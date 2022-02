Surge Copper recoupe 28 mètres avec une teneur en équivalent de cuivre de 0,9 % CuEq, dont 16 mètres avec une teneur de 1,3 % CuEq dans la zone de brèche de Seel Breccia

Symbole boursier TSX-V : SURG

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 3 février 2022 /PRNewswire/ -- Surge Copper Corp. (TSXV : SURG) (OTCQX : SRGXF) (Francfort : G6D2) (« Surge » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les résultats d'analyse complets de 5 trous de forage dans la zone Seel Breccia et de 2 trous d'exploration régionale de la tendance Ox sur la propriété Ootsa, détenue à 100 % par la société en Colombie-Britannique. La zone de Seel Breccia, qui se situe à 200 mètres au nord du gisement East Seel, est connue pour sa minéralisation de cuivre et d'argent à haute teneur s'étendant sous la surface le long d'une série de zones de brèche fortement inclinées. Cette minéralisation de type brèche a été découverte lors du programme de l'été 2021, à la suite de forages externes réalisés au nord et à l'ouest de la zone connue. Le présent communiqué présente la troisième série de résultats du forage de suivi réalisé dans cette zone. La première et la deuxième série de résultats ont été publiées respectivement le 7 décembre 2021 et le 11 janvier 2022.

Faits saillants

Le trou S21-299 a recoupé 48 mètres avec une teneur de 0,54 % d'équivalent cuivre à partir de 94 mètres de profondeur, dont 16 mètres avec une teneur de 0,64 % d'équivalent cuivre

Le trou S21-300 a recoupé 28 mètres avec une teneur de 0,90 % d'équivalent cuivre à partir de 88 mètres de profondeur, dont 16 mètres avec une teneur de 1,27 % d'équivalent cuivre

Le forage a permis d'étendre la distance latérale de la zone à 300 mètres

Le trou 299, en conjonction avec le trou 298 (voir le communiqué de presse du 11 janvier 2022), indiquent une continuité dans la partie orientale de la zone et ouvrent la zone à une expansion supplémentaire dans cette direction

Des résultats d'analyse ont été reçus pour 5 trous réalisés dans la zone de Seel Breccia, y compris les trous S21-299 à 302 et S21-304. Les résultats marquants sont résumés dans le tableau ci-dessous. La carte de forage présente l'emplacement et l'orientation des trous. Certains trous forés sont illustrés ci-dessous.

Le trou de forage S21-299, situé du côté est de la zone Seel Breccia, a recoupé 48 mètres avec une teneur en cuivre de 0,40 % et 11,1 g/t d'argent (0,54 % d'équivalent cuivre) à partir de 94 mètres de profondeur, dont 16 mètres avec une teneur en cuivre de 0,48 % et 13,1 g/t d'argent (0,64 % d'équivalent cuivre), ce qui démontre que la zone reste ouverte du côté est.

Le trou de forage S21-300 a permis de tester la zone près de l'extrémité ouest, à 250 mètres à l'ouest du forage S21-299, et a produit de fortes teneurs, démontrant ainsi le potentiel d'expansion latérale de la zone. Le trou S21-300 a recoupé 28 mètres avec une teneur de 0,65 % de cuivre et de 16,9 g/t d'argent (soit 0,90 % d'équivalent cuivre) à partir de 88 mètres de profondeur, dont 16 mètres avec une teneur de 0,94 % de cuivre et de 25,3 g/t d'argent (soit 1,27 % d'équivalent cuivre).

Les trous de forage S21-301 et 302 ont recoupé la zone de Seel Breccia en profondeur sur le côté ouest et suggèrent que la minéralisation se rétrécit avec la profondeur dans cette zone. Le trou S21-304, au sud de la zone de Seel Breccia, a été foré à l'écart de la zone pour tester la paroi. Le trou a recoupé 8 mètres avec une teneur de 0,27 % de cuivre et 6,3 g/t d'argent (0,34 % d'équivalent cuivre) et démontre le potentiel de zones supplémentaires de minéralisation centrée sur un type de brèche entourant le corps de brèche principal.

La zone de Seel Breccia est un corps de brèches quasi vertical de 25 à 50 mètres de large plongeant fortement vers le sud. Atteignant des profondeurs de plus de 100 mètres en dessous de la surface, la zone a une distance latérale connue d'environ 300 mètres. La zone principale est entourée de plus petits corps de brèches, parallèles et irréguliers. Le forage effectué au cours de la saison 2021 a considérablement élargi la zone de minéralisation à haute teneur près de la surface, bien au-delà de la zone de forage historique. La Société évalue le potentiel de la zone en tant que fosse de démarrage à haute teneur.

Les résultats de 13 forages supplémentaires destinés à tester la zone de Seel Breccia sont en attente. Des résultats sont également en attente pour neuf autres forages carottés réalisés dans le cadre du programme de forage Berg 2021 de la Société.

Résumé des résultats d'analyse des trous sélectionnés Trou

de forage À partir de (m) Jusqu'à (m) Largeur (m)1 CuEq (%)2 Cu (%) Au (g/t) Ag (g/t) S21-299 94 142 48 0,54 0,40 0,03 11,1 dont 94 110 16 0,64 0,48 0,03 13,1 S21-300 88 116 28 0,90 0,65 0,09 16,9 dont 90 106 16 1,27 0,94 0,07 25,3 S21-301 200 204 4 1,17 0,64 0,47 11,0 S21-302 152 154 2 0,50 0,36 0,01 12,8 S21-304 122 130 8 0,34 0,27 0,01 6,3 1. La largeur fait référence aux intersections de trous de forage, les largeurs réelles n'ont pas été déterminées. 2. CuEq (équivalent cuivre) a été utilisé pour exprimer la valeur combinée du cuivre, de l'or, du molybdène et de l'argent en pourcentage de cuivre. Il n'est fourni qu'à titre indicatif et pour faciliter la comparaison. Aucune provision n'a été faite pour les pertes de recouvrement qui pourraient survenir en cas d'exploitation minière. Les calculs utilisent les prix des métaux suivants : 3,00 USD/lb de cuivre, 1 800 USD/oz d'or, 10 USD/lb de molybdène et 22 USD/oz d'argent, selon la formule % CuEq = % Cu + (g/t d'Au x 0,875) + (% Mo x 3,33) + (g/t d'Ag x 0,0107).

Exploration régionale

Les forages Ox21-279 et Ox21-292 étaient des forages d'exploration visant des cibles géophysiques et géochimiques le long de la tendance Ox, une zone hautement chargée et avec des altérations connues, qui s'étend sur 7 kilomètres dans une direction est-ouest centrée sur le gisement Ox. Le trou Ox21-279 a été réalisé à environ 1 kilomètre à l'ouest du gisement Ox et a été foré selon un azimut de 205 degrés, un pendage de -50 degrés, à une profondeur totale de 681 mètres. Le trou Ox21-292 a été réalisé à environ 2,4 kilomètres à l'ouest du gisement Ox et a été foré selon un azimut de 230 degrés, un pendage de -50 degrés, à une profondeur totale de 534 mètres. Les deux forages présentent des zones d'altération et des zones localisées avec des valeurs élevées en métaux précieux, comme le résume le tableau ci-dessous.

Trou de forage À partir de (m) Jusqu'à (m) Largeur (m)1 Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) Ox21-279 400 404 4 0,24 33,9 0,03 Ox21-292 4 8 4 0,20 1,1 0,15 Ox21-292 396 406 10 0,36 2,8 0,04 dont 396 398 2 0,66 1,7 0,03 1. La largeur fait référence aux intersections de trous de forage, les largeurs réelles n'ont pas été déterminées.

Les données géologiques, d'altération et géochimiques fournies par ces trous seront utilisées pour faciliter l'interprétation et l'exploration en cours de la tendance Ox.

Contrôle qualité

Toutes les carottes de forage sont enregistrées, photographiées et coupées en deux avec une scie à diamant. La moitié de la carotte est emballée et envoyée pour analyse à ALS Geochemistry à Kamloops, en Colombie-Britannique (qui est accréditée ISO/IEC 17025), tandis que l'autre moitié est archivée et stockée sur place à des fins de vérification et de référence. La teneur en or est déterminée par pyroanalyse de 30 g, et 33 éléments supplémentaires sont analysés par la méthode ICP (plasma à couplage inductif) utilisant une digestion multiacide (à 4 acides). Des échantillons en double, vierges et des normes certifiées sont inclus dans chaque lot d'échantillons, puis vérifiés pour garantir une assurance et un contrôle de qualité adéquats.

Personne qualifiée

Le Dr Shane Ebert P. Geo. est la personne qualifiée pour les projets Ootsa et Berg en vertu de la norme nationale 43-101, et a approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.

Prochains catalyseurs

La société prévoit d'informer le marché des résultats des activités suivantes :

Résultats des 13 trous de forage restants du programme de forage Ootsa 2021

Résultats des 9 trous de forage du programme de forage Berg 2021

Mise à jour des ressources du projet Ootsa

Résultats d'inversion et de ciblage de la géophysique aéroportée régionale ainsi que la mise à jour du pipeline d'exploration régional

À propos de Surge Copper Corp.

La société détient une participation de 100 % dans la propriété Ootsa, un projet d'exploration de stade avancé contenant les gisements porphyriques de East Seel, West Seel et Ox, situés à proximité de la mine de cuivre à ciel ouvert Huckleberry, détenue par Imperial Metals. La propriété Ootsa contient des ressources de cuivre, d'or, de molybdène et d'argent conformes à la norme NI 43-101 dans les catégories mesurées et indiquées.

La société est également en train de gagner un intérêt de 70 % dans la propriété Berg de Centerra Gold. Berg est un grand projet d'exploration à un stade avancé situé à 28 km au nord-ouest des gisements d'Ootsa. Berg contient des ressources de cuivre, de molybdène et d'argent soumises aux contraintes de la fosse, conformes à la norme NI 43-101 dans les catégories mesurées et indiquées. Ensemble, les propriétés adjacentes d'Ootsa et de Berg confèrent à Surge une position foncière dominante dans le district d'Ootsa-Huckleberry-Berg et le contrôle de quatre gisements porphyriques avancés.

Au nom du conseil d'administration

« Leif Nilsson »

Président-directeur général

