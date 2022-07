SURFORMA LANÇA PLACA BALÍSTICA A NÍVEL MUNDIAL

A empresa do grupo Efanor – que detém o grupo Sonae – informa que a nova solução é resultado de 3 anos de investigação e desenvolvimento, em parceira com a Beyondcomposite, ganhando grande vantagem face às já existentes , essencialmente na sua aplicabilidade enquanto solução decorativa , evitando a necessidade de dois compontentes: proteção balística e painel decorativo superficial, além do peso, durabilidade, preço.

Com grau de proteção de nível IIIA, III e IV segundo a norma NIJ 0108:01, o novo CompactShield balístico destina-se sobretudo aos setores da construção (edifícios públicos, esquadras de polícia, bancos, etc) e dos transportes (blindados de valores, cabines de autocarros, contentores, etc.).

"É uma revolução tecnológica onde, além da proteção de vidas humanas, incorporamos o factor decorativo numa única solução, permitindo que a sua aplicação possa ter diferentes utilizações, nomeadamente nos setores dos transportes e construção", garante Miguel Nogueira, CEO da Surforma.

A empresa inicia assim um processo de reposicionamento do seu negócio de Laminados e Compactos a nível mundial, seja a nível estrutural com a introdução de novas matérias primas como a nível técnico apostando em novas gamas com performance melhorada.

"Com a nossa nova estratégia de inovação e pipeline de produtos, as vendas poderão crescer 10% nos próximos 5 anos, essencialmente por via da exportação e resultando num aumento expectável de negócio de €7M até 2025", afiança o mesmo responsável.

ABOUT SURFORMA

Nascida em 1959, a empresa é a origem do Grupo Sonae, uma multinacional portuguesa presente em 62 países, que gere um portfólio diversificado de negócios nas áreas de indústria, retalho, serviços financeiros, tecnologia, centros comerciais e telecomunicações. Em 2021, o volume de ngócios do grupo ultrapassou os €8 mil milhões.

Com mais de 60 anos de inovação e liderança no sector - e com o objetivo de criar uma identidade própria e assumir um posicionamento de destaque na produção e distribuição de Laminados e Compactos, nasce em 2018 a SURFORMA®: uma marca global orientada essencialmente para as indústrias do Mobiliário, Construção e Decoração. A empresa opera em mais de 30 países nos 5 continentes.

