em trazer essa tecnologia para o mercado que terá um impacto positivo em nosso meio ambiente", afirmou Linda Hasenfratz, CEO da Linamar.

Além da parceria com a Linamar, a SuperTurbo anunciou recentemente que concluiu com sucesso sua colaboração com a AVL List GmbH ("AVL") para investigar as possibilidades de redução de carbono e emissões de motor de combustão interna a hidrogênio (H 2 ICE). Com foco específico em aplicações de veículos comerciais, o SuperTurbo™ demonstrou a capacidade de otimizar o lambda para reduzir o NOx para menos de 1 a 2 g/kWh na maior faixa de operação do motor, aumentando a eficiência em até 4%, enquanto mantém transientes rápidos, semelhantes aos do diesel.

Sobre a SuperTurbo Technologies, Inc.

A SuperTurbo Technologies Inc. é especializada em projeto, desenvolvimento e comercialização de SuperTurbos™ para veículos comerciais nos mercados rodoviário e de construção. O SuperTurbo™ é um turbocompressor acionado mecanicamente que permite que OEMs de motores controlem o fluxo de ar e o EGR do motor, permitindo a otimização do desempenho e das emissões em todos os pontos de operação. Outros benefícios incluem eficiência transiente do ciclo, economia de custos de combustível, recuperação de energia de escape por meio de compostos, redução de partículas, melhoria de partida a frio/baixo NOx (óxido de nitrogênio), redução de tamanho do motor, redução da velocidade e melhor frenagem do motor. Para mais informações, acesse www.superturbo.net.

Sobre a Linamar

A Linamar Corporation (TSX: LNR) é uma empresa de fabricação avançada em que a interseção de tecnologia de ponta e profunda experiência em fabricação está criando soluções que impulsionam veículos, locomoção, trabalho e vidas para o futuro. A empresa é composta por dois segmentos operacionais – o segmento Industrial e o segmento de Mobilidade, líderes globais em soluções de fabricação e desenvolvedores de classe mundial de produtos de engenharia sofisticados. O segmento Industrial é composto pela Skyjack e MacDon. A Skyjack fabrica plataformas de elevadores tipo tesoura, de lança e manipulador telescópico para o setor de plataformas de trabalho aéreo. A MacDon fabrica plataformas de corte e ceifadoras autoimpulsionadas para o setor de colheita agrícola. O segmento de Mobilidade é subdividido em três grupos regionais: América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. Dentro do segmento de Mobilidade, os grupos regionais são operações verticalmente integradas, combinando experiência em fundição de metais leves, forja, usinagem e montagem para os mercados globais de veículos eletrificados e para os mercados de veículos de alimentação tradicional. Os produtos do segmento de Mobilidade estão focados em componentes e sistemas para novos grupos propulsores, corpo e chassi, linha de direção, motor e sistemas de transmissão desses veículos. A McLaren Engineering oferece serviços de projeto, desenvolvimento e testes para o segmento Mobilidade. A Linamar tem 26 mil funcionários em 60 fábricas, 12 centros de P&D e 25 escritórios de vendas em 17 países na América do Norte e do Sul, Europa e Ásia, que geraram vendas de US$ 7,4 bilhões em 2019. Para mais informações sobre a Linamar Corporation e seus produtos e serviços líderes do setor, acesse www.linamar.com ou siga-nos no Twitter em @LinamarCorp.

Contato para a imprensa:

Forrest Gitlin

Prosek Partners

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1527734/STT_LRG_031417_Logo.jpg

FONTE SuperTurbo Technologies, Inc.

