Desafio do prêmio global Omnipreneurship Awards de um milhão de dólares impulsiona a inovação na produção sustentável de alimentos

Reduzir a dependência de ração importada, de acordo com as metas de autossuficiência e segurança alimentar do Reino de acordo com a agenda do plano Visão 2030 e o patrocínio do Ministério do Meio Ambiente, Água e Agricultura.

Incentivar soluções tecnológicas inovadoras e ecológicas que permitam a produção local e o uso de fontes renováveis e sustentáveis de ração, em consonância com os locais ideais do Reino para manter os recursos naturais.

O grande prêmio é de 1 milhão de dólares, enquanto que cada um dos cinco candidatos pré-selecionados receberá 20 mil dólares.

RIAD, Arábia Saudita, 18 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Tanmiah Food Company ("Tanmiah" ou a "Empresa", 2281 na Bolsa da Arábia Saudita), provedora líder no mercado de aves frescas e processadas e outros produtos derivados de carne, rações para animais e produtos para a saúde, e uma operadora de franquias da marca de alimentos, anunciou nesta semana o lançamento de outra edição do Desafio de Sustentabilidade do Omnipreneurship Awards.

O desafio busca soluções tecnológicas inovadoras que permitam a transição das rações importadas à base de milho e soja para matérias-primas sustentáveis, positivas para a natureza e produzidas localmente. Isso contribui para a produção local mediante a obtenção de rações renováveis e sustentáveis - a Tanmiah consome atualmente mais de 300 mil toneladas métricas de rações e 100% delas são importadas.

Para mitigar a dependência atual da ração importada, alinhar-se com as metas de autossuficiência e segurança alimentar da Arábia Saudita e contribuir para o plano Visão 2030, nosso objetivo é oferecer uma solução que permita à Tanmiah produzir alimentos localmente, com boa relação custo-benefício, em escala industrial e de forma positiva e sustentável para a natureza.

O CEO da Tanmiah, Zulifqar Hamadani, destacou: "O Desafio de Sustentabilidade do prêmio Omnipreneurship Awards é outro passo crucial que estamos dando para atingir o nosso objetivo estratégico de nos tornarmos uma organização neutra em carbono. Impulsionado por nosso compromisso de alinhar nossas operações comerciais a um dos Programas de Realização da Visão Saudita e ao Programa Nacional de Transformação, estamos entusiasmados em oferecer esta oportunidade aos principais especialistas do setor e a outros acadêmicos inovadores para que apresentem soluções que conservem o meio ambiente."

Ahmed Sharaf Osilan, membro do conselho executivo e diretor geral da Tanmiah, complementou: "Após o enorme sucesso do desafio em 2020, que contou com 93 participantes de 41 países competindo para reduzir as emissões de carbono da produção de alimentos, gerar valor comercial a partir dos resíduos da produção e o anúncio do vencedor do grande prêmio de 1 milhão de dólares, a Polymeron, sob o patrocínio de Sua Excelência, o ministro do Meio Ambiente, Água, e Agricultura, esperamos novas iniciativas inovadoras. O desafio está alinhado com o Programa de Transformação Nacional, um pilar fundamental da Visão da Arábia Saudita 2030; a Tanmiah está comprometida em se tornar um cidadão corporativo mais responsável socialmente, que continua a desempenhar um papel pioneiro nas metas de segurança alimentar e autossuficiência do Reino."

Os interessados em participar do desafio do prêmio Omnipreneurship Awards 2022 e que queiram apresentar suas ideias inovadoras para a produção e o uso sustentável de rações para aves podem se inscrever usando o link: https://www.omnipreneurshipawards.com/.

