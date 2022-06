SUSE dévoile une pile complète de sécurité de l'infrastructure pour permettre la transformation des activités

Les dernières mises à niveau technologiques de SUSE stimuleront l'automatisation et se concentreront sur l'augmentation de la sécurité, partout - dans ses trois principaux domaines de solution : Business-critical Linux (BCL), Enterprise Container Management (ECM) et Edge.

Face à une augmentation des attaques visant la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et du fait des préoccupations croissantes concernant la sécurité des conteneurs, les entreprises doivent innover sans interruption. De plus, avec l'émergence de l'Internet industriel des objets en tant que segment majeur, la montée des déploiements en périphérie introduit une surface d'attaque plus large. L'augmentation des attaques potentielles – que ce soit dans le datacenter, le cloud ou à la périphérie – oblige les entreprises à réévaluer et à renforcer la sécurité de leurs solutions d'infrastructure.

« Les consommateurs exigent des solutions logicielles plus robustes en raison de l'ampleur et de la diversité des attaques sur la sécurité », a déclaré Melissa Di Donato, PDG de SUSE. « Nos clients ont besoin de solutions complètes et sécurisées pour soutenir chaque étape de leur transformation numérique : ils réclament des solutions multi-clusters et multi-cloud pour soutenir l'ensemble de leur activité. Les annonces d'aujourd'hui soulignent notre capacité à répondre aux besoins critiques de nos clients tout en leur offrant des solutions sur lesquelles ils peuvent compter maintenant et à l'avenir. »

Business-critical Linux : Promotion d'une chaîne d'approvisionnement logicielle, sécurisée et conforme

SUSE présente une nouvelle version de sa base de code Linux, SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 4 (SLE 15 SP4), qui offre aux clients les avantages associés à l'utilisation de l'une des plateformes Linux d'entreprise les plus sécurisées au monde.

Points saillants de SLE 15 SP4 :

Ajout de la conformité SLSA 4 aux certifications de sécurité existantes : SLE 15 SP4 est la première distribution Linux à fournir des paquets sous la norme exigeante de Google SLSA, ajoutant clairement une chaîne d'approvisionnement conforme au niveau 4 de SLSA qui aide à se protéger contre les menaces croissantes visant la sécurité logicielle et la chaîne d'approvisionnement, et auxquelles les clients font face aujourd'hui.

SLE 15 SP4 est la première distribution Linux à fournir des paquets sous la norme exigeante de Google SLSA, ajoutant clairement une chaîne d'approvisionnement conforme au niveau 4 de SLSA qui aide à se protéger contre les menaces croissantes visant la sécurité logicielle et la chaîne d'approvisionnement, et auxquelles les clients font face aujourd'hui. L'informatique confidentielle modifie la protection des données dans le cloud : SLE 15 SP4 inclut une nouveauté : la protection des données utilisées, notamment dans la mémoire principale ou les registres CPU, ce qui permet aux utilisateurs de traiter en toute sécurité des données sensibles dans le cloud. Reposant sur une longue histoire de collaboration en amont, SLE 15 SP4 est la première distribution Linux à prendre en charge les modes hôte et invité AMD SEV-ES (Secure Encrypted Virtualization-Encrypted State), permettant aux clients de sélectionner un isolement VM supplémentaire, permettant de renforcer la sécurité. Grâce à l'informatique confidentielle pour le cloud, SUSE, AMD et Google Cloud offrent aux clients la possibilité de traiter les données en toute sécurité, d'accélérer leur migration et de s'assurer que leurs charges de travail cloud sont protégées contre les attaques à distance, l'escalade des privilèges et les initiés malveillants. Cela s'étend aux charges de travail qui exigent la sécurité et la conformité les plus strictes.

SLE 15 SP4 inclut une nouveauté : la protection des données utilisées, notamment dans la mémoire principale ou les registres CPU, ce qui permet aux utilisateurs de traiter en toute sécurité des données sensibles dans le cloud. Reposant sur une longue histoire de collaboration en amont, SLE 15 SP4 est la première distribution Linux à prendre en charge les modes hôte et invité AMD SEV-ES (Secure Encrypted Virtualization-Encrypted State), permettant aux clients de sélectionner un isolement VM supplémentaire, permettant de renforcer la sécurité. Grâce à l'informatique confidentielle pour le cloud, SUSE, AMD et Google Cloud offrent aux clients la possibilité de traiter les données en toute sécurité, d'accélérer leur migration et de s'assurer que leurs charges de travail cloud sont protégées contre les attaques à distance, l'escalade des privilèges et les initiés malveillants. Cela s'étend aux charges de travail qui exigent la sécurité et la conformité les plus strictes. Expansion dans le monde du cloud natif : Pour les environnements cloud natifs et périphériques, SUSE collabore avec NVIDIA pour offrir un maximum de performances et de disponibilité. Avec la récente sortie par NVIDIA de son pilote GPU open source en mode noyau, SLE 15 SP4 est la première distribution Linux à le fournir, en simplifiant les capacités de calcul accélérées par le GPU dans le cloud, le datacenter et en périphérie avec une chaîne d'approvisionnement logicielle sécurisée et un excellent support.

Pour les environnements cloud natifs et périphériques, SUSE collabore avec NVIDIA pour offrir un maximum de performances et de disponibilité. récente sortie par NVIDIA de son pilote GPU open source en mode noyau, SLE 15 SP4 est la première distribution Linux à le fournir, en simplifiant les capacités de calcul accélérées par le GPU dans le cloud, le datacenter et en périphérie avec une chaîne d'approvisionnement logicielle sécurisée et un excellent support. Résilience avec une gestion plus intelligente pour les domaines Linux : SUSE Manager 4.3 permet de simplifier la gestion de tous les clients Linux mixtes, en fournissant des rapports, une gestion et une surveillance centralisées à partir d'une seule console, y compris des environnements limités en ressources tels que les déploiements de périphériques.

SUSE Manager 4.3 permet de simplifier la gestion de tous les clients Linux mixtes, en fournissant des rapports, une gestion et une surveillance centralisées à partir d'une seule console, y compris des environnements limités en ressources tels que les déploiements de périphériques. Conçu pour la gestion des services SAP : SUSE présente Trento. Cette console, conçue pour réduire la complexité et protéger les charges de travail dans le cloud, est utilisée avec SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications. Trento assure l'intégrité et la sécurité de l'environnement SAP Applications d'un client en appliquant en permanence les meilleures pratiques et en validant les configurations du système, sur les principaux hyperscalers comme Microsoft Azure, Amazon Web Services et Google Cloud Platform.

Gestion des conteneurs d'entreprise : Assurer la gouvernance, la sécurité et la fiabilité opérationnelle des entreprises grâce à la gestion des conteneurs

En s'appuyant sur la disponibilité du mois dernier de SUSE NeuVector 5.0 et SUSE Rancher 2.6.5, qui, ensemble, permettent aux entreprises de sécuriser facilement leurs applications de cloud hybride, SUSE continue d'investir dans ses solutions de conteneurs avec des mises à jour qui améliorent et sécurisent les capacités de SUSE Rancher, notamment :

Solutions axées sur les développeurs : L'adoption de Rancher Desktop a augmenté de plus de 300 % depuis la sortie de la version 1.0 en janvier. La version 1.6 offre aux clients de nouvelles fonctionnalités de tableau de bord, y compris des fonctionnalités déroulantes faciles à utiliser et un nouvel outil de ligne de commande appelé rdctl qui permet l'accès en ligne de commande aux fonctionnalités GUI. Ceux-ci aident les utilisateurs avec des tâches telles que le script (pour l'automatisation, CI/CD), le dépannage et la gestion à distance, ainsi que des fonctionnalités améliorées pour l'expérience utilisateur.

L'adoption de Rancher Desktop a augmenté de plus de 300 % depuis la sortie de la version 1.0 en janvier. La version 1.6 offre aux clients de nouvelles fonctionnalités de tableau de bord, y compris des fonctionnalités déroulantes faciles à utiliser et un nouvel outil de ligne de commande appelé rdctl qui permet l'accès en ligne de commande aux fonctionnalités GUI. Ceux-ci aident les utilisateurs avec des tâches telles que le script (pour l'automatisation, CI/CD), le dépannage et la gestion à distance, ainsi que des fonctionnalités améliorées pour l'expérience utilisateur. Entreposage robuste dans des conteneurs : Longhorn 1.3 fournit une API améliorée à l'aide des CRD de Kubernetes, ce qui permet de personnaliser les paramètres Longhorn via des outils basés sur kubectl et GitOps. Les clients bénéficient également du nouveau réseau de zones de stockage, qui accélère les performances de réplication du stockage grâce à des NIC dédiées, à la prise en charge du clonage de volume qui duplique les environnements, et aux données persistantes pour la mise à l'échelle, les tests et la validation des applications cloud natives.

Longhorn 1.3 fournit une API améliorée à l'aide des CRD de Kubernetes, ce qui permet de personnaliser les paramètres Longhorn via des outils basés sur kubectl et GitOps. Les clients bénéficient également du nouveau réseau de zones de stockage, qui accélère les performances de réplication du stockage grâce à des NIC dédiées, à la prise en charge du clonage de volume qui duplique les environnements, et aux données persistantes pour la mise à l'échelle, les tests et la validation des applications cloud natives. Solutions élargies pour les partenaires : SUSE Rancher prend désormais en charge les environnements IBM Z, ce qui permet aux clients IBM Z de bénéficier des dernières innovations natives du cloud. SUSE Rancher est également disponible sur Microsoft Azure et les GCP Marketplace, ce qui permet aux clients et aux partenaires de rationaliser leurs processus d'approvisionnement.

SUSE Rancher prend désormais en charge les environnements IBM Z, ce qui permet aux clients IBM Z de bénéficier des dernières innovations natives du cloud. SUSE Rancher est également disponible sur Microsoft Azure et les GCP Marketplace, ce qui permet aux clients et aux partenaires de rationaliser leurs processus d'approvisionnement. Sécurité et certifications de niveau entreprise : En s'appuyant sur les améliorations de sécurité annoncées aujourd'hui et récemment au KubeCon , SUSE a l'intention de publier plus tard cette année une nouvelle édition Rancher avec des capacités supplémentaires de sécurité et de conformité d'entreprise pour répondre directement aux besoins changeants des entreprises clientes réglementées ainsi que des organisations gouvernementales.

EDGE : Permettre aux applications commerciales de fonctionner en toute sécurité là où elles fonctionnent le mieux (en périphérie)

Avec 75 milliards d'appareils qui devraient être en ligne d'ici 2025, SUSE répond à la nécessité pour les entreprises de se déployer en périphérie en apportant de nouvelles améliorations à SUSE Edge, une solution 100 % open source qui exploite les K3, SLE Micro, et d'autres éléments de stockage et de sécurité des conteneurs qui sont conçus spécialement pour les environnements périphériques difficiles.

SUSE Edge intègre parfaitement la sécurité entre les trois couches de gestion nécessaires à une solution fiable et évolutive (cycle de vie des applications, système d'exploitation et cycle de vie Kubernetes). Voici quelques faits saillants du rapport :

Gestion à l'échelle : SUSE Edge soutient tous les secteurs et rationalise les opérations pour permettre aux clients d'adapter et de gérer des milliers d'hôpitaux, de restaurants et de magasins de détail en tant qu'emplacements indépendants à partir d'un emplacement centralisé.

SUSE Edge soutient tous les secteurs et rationalise les opérations pour permettre aux clients d'adapter et de gérer des milliers d'hôpitaux, de restaurants et de magasins de détail en tant qu'emplacements indépendants à partir d'un emplacement centralisé. Aborder l'avenir de l'IdO industrielle : SUSE Edge permet aux entreprises manufacturières et industrielles de déployer des applications de pointe qui soutiennent la maintenance prédictive et la valeur analytique, en plus de fournir à l'industrie automobile le soutien essentiel nécessaire pour amener les véhicules intelligents à la prochaine frontière.

SUSE Edge permet aux entreprises manufacturières et industrielles de déployer des applications de pointe qui soutiennent la maintenance prédictive et la valeur analytique, en plus de fournir à l'industrie automobile le soutien essentiel nécessaire pour amener les véhicules intelligents à la prochaine frontière. Déploiement simple et facile du système d'exploitation : SUSE Edge offre aux clients la possibilité de gérer la sécurité continue avec le live patching. Les clients peuvent également tirer parti des nouvelles fonctionnalités et mises à jour qui sont critiques pour conserver l'avantage concurrentiel pour les applications essentielles à l'entreprise, ainsi que pour accroître la compétitivité.

« SUSE Linux fonctionne simplement, sans difficultés, et permet le renforcement de notre activité », a déclaré Matthias Assmann, directeur informatique chez ElectronicPartner, une société commerciale européenne de premier plan pour l'électronique grand public.

« Nous avons choisi SUSE Rancher pour nos usines car nous recherchions une interface de gestion pour aider les utilisateurs internes, principalement les groupes d'applications et les équipes de développement, à gérer plusieurs clusters dans plusieurs emplacements de manière transparente », a déclaré Andreas Poeschl, responsable de Edge Computing et Container Runtime chez BMW. « SUSE Rancher nous a donné l'occasion de gérer et d'entretenir des infrastructures hyperconvergentes, ce qui nous permet de réduire nos efforts sans compromettre la sécurité. »

« Les K3 nous permettent de déployer, de mettre à jour et de sécuriser rapidement la plateforme de conteneurs sous-jacente, en fournissant un environnement d'exécution résilient basé sur Edge, ce qui nous permet d'accroître la résilience », a déclaré Zachary Hardin, directeur en charge de l'ingénierie des systèmes chez Home Depot. « Nous avons utilisé les K3 de différentes façons pour résoudre les besoins de notre entreprise. Le fait de disposer de cette flexibilité tout en rassurés quant aux questions de sécurité est véritablement essentiel pour que nous puissions faire face à nos défis commerciaux. »

Découvrez SUSECON Digital 2022

SUSECON Digital commence aujourd'hui avec des discours de Melissa Di Donato, PDG de SUSE, de Markus Noga, directeur général de Business-critical Linux, de Greg Muscarella, directeur général d'Enterprise Container Management, et de Keith Basil, directeur général de Edge. Les témoignages de partenaires de SUSE, notamment AMD, Dell, Google, Fujitsu, Microsoft et NVIDIA, seront présentés. Découvrez leurs échanges sur les dernières innovations que les uns et les autres mettent en œuvre avec les solutions de SUSE. Les clients de SUSE tels qu'ElectronicPartner, Sara Assicurazioni, BMW et Home Depot interviendront afin de discuter de la façon dont ils tirent parti des solutions commerciales de base de SUSE.

À propos de SUSE

SUSE est un leader mondial en matière de solutions open source innovantes, fiables, sécurisées et adaptées aux besoins des entreprises, sur lesquelles plus de 60 % des entreprises du Fortune 500 s'appuient pour alimenter leurs charges de travail stratégiques. Nous sommes spécialisés dans les solutions métiers Linux, Enterprise Container Management et Edge, et nous collaborons avec des partenaires et des communautés pour permettre à nos clients d'innover partout, du datacenter au cloud, en passant par la périphérie et au-delà.

SUSE réintègre la notion « d'ouverture » à « l'Open Source », offrant aux clients l'agilité nécessaire pour relever les défis de l'innovation aujourd'hui et la liberté de faire évoluer leur stratégie et leurs solutions demain. L'entreprise emploie plus de 2 000 personnes dans le monde entier. SUSE est cotée à la Bourse de Francfort.

