SUSE erweitert Linux-, Cloud-native Virtualisierungs- und Management- sowie Edge Platform-Lösungen, um Unternehmen mehr Auswahl und Innovation zu bieten

Das erweiterte SUSE-Portfolio liefert eine offene, Cloud-native und unternehmensgerechte Infrastruktur, die IT-Innovationen im Rechenzentrum, in der Hybrid Cloud und im Edge-Bereich ermöglicht

BERLIN, 19. Juni 2024 /PRNewswire/ -- (SUSECON 2024) SUSE® , ein weltweit führender Anbieter innovativer, offener und sicherer Unternehmenslösungen, hat heute neue Funktionen für sein Linux-, Cloud Native- und Edge-Portfolio an Enterprise-Infrastrukturlösungen vorgestellt und hilft damit, das grenzenlose Potenzial von Open Source in Unternehmen zu erschließen. Generative KI-, Cloud Native- und Edge-Technologien eröffnen Unternehmen ganz neue Wege, Anwendungen in der Cloud, in Edge- und On-Premises-Umgebungen zu erstellen und zu betreiben. Die neuen Funktionen von SUSE unterstützen Unternehmen bei der Transformation ihres Business, indem sie die Time-to-Value beschleunigen und die Betriebskosten senken.

„Entscheidungsfreiheit ist in der komplexen IT-Landschaft von heute von entscheidender Bedeutung. Gleichzeitig nehmen die jüngsten Entwicklungen bei der Marktkonsolidierung vielen Unternehmen ihre Optionen", sagt Dr. Thomas Di Giacomo, Chief Technology and Product Officer bei SUSE. „Mit unserem einzigartig offenen und vollständig auf das Ökosystem ausgerichteten Ansatz bleibt SUSE seinem langjährigen Engagement treu, Kunden die Flexibilität zu bieten, die sie für ihre Rechenzentrumsinfrastruktur benötigen, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen."

Geschäftskritisches Linux

Ein Enterprise-fähiges Linux ist die Grundlage für die Ausführung geschäftskritischer Workloads in Unternehmen. SUSE Linux Enterprise war schon immer die bevorzugte Lösung für Unternehmen, die Flexibilität, Zuverlässigkeit und Wahlfreiheit für ihre IT-Kerninfrastruktur suchen. SUSE unterstützt auch weiterhin Business-Innovationen und Effizienzsteigerungen durch sein Portfolio an geschäftskritischen Linux-Lösungen. Viele Anbieter geben vor, Lösungen für Confidential Computing anzubieten, aber die entscheidende Frage ist, ob End-to-End-Funktionen für maximale Sicherheit und Compliance bereitgestellt werden. Mit den neuesten Versionen von SUSE Linux Enterprise und SUSE Manager, der Unterstützung von Intel TDX (Trust Domain Extensions) und AMD SEV (Secure Encrypted Virtualization) auch auf Computing-Instanzen in Hyperscaler-Umgebungen sowie der Remote-Attestierung mit SUSE Manager baut SUSE Linux seine Führungsposition im Bereich Confidential Computing weiter aus. Heute stellt SUSE folgende Verbesserungen, Innovationen und zukünftigen Neuerungen auf der Roadmap vor:

SUSE Linux Enterprise Server 15 Service Pack 6: Mit diesem Update macht SUSE IT-Workloads zukunftssicher und stellt dafür einen neuen Long Term Service Pack Support Core bereit. Dieser bietet den längsten Supportzeitraum für Enterprise Linux auf dem Markt und endet nun im Jahr 2037. SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 6 (SP6) wurde entwickelt, um IT-Abläufe im gesamten Rechenzentrum, in der Cloud und am Edge zu vereinfachen. Die Lösung senkt Risiken und Kosten bei der Einführung neuer Technologien und stellt die Geschäftskontinuität durch die Minimierung geplanter und ungeplanter Serviceunterbrechungen sicher. Neben der aktualisierten Kernel-Version 6.4 sind auch neue Bibliotheken wie OpenSSL 3.1 enthalten. SUSE Linux Enterprise basiert auf einer zertifizierten sicheren Software-Lieferkette und erfüllt höchste Sicherheitsstandards, die den strengsten Vorschriften entsprechen.

Mit diesem Update macht SUSE IT-Workloads zukunftssicher und stellt dafür einen neuen Long Term Service Pack Support Core bereit. Dieser bietet den längsten Supportzeitraum für Enterprise Linux auf dem Markt und endet nun im Jahr 2037. SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 6 (SP6) wurde entwickelt, um IT-Abläufe im gesamten Rechenzentrum, in der Cloud und am Edge zu vereinfachen. Die Lösung senkt Risiken und Kosten bei der Einführung neuer Technologien und stellt die Geschäftskontinuität durch die Minimierung geplanter und ungeplanter Serviceunterbrechungen sicher. Neben der aktualisierten Kernel-Version 6.4 sind auch neue Bibliotheken wie OpenSSL 3.1 enthalten. SUSE Linux Enterprise basiert auf einer zertifizierten sicheren Software-Lieferkette und erfüllt höchste Sicherheitsstandards, die den strengsten Vorschriften entsprechen. SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6: SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 bietet SAP-Kunden und -Partnern die beliebteste sichere und zuverlässige Linux-Plattform für die Ausführung ihrer unternehmenskritischen SAP-Workloads, vom Rechenzentrum bis in die Cloud. Mit diesem Release erhalten Kunden auch Zugang zu den neuesten Innovationen von Trento . Diese von SUSE entwickelte Open-Source-Webanwendung ermöglicht einen besseren Schutz von SAP-Infrastrukturen, indem sie häufige Konfigurationsfehler diagnostiziert und Systeme anhand von SUSE Best Practices validiert.

SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 bietet SAP-Kunden und -Partnern die beliebteste sichere und zuverlässige Linux-Plattform für die Ausführung ihrer unternehmenskritischen SAP-Workloads, vom Rechenzentrum bis in die Cloud. Mit diesem Release erhalten Kunden auch Zugang zu den neuesten Innovationen von . Diese von SUSE entwickelte Open-Source-Webanwendung ermöglicht einen besseren Schutz von SAP-Infrastrukturen, indem sie häufige Konfigurationsfehler diagnostiziert und Systeme anhand von SUSE Best Practices validiert. SUSE Linux Enterprise Micro 6.0: SUSE Linux Enterprise Micro 6.0 ist ein unveränderliches, schlankes und sicheres Open Source-Host-Betriebssystem, das für containerisierte und virtualisierte Workloads optimiert ist. Es vereinfacht die Bereitstellung von Standalone-Containern und optimiert sie für Embedded-Geräte und integrierte Appliances. Gleichzeitig bietet das Betriebssystem eine stabile Plattform für Kubernetes-Implementierungen. Diese Version unterstützt erstmals eine vollständige Festplattenverschlüsselung und verbessert so die Sicherheit der Kundendaten innerhalb und außerhalb des Rechenzentrums. SUSE Linux Enterprise Micro 6.0 ist für den Einsatz an jedem beliebigen Ort konzipiert, passt sich unterschiedlichen Bereitstellungsszenarien an und ermöglicht es Unternehmen, geografische und betriebliche Einschränkungen zu überwinden.

SUSE Linux Enterprise Micro 6.0 ist ein unveränderliches, schlankes und sicheres Open Source-Host-Betriebssystem, das für containerisierte und virtualisierte Workloads optimiert ist. Es vereinfacht die Bereitstellung von Standalone-Containern und optimiert sie für Embedded-Geräte und integrierte Appliances. Gleichzeitig bietet das Betriebssystem eine stabile Plattform für Kubernetes-Implementierungen. Diese Version unterstützt erstmals eine vollständige Festplattenverschlüsselung und verbessert so die Sicherheit der Kundendaten innerhalb und außerhalb des Rechenzentrums. SUSE Linux Enterprise Micro 6.0 ist für den Einsatz an jedem beliebigen Ort konzipiert, passt sich unterschiedlichen Bereitstellungsszenarien an und ermöglicht es Unternehmen, geografische und betriebliche Einschränkungen zu überwinden. SUSE Manager 5.0: SUSE Manager 5.0 unterstützt mehr als 16 verschiedene Linux-Distributionen und ist die branchenführende Multi-Linux-Verwaltungslösung, die von einer einzigen Konsole aus automatisiertes Patch- und Compliance-Management für jedes Linux, an jedem Ort und in jeder Größenordnung bietet. SUSE Manager wird als containerisierte Anwendung geliefert, um die Ausfallsicherheit, Skalierbarkeit und Portabilität zu erhöhen und die Installation zu vereinfachen. Diese Version bietet außerdem Funktionen für die Remote-Attestierung für SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6, mit denen Kunden nachweisen können, dass ihre Remote-Umgebungen in einer Confidential Computing-Umgebung ausgeführt werden.

SUSE bleibt SUSE Linux Enterprise Server weiterhin voll und ganz verpflichtet und arbeitet bereits an einer Reihe weiterer Innovationen für Enterprise Linux. 2025 wird mit SUSE Linux Enterprise Server 16 und SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 16 das nächste Major Release der geschäftskritischen Linux-Plattform auf den Markt kommen.

Enterprise Container Management

Da Kubernetes und Container für geschäftskritische Workloads immer beliebter werden, benötigen Unternehmen sichere, skalierbare Prozesse für Cloud-native Technologien. Die Lösungen von SUSE unterstützen diese Modernisierung, ermöglichen schnellere Innovationen und machen Infrastrukturen zukunftssicher. Um der Nachfrage gerecht zu werden, kündigt SUSE Verbesserungen seiner Angebote für Enterprise Container Management, Observability, Container Secuirty und Virtualisierung an.

Rancher Prime 3.1 - Diese Version bietet marktführendes Monitoring und Observabilität basierend auf der Übernahme von StackState . Version 3.1 verbessert die KI-Unterstützung durch die Bereitstellung virtueller Cluster, fördert die gemeinsame Nutzung von Clustern ohne Kompromisse bei der Isolierung und optimiert die Kosten für Ressourcen wie GPUs. Darüber hinaus enthält die Application Collection for Kubernetes von Rancher Prime jetzt KubeFlow, einen sicheren KI-Stack, der die Datenkontrolle gewährleistet und Community-basierte Lösungen nutzt. Schließlich verlängert SUSE mit Version 3.1 den Lifecycle-Support auf 24 Monate und führt eine dreijährige Extreme-Option für RKE2 und K3s ein.

- Diese Version bietet marktführendes Monitoring und Observabilität basierend auf der . Version 3.1 verbessert die KI-Unterstützung durch die Bereitstellung virtueller Cluster, fördert die gemeinsame Nutzung von Clustern ohne Kompromisse bei der Isolierung und optimiert die Kosten für Ressourcen wie GPUs. Darüber hinaus enthält die Application Collection for Kubernetes von Rancher Prime jetzt KubeFlow, einen sicheren KI-Stack, der die Datenkontrolle gewährleistet und Community-basierte Lösungen nutzt. Schließlich verlängert SUSE mit Version 3.1 den Lifecycle-Support auf 24 Monate und führt eine dreijährige Extreme-Option für RKE2 und K3s ein. NeuVector Prime 5.4 - Aufbauend auf der Rancher Prime UI-Erweiterung, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, integriert NeuVector Prime 5.4 nun Scan-Ergebnisse direkt in Rancher Prime-Ressourcen wie Pods und Nodes und bietet zudem einen Scan-Button. Mit Version 5.4 wird auch ein neues Compliance Reporting Framework eingeführt, das die Verfügbarkeit neuer/aktualisierter Compliance-Berichte (z. B. DISA-STIG) beschleunigt. Darüber hinaus bietet NeuVector Prime 5.4 Schutz vor Distributed-Denial-of-Service-Angriffen und löst Warnmeldungen und Sperrmaßnahmen aus, wenn Schwellenwerte für die maximale Verbindungsrate oder Bandbreitennutzung überschritten werden.

- Aufbauend auf der Rancher Prime UI-Erweiterung, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, integriert NeuVector Prime 5.4 nun Scan-Ergebnisse direkt in Rancher Prime-Ressourcen wie Pods und Nodes und bietet zudem einen Scan-Button. Mit Version 5.4 wird auch ein neues Compliance Reporting Framework eingeführt, das die Verfügbarkeit neuer/aktualisierter Compliance-Berichte (z. B. DISA-STIG) beschleunigt. Darüber hinaus bietet NeuVector Prime 5.4 Schutz vor Distributed-Denial-of-Service-Angriffen und löst Warnmeldungen und Sperrmaßnahmen aus, wenn Schwellenwerte für die maximale Verbindungsrate oder Bandbreitennutzung überschritten werden. Harvester 1.3.1: Die neueste Version der Cloud-nativen Virtualisierungsplattform von SUSE ebnet Kunden den Weg zur Modernisierung und ermöglicht den Übergang von veralteten VMware-basierten und anderen virtualisierten Workloads zu modernen Cloud-nativen Lösungen. Diese Version wurde entwickelt, um die Performance von KI und anderen Workloads deutlich zu verbessern und die Harvester-Funktionalität auf eine breitere Palette von Hardwareplattformen auszuweiten. Die neue Version bietet eine nahtlose Integration und eine optimierte Ressourcennutzung in verschiedenen IT-Umgebungen. Harvester 1.3.1 führt entscheidende Verbesserungen in den Bereichen KI und Hardware-Kompatibilität ein, einschließlich einer verbesserten Unterstützung für innovative vGPU- und ARM-Architekturen.

Edge

Da der sofortige Zugriff auf Daten, Netzwerke und Kommunikationsdienste immer wichtiger wird, ist es für Communication Service Provider (CSP) und Unternehmen von höchster Priorität, Daten von intelligenten Geräten, Sensoren und Steuerungen schnell zu erfassen und zu verarbeiten. Dadurch erhalten diese Organisationen Einblicke in Geschäftsprozesse und Werkzeuge, um Endanwendern neue und innovative Dienste bereitzustellen. SUSE Edge erleichtert die Cloud-native Transformation durch eine spezialisierte Computing-Plattform, die eine skalierbare Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von Edge-Geräten ermöglicht. Die SUSE Adaptive Telco Infrastructure Platform (ATIP), die auf SUSE Edge aufbaut, bietet CSPs zusätzlich eine für Telekommunikationsunternehmen optimierte Edge-Computing-Plattform, die die Bereitstellung von Containerized Network Functions (CNFs) in Telekommunikationsnetzen beschleunigt. SUSE hat heute weitere Verbesserungen für SUSE Edge und SUSE ATIP angekündigt:

SUSE Edge 3.0: SUSE Edge 3.0 ist für den Einsatz an ressourcenbeschränkten, abgelegenen Standorten mit unregelmäßiger Internetverbindung optimiert und eignet sich daher ideal für Embedded Devices. SUSE Edge basiert auf SUSE Linux Enterprise Micro, nutzt CNCF-zertifizierte Kubernetes-Distributionen und unterstützt die Verwaltung und Ausführung von Containern, virtuellen Maschinen und Microservices. Mit Edge 3.0 kombiniert SUSE die Leistungsfähigkeit der Kubernetes-Management-Plattform Rancher Prime, die Cloud-native Container-Sicherheit von NeuVector Prime und einen vollständig validierten, für Edge optimierten und integrierten Cloud-nativen Stack, um ein umfassendes Lifecycle-Management für Edge-Geräte in großem Umfang zu ermöglichen.

SUSE Edge 3.0 ist für den Einsatz an ressourcenbeschränkten, abgelegenen Standorten mit unregelmäßiger Internetverbindung optimiert und eignet sich daher ideal für Embedded Devices. SUSE Edge basiert auf SUSE Linux Enterprise Micro, nutzt CNCF-zertifizierte Kubernetes-Distributionen und unterstützt die Verwaltung und Ausführung von Containern, virtuellen Maschinen und Microservices. Mit Edge 3.0 kombiniert SUSE die Leistungsfähigkeit der Kubernetes-Management-Plattform Rancher Prime, die Cloud-native Container-Sicherheit von NeuVector Prime und einen vollständig validierten, für Edge optimierten und integrierten Cloud-nativen Stack, um ein umfassendes Lifecycle-Management für Edge-Geräte in großem Umfang zu ermöglichen. SUSE Adaptive Telco Infrastructure Platform 3.0: Diese neueste Version bietet eine kommerzielle Umsetzung des Projekts Sylva der Linux Foundation Europe. CSPs sind damit in der Lage, den Energieverbrauch zu reduzieren und die Open Source-Prinzipien einzuhalten. Neu in diesem Release ist auch der Edge Image Builder, mit dem sich Edge-Cluster an den entferntesten Standorten über benutzerdefinierte Bereitstellungsartefakte erstellen lassen. ATIP 3.0 unterstützt außerdem ein Zero-Trust-Bare-Metal-Cluster-Deployment mit Cluster API (CAPI) und Metal3 (Metal Kubed).

Während Unternehmen auf der ganzen Welt das grenzenlose Potenzial von KI erkennen, hat auch SUSE seine KI-Strategie und -Roadmap vorgestellt. Im Mittelpunkt steht das Engagement für eine offene, sichere und konforme KI für Unternehmen. Dazu gehört auch das SUSE AI Early Access Program, ein Zusammenschluss von Kunden und Partnern, der die Zukunft der sicheren Open-Source-KI in Unternehmen gestalten wird.

Mehr über die neuesten Linux-, Cloud Native- und Edge-Produktinnovationen von SUSE erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Website: Geschäftskritisches Linux , Enterprise Container Management und Edge .

Über SUSE

SUSE ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, zuverlässigen und sicheren Open Source-Lösungen für Unternehmen, darunter SUSE Linux Enterprise (SLE), Rancher und NeuVector. Mehr als 60 % der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf SUSE, um ihre unternehmenskritischen Workloads zu betreiben und überall Innovationen zu ermöglichen - vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zum Edge und darüber hinaus. SUSE bringt das "Open" in Open Source zurück und arbeitet mit Partnern und Communities zusammen, um Kunden die Flexibilität zu geben, Innovationsaufgaben heute zu realisieren und die Freiheit, ihre Strategien und Lösungen morgen weiterzuentwickeln. Weitere Informationen unter www.suse.com .

Pressekontakt: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/224623/suse_logo.jpg