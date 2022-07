SURFORMA BIETET BALLISTISCHE PLATTE WELTWEIT AN

ZUM SCHUTZ VON MENSCHENLEBEN IN STÄDTISCHEN GEBIETEN MIT ZIVILEN RISIKEN

PORTO, Portugal, 6. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Surforma hat auf dem Weltmarkt CompactShield eingeführt, eine ballistische Platte für den Einsatz in städtischen Umgebungen mit zivilen Risiken, die auf anspruchsvollere Märkte für den Schutz von Personen ausgerichtet ist, insbesondere in Ländern in regionalen Blöcken wie Amerika, Afrika und dem Nahen Osten.