SUSE renforce son portefeuille de gestion des conteneurs pour aider les équipes d'ingénierie de plateforme à gérer plus efficacement les charges de travail IA/ML

Les nouvelles capacités ajoutées à Rancher Prime 3.0 incluent une aide aux équipes d'ingénierie de plateforme pour proposer des PaaS (Platform-as-a-Service) en libre-service, la disponibilité générale de la collection d'applications Rancher Prime et une prise en charge améliorée des charges de travail IA/ML

Une version optimisée de SUSE Edge 3.0 offre sécurité et évolutivité grâce à l'open source

PARIS, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- SUSE®, la société derrière SUSE Linux Enterprise, Rancher Prime et NeuVector Prime, a annoncé aujourd'hui des améliorations de son portefeuille cloud natif et edge afin de permettre aux clients de déployer et de gérer en toute sécurité des charges de travail critiques partout dans le monde. Les nouvelles fonctionnalités de Rancher Prime 3.0, l'offre commerciale de SUSE pour Rancher - la plateforme de gestion de conteneurs open source la plus largement adoptée par l'industrie - et SUSE Edge 3.0 permettent de fournir des plateformes sécurisées grâce à des solutions 100 % open source, et s'insèrent dans la vision de SUSE de laisser la liberté de choix à ses clients.

« Chez SUSE, nous donnons la même importance à nos utilisateurs commerciaux et open source, a déclaré Peter Smails, directeur général de la division Enterprise Container Management de SUSE. À ce titre, notre mission est double : nous devons fournir les fonctionnalités dont nos clients ont besoin pour déployer et gérer leurs charges de travail critiques en production, tout en continuant à investir dans l'innovation pour soutenir et développer notre énorme communauté d'utilisateurs open source. L'annonce d'aujourd'hui répond à ces deux besoins. »

Gestion de la sécurité et du cycle de vie, permettant une PaaS libre-service avec Rancher Prime

Les nouvelles fonctionnalités de Rancher Prime 3.0 aident les équipes d'ingénierie de plateforme à proposer une plateforme en tant que service (PaaS) en libre-service à leurs communautés de développeurs et à améliorer la gestion des charges de travail d'IA.

Voici les nouvelles améliorations apportées à Rancher Prime 3.0 :

Amélioration de la chaîne d'approvisionnement logicielle sécurisée avec la certification SLSA et la nomenclature logicielle (SBOM) qui fournit aux entreprises une livraison fiable.

Mise à jour de la gestion du cycle de vie des logiciels qui fournit des versions cohérentes et reproductibles étroitement alignées sur le cycle de vie en amont de Kubernetes.

Disponibilité générale de Cluster API et des nouvelles classes de cluster qui permettent aux équipes d'ingénierie de plateforme de fournir des PaaS en libre-service, ce qui leur permet d'automatiser et d'accélérer la conversion du code en production.

Disponibilité générale de la collection d'applications Rancher Prime qui offre des applications open source grâce à une plateforme de distribution unique, fiable et de qualité professionnelle.

Améliorations des distributions Kubernetes certifiées RKE2 et K3s pour détecter/configurer automatiquement l'utilisation des environnements d'exécution de conteneurs de NVIDIA, simplifiant ainsi le déploiement des charges de travail IA/ML.

SUSE lance également Ranche Enterprise, un package et un prix uniques pour l'ensemble du portefeuille de Rancher Prime, y compris la gestion multi-clusters, la gestion des systèmes d'exploitation, la gestion des machines virtuelles, le stockage persistant et le système d'exploitation Linux certifié SUSE, SUSE Linux Enterprise Micro.

Investissement continu dans l'innovation et la communauté open source

SUSE continue d'investir dans l'innovation open source dans l'ensemble de son portefeuille cloud natif pour soutenir sa grande communauté d'utilisateurs. Les principales améliorations sont les suivantes :

Harvester 1.3.0 : les cartes GPU prennent en charge la création de GPU virtuels (vGPU) permettant aux utilisateurs d'affecter un vGPU à une ou plusieurs VM créées par Harvester et le support de Arm dans la prévisualisation technique est désormais disponible.

les cartes GPU prennent en charge la création de GPU virtuels (vGPU) permettant aux utilisateurs d'affecter un vGPU à une ou plusieurs VM créées par Harvester et le support de Arm dans la prévisualisation technique est désormais disponible. Longhorn 1.6.0 : la dernière mise à jour de la prévisualisation technique de la version 2.0 de Data Engine permet une sauvegarde et une restauration des opérations de volume de performances sans faille entre la version 1 et les deux moteurs de données.

la dernière mise à jour de la prévisualisation technique de la version 2.0 de Data Engine permet une sauvegarde et une restauration des opérations de volume de performances sans faille entre la version 1 et les deux moteurs de données. RKE2 et K3s : la prise en charge des GPU NVIDIA et la prise en charge complète de Arm sont désormais disponibles.

la prise en charge des GPU NVIDIA et la prise en charge complète de Arm sont désormais disponibles. NeuVector Prime 5.3.0 : parmi les nouvelles fonctionnalités figurent la visibilité de la connexion réseau de sortie, l'automatisation GitOps et la prise en charge étendue des architectures arm64.

Pour lire la liste complète des mises à jour, cliquez ici.

SUSE Edge 3.0 étend la puissance de l'open source jusqu'au edge

Les demandes des clients pour offrir de meilleures expériences en edge augmentent rapidement. Selon IDC, 25 % des dépenses d'infrastructure de l'entreprise seront consacrées à l'edge1. SUSE Edge 3.0 répond à ces exigences croissantes en fournissant une pile logicielle validée, intégrée et optimisée.

« L'edge est la prochaine frontière de l'innovation, mais de nombreuses organisations font face à des défis – savoir comment déployer à grande échelle, les ressources limitées, la dette technique – pour accélérer la transformation vers l'edge, a déclaré Keith Basil, directeur général de la division SUSE Edge. L'edge vise essentiellement à installer la valeur commerciale et la puissance de calcul là où se trouvent les clients et les données, c'est-à-dire là où elles sont le plus utiles. SUSE Edge 3.0 est la solution dont les équipes ont besoin pour déployer l'edge en toute sécurité, en toute confiance et à grande échelle, afin de les aider à développer et à maintenir leur avantage concurrentiel. »

SUSE Edge 3.0 est spécialement conçu pour l'edge sur la base 100 % open source de SUSE et il offre :

Plateforme edge cloud native entièrement intégrée : augmentez l'efficacité de votre infrastructure edge.

augmentez l'efficacité de votre infrastructure edge. Sécurité de niveau entreprise : plateforme complète, sécurité de niveau Datacenter pour chaque appareil périphérique, où qu'il se trouve.

plateforme complète, sécurité de niveau Datacenter pour chaque appareil périphérique, où qu'il se trouve. Évolutivité : déployez et gérez facilement l'infrastructure edge, de centaines à des dizaines de milliers de nœuds.

« Rancher Prime nous permet de gérer tout ce qui se trouve en dessous, jusqu'au serveur ou en l'edge. Il existe un certain nombre d'autres solutions, dont certaines peuvent être meilleures sur des parties spécifiques de la chaîne, mais SUSE Edge fournit la chaîne complète, a déclaré Hans Zenth, chef de projet technique, R&D chez Danelec. Le fait qu'il offre un point de contact unique a été un avantage. C'est SUSE qui assume l'entière responsabilité de toute la chaîne. »

Rancher Prime 3.0 et SUSE Edge 3.0 seront disponibles en avril 2024. Pour en savoir plus, contactez SUSE au stand G5 de KubeCon Europe 2024.

À propos de SUSE

SUSE est un leader mondial en matière de solutions open source d'entreprise innovantes, fiables et sécurisées, notamment SUSE Linux Enterprise, Rancher et NeuVector. Plus de 60 % des entreprises du classement Fortune 500 comptent sur SUSE pour alimenter leurs charges de travail stratégiques, ce qui leur permet d'innover partout, du data center au cloud, en passant par la périphérie et au-delà. SUSE réintègre la notion « d'ouverture » à « l'open source », en collaborant avec des partenaires et des communautés pour donner à ses clients l'agilité nécessaire pour relever les défis de l'innovation d'aujourd'hui et la liberté de faire évoluer leur stratégie et leurs solutions de demain. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.suse.com.

1 IDC, Worldwide Edge Enterprise Infrastructure Forecast, 2022-2027 (IDC #US5131392, novembre 2023)