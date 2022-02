SuperTurbo Technologies Inc. und Linamar Corporation geben eine exklusive Produktions- und Liefervereinbarung für die Erprobung und Herstellung der neuen SuperTurbo™-Technologie bekannt

Der SuperTurbo™ verbessert Verbrennungsmotoren, senkt die Kosten und reduziert schädliche Emissionen

LOVELAND, Colorado, 8. Februar 2022 /PRNewswire/ -- SuperTurbo Technologies Inc. („SuperTurbo") und die Linamar Corporation („Linamar") gaben heute bekannt, dass sie eine exklusive Vereinbarung geschlossen haben, um den SuperTurbo™, eine transformative Technologie, auf den Markt zu bringen. Der SuperTurbo™ verbessert die Effizienz von Diesel-, Wasserstoff- und Erdgasverbrennungsmotoren und reduziert gleichzeitig die Schadstoffemissionen erheblich. McLaren Engineering, eine Abteilung von Linamar, wird Prototypen für Haltbarkeitstests herstellen. Nach erfolgreichem Abschluss der Tests wird Linamar im Rahmen der Exklusivvereinbarung SuperTurbos™ für den Weltmarkt herstellen und testen.

Der SuperTurbo™ ist ein mechanisch angetriebener Turbolader, der Verbrennungsmotoren bedarfsgerecht mit Ladedruck versorgt und so die Möglichkeit bietet, Ladedruck und Luft-Kraftstoff-Verhältnis präzise zu steuern und auszugleichen. Es unterstützt Verbrennungsmotoren mit 7,5 bis 16 Litern Hubraum, die sowohl im Straßenverkehr als auch im Bauwesen eingesetzt werden, wo immer strengere Emissions- und CO2-Vorschriften fortschrittliche Luftmanagementsysteme erfordern. Weltweit führende Motorenhersteller zeigen weiterhin großes Interesse am SuperTurbo™ als Schlüsselkomponente ihrer Motorenarchitekturen der nächsten Generation, um die Emissionsanforderungen von China 7, Euro 7 und California Air Resource Board/EPA 2024/2027 zu erfüllen.

„Die Partnerschaft zwischen SuperTurbo und Linamar bringt unser Unternehmen einen Schritt näher an die Kommerzialisierung einer Technologie, die die Emissionen erheblich reduzieren, die Motorleistung steigern und die Kraftstoffkosten im Vergleich zu konkurrierenden Technologien zur Motoraufladung senken kann", sagte Mark Herbst, CEO von SuperTurbo. „Linamar ist ein Produktionsunternehmen von Weltrang und ein idealer Partner für unser Unternehmen, das sich in der entscheidenden Phase befindet, in der es ein marktreifes Produkt auf den Markt bringen muss. Es wird uns eine Freude sein, die enormen globalen Ressourcen von Linamar für die Herstellung und Einführung neuer Produkte weltweit zu nutzen

„Wir freuen uns, mit SuperTurbo zusammenzuarbeiten, um Prototypen für die Dauerhaftigkeitsprüfung ihres revolutionären Produkts herzustellen, das die Emissionen von Wasserstoff-, Diesel- und Erdgasverbrennungsmotoren erheblich reduziert und gleichzeitig eine höhere Produktivität und niedrigere Gesamtbetriebskosten für den On-Highway- und Off-Highway-Nutzfahrzeugmarkt erzielt. Wir betrachten SuperTurbo als führend bei der Markteinführung dieser Technologie, die sich positiv auf unsere Umwelt auswirken wird", erklärte Linda Hasenfratz, CEO von Linamar.

Neben der Partnerschaft mit Linamar hat SuperTurbo kürzlich bekannt gegeben, dass die Zusammenarbeit mit der AVL List GmbH („AVL") erfolgreich abgeschlossen wurde, um die Möglichkeiten der Kohlenstoff- und Emissionsreduzierung des Wasserstoffverbrennungsmotors (H 2 ICE) zu untersuchen. Der SuperTurbo™, der sich speziell auf Nutzfahrzeuganwendungen konzentriert, demonstrierte die Fähigkeit, das Lambda zu optimieren, um den NOx-Ausstoß des Motors über den Großteil des Betriebsbereichs auf weniger als 1-2 g/kWh zu senken und den Wirkungsgrad um bis zu 4% zu erhöhen, während gleichzeitig schnelle, dieselähnliche Transienten beibehalten werden.

Über SuperTurbo Technologies, Inc.

SuperTurbo Technologies Inc. ist auf die Konstruktion, Entwicklung und Vermarktung von SuperTurbos™ für Nutzfahrzeuge für den Straßen- und Baumarkt spezialisiert. Der SuperTurbo™ ist ein mechanisch angetriebener Turbolader, der es den Motorenherstellern ermöglicht, den Luftstrom und die Abgasrückführung (EGR) für den Motor zu steuern und damit sowohl die Leistung als auch die Emissionen in allen Betriebspunkten zu optimieren. Zu den weiteren Vorteilen gehören die Effizienz des Übergangszyklus, Kraftstoffkosteneinsparungen, Abgasenergierückgewinnung durch Compoundierung, Partikelreduzierung, Verbesserung der Kaltstart- und NOx-Emissionen, Verkleinerung des Motors, Verringerung der Geschwindigkeit und verbesserte Motorbremsung. Weitere Informationen finden Sie unter www.superturbo.net.

Über Linamar

Linamar Corporation (TSX: LNR) ist ein hochmodernes Fertigungsunternehmen, das durch die Verbindung von Spitzentechnologie und fundiertem Fertigungs-Know-how Lösungen entwickelt, die Fahrzeuge, Bewegung, Arbeit und Leben in der Zukunft ermöglichen. Das Unternehmen besteht aus zwei operativen Segmenten - dem Industriesegment und dem Mobilitätssegment, beides weltweit führende Anbieter von Fertigungslösungen und erstklassige Entwickler von hochtechnischen Produkten. Das Industriesegment besteht aus Skyjack und MacDon. Skyjack stellt Scheren-, Ausleger- und Teleskop-Arbeitsbühnen für die Hubarbeitsbühnenindustrie her. MacDon stellt Mähdrescher und selbstfahrende Schwader für die landwirtschaftliche Ernteindustrie her. Das Segment Mobilität ist in drei regionale Gruppen unterteilt: Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik. Innerhalb des Mobilitätssegments sind die regionalen Gruppen vertikal integrierte Betriebe, die Fachwissen in den Bereichen Leichtmetallguss, Schmieden, Bearbeitung und Montage sowohl für den globalen Markt für elektrifizierte als auch für traditionell angetriebene Fahrzeuge vereinen. Die Produkte des Segments Mobilität konzentrieren sich sowohl auf Komponenten als auch auf Systeme für neue Energieantriebe, Karosserie und Fahrwerk, Antriebsstrang, Motor und Getriebe dieser Fahrzeuge. McLaren Engineering erbringt Design-, Entwicklungs- und Testdienstleistungen für das Segment Mobilität. Linamar beschäftigt 26.000 Mitarbeiter an 60 Produktionsstandorten, 12 Forschungs- und Entwicklungszentren und 25 Vertriebsbüros in 17 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa und Asien, die im Jahr 2019 einen Umsatz von 7,4 Milliarden US-Dollar erwirtschafteten. Weitere Informationen über die Linamar Corporation und ihre branchenführenden Produkte und Dienstleistungen erhalten Sie unter www.linamar.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @LinamarCorp.

