Sürdürülebilir gıda üretiminde yenilikçiliği teşvik etmek için 1 milyon Amerikan doları değerinde küresel Omnipreneurship Awards Yarışması

Krallık tarafından benimsenen Vizyon 2030 gündemi kapsamındaki kendi kendine yeterlilik ve gıda güvenliği hedefleri doğrultusunda Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı'nın himayesinde ithal yemlere olan bağımlılığın azaltılması.

Doğal kaynakları korumak için Krallık'taki ideal konumlarla uyumlu olarak, yerel üretime ve yenilenebilir ve sürdürülebilir yem kaynaklarının kullanımına olanak tanıyan yenilikçi ve çevre dostu teknolojik çözümlerin teşvik edilmesi.

Büyük ödül 1 milyon ABD doları iken, finale kalan beş adayın her biri için ödül, 20.000 ABD doları olarak belirlendi.

RİYAD, Suudi Arabistan, 18 Ekim 2022 /PRNewswire/ -- Taze ve işlenmiş kümes hayvanları ve diğer et ürünleri, hayvan yemi ve sağlık ürünlerinin pazar lideri sağlayıcısı ve bir gıda markası franchise operatörü olan Tanmiah Food Company ("Tanmiah" veya "Şirket", Suudi Borsasında 2281), bu hafta Omnipreneurship Awards Sürdürülebilirlik Yarışmasının başka bir sürümünün lansmanını duyurdu.

Yarışma, ithal mısır ve soya bazlı yemlerden sürdürülebilir, doğa için olumlu ve yerel olarak üretilen yem hammaddelerine doğru geçişi sağlayan yenilikçi teknolojik çözümler arıyor. Bu durum, yenilenebilir ve sürdürülebilir yem kaynakları elde edilmesiyle yerel üretime katkıda bulunuyor. Tanmiah şu anda 300.000 tondan fazla yem tüketip bunun %100'ünü ithal etmektedir.

Suudi Arabistan'da ithal yemlere olan mevcut bağımlılığı hafifletmek, kendi kendine yetebilme ve gıda güvenliği hedeflerine uyum sağlamak ve Vizyon 2030'a katkıda bulunmak için, Tanmiah'ın yerel olarak, düşük maliyetli, endüstriyel ölçekte ve doğa için olumlu ve sürdürülebilir bir şekilde yem üretmesini sağlayan bir çözüm sunmayı amaçlıyoruz.

Tanmiah CEO'su Zulifqar Hamadani şunları vurguladı: "Omnipreneurship Awards Sürdürülebilirlik Yarışması, stratejik hedefimiz olan karbon nötr bir kuruluş olma yolunda attığımız bir diğer kritik adımdır. Ticari faaliyetlerimizi Suudi Vizyon Gerçekleştirme Programlarından birine ve Ulusal Dönüşüm Programına uyumlu hale getirme taahhüdümüz doğrultusunda, çevreyi koruyan çözümleri sergilemeleri için önde gelen sektör uzmanlarına ve diğer yenilikçi bilim adamlarına bu fırsatı sunmaktan mutluluk duyuyoruz."

Tanmiah Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ahmed Sharaf Osilan şunları ekledi: "41 ülkeden 93 katılımcının gıda üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmak, üretim atıklarından ticari değer elde etmek için yarıştığı ve Çevre, Su ve Tarım Bakanının himayesinde 1 milyon ABD doları değerindeki büyük ödülün sahibi olarak Polymeron'un duyurulduğu 2020'deki yarışmanın muazzam başarısının ardından, çığır açan yeni girişimleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu Yarışma, Suudi Vizyonu 2030'un önemli bir ayağı olan Ulusal Dönüşüm Programı ile uyumludur; Tanmiah, Krallığın gıda güvenliği ve kendi kendine yeterlilik hedeflerinde öncü bir rol oynamaya devam eden, sosyal açıdan daha sorumlu bir tüzel kişilik olmaya kararlıdır."

2022 Omnipreneurship Awards yarışmasına katılmak ve sürdürülebilir kümes hayvanı yemi üretimi ve kullanımı konusunda yenilikçi fikirlerini sergilemek isteyenler aşağıdaki bağlantıyı kullanarak kaydolabilirler: https://www.omnipreneurshipawards.com/.

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SOURCE Tanmiah Food Company