Surge Copper intersecta 28 metros de 0,9% CuEq

1. El ancho se refiere a las intersecciones de los pozos de perforación; no se han determinado los anchos reales. 2. Se ha utilizado CuEq (equivalente de cobre) para expresar el valor combinado de cobre, oro, molibdeno y plata como porcentaje de cobre, y se proporciona solo con fines ilustrativos y para facilitar la comparación. No se han hecho concesiones por las pérdidas de recuperación que pudieran ocurrir si eventualmente resultara la minería. Los cálculos utilizan precios de metales de 3,00 US $ / lb de cobre, 1.800 US $ / oz de oro, 10 US $ / lb de molibdeno y 22 US $ / oz de plata, utilizando la fórmula CuEq% = Cu% + (Au g/ tx 0,875) + (Mo% x 3,33) + (Ag g/ tx 0,0107).