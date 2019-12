Surf Stadium Japan inicia a construção do estádio de surfe de classe mundial PerfectSwell® em Shizunami

"Esse projeto é a realização de uma visão de quatro anos em formação. Nosso objetivo sempre foi contribuir para o aprofundamento de uma cultura vibrante de surfe em Makinohara", disse o presidente-executivo da SSJ, Tooshihiko Adachi. "Com nosso projeto poderemos expandir a comunidade do surfe, por oferecer surfe recreativo e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento de atletas".

"Em um futuro próximo, piscinas de ondas serão uma parte essencial do melhor treinamento, com ondas feitas sob medida", disse o diretor da Associação Nipônica de Surfe, Kimifumi Imoto. "O PerfectSwell Surf Stadium Japan irá oferecer às equipes internacionais de surfe a oportunidade de treinar em um ambiente que se assemelha muito às condições do oceano, com séries naturais de ondas similares e frequências de séries encontradas no oceano".

"Estamos bem conscientes do nível de esforço empreendido para aprovar o surfe para os Jogos Olímpicos de 2020. Cumprimentos à Associação Internacional de Surfe por essa extraordinária realização", disse o presidente-executivo da AWM, Bruce McFarland. "O surfe estará no cenário mundial no Japão. A AWM se sente extremamente honrada por trabalhar com os visionários da SSJ e participar do crescimento da comunidade local e global do surfe".

Sobre a Surf Stadium Japan

A Surf Stadium Japan se edificou nos princípios de comunidade e retribuição, com a missão de promover um forte espírito de surfe, que já está florescendo em Shizunami.

Sobre a American Wave Machines

A American Wave Machines é a principal empresa de tecnologia de ondas, que produz experiências autênticas de surfe. As instalações da SurfStream® tem capacidade para centenas, enquanto as piscinas de surfe PerfectSwell® têm mais de 4 hectares, com capacidade para milhares. Desde 2007, mais de 3.000.000 de sessões foram desfrutadas nas instalações da American Wave Machines em todo o mundo. Visite AmericanWaveMachines.com.

