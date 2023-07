SUSE PRESERVE LA LIBERTE DE CHOIX POUR LINUX D'ENTERPRISE EN CREEANT UN FORK DE RHEL GRÂCE À UN INVESTISSEMENT DE PLUS DE 10 MILLIONS DE DOLLARS

L'investissement renforce l'engagement de SUSE à innover et à soutenir les distributions SUSE Linux Enterprise et les projets open source connexes

SUSE prévoit de contribuer avec son code à une fondation open source

LUXEMBOURG, 12 juillet 2023 /PRNewswire/ -- SUSE, le fournisseur de Rancher, NeuVector et SUSE Linux Enterprise (SLE) et l'un des leaders mondiaux en matière de solutions open source d'entreprise, a annoncé qu'elle créait un fork de la solution ouverte Red Hat Enterprise Linux (RHEL), et qu'elle développerait et maintiendrait une distribution compatible avec RHEL accessible à tous, sans restrictions. Au cours des prochaines années, SUSE prévoit d'investir plus de 10 millions de dollars dans ce projet.

Dirk-Peter van Leeuwen, PDG de SUSE, a déclaré : « Depuis des décennies, la collaboration et le succès partagé sont les fondements de notre communauté open source. Nous avons la responsabilité de défendre ces valeurs. Cet investissement préservera le processus d'innovation pour les années à venir et garantira que les clients et la communauté ne seront pas soumis à une dépendance envers un fournisseur et qu'ils auront un véritable choix demain comme aujourd'hui ».

SUSE reste pleinement engagée à investir dans ses solutions Linux très réputées, telles que SLE et openSUSE, utilisées par de nombreuses entreprises clientes satisfaites et par la communauté. En parallèle, elle reconnaît que les entreprises et la communauté open source méritent d'avoir le choix et d'être libérées de la dépendance envers un fournisseur. SUSE a une longue histoire en matière d'autonomisation et de soutien aux utilisateurs d'environnements Linux mixtes.

SUSE s'engage à travailler avec la communauté open source afin de développer une alternative compatible durable pour les utilisateurs de RHEL et CentOS. SUSE prévoit de contribuer à ce projet dans le cadre d'une fondation open source, qui fournira un accès gratuit permanent au code source alternatif.

« Cet effort de collaboration démontre l'engagement profond de SUSE à encourager l'innovation et à favoriser le développement par la communauté, et renforce les valeurs fondamentales du logiciel open source. Nous invitons la communauté à s'engager activement et à collaborer pour façonner l'avenir de ce logiciel essentiel », a déclaré Thomas Di Giacomo, directeur de la technologie et des produits chez SUSE. « Nous sommes fermement convaincus que cette nouvelle distribution Linux compatible avec RHEL, ainsi que le portefeuille de SUSE, aideront la communauté et les clients à profiter des avancées sans précédent d'Enterprise Linux, du cloud computing, de la conteneurisation, des solutions Edge, de l'IA/ML et d'autres technologies émergentes ».

« La communauté Enterprise Linux a besoin de standardisation, de stabilité et de cohérence », a déclaré Gregory Kurtzer, PDG de CIQ et fondateur de Rocky Linux. « CIQ apporte la stabilité à ses partenaires, à ses clients et à sa communauté en créant une large coalition d'entreprises, d'organisations et d'individus partageant les mêmes idées. SUSE a incarné les principes fondamentaux et l'esprit de l'open source ; CIQ est ravie de collaborer avec SUSE pour faire progresser une norme Enterprise Linux ouverte ».

À propos de SUSE

SUSE est un leader mondial en matière de solutions open source innovantes, fiables et sécurisées pour les entreprises. Plus de 60 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à SUSE pour alimenter leurs environnements système essentiels. Nous sommes spécialisés dans les solutions métiers Linux, Enterprise Container Management et Edge, et nous collaborons avec des partenaires et des communautés pour permettre à nos clients d'innover partout, du datacenter au cloud, en passant par la périphérie et au-delà.

SUSE réintègre la notion « d'ouverture » à « l'Open Source », offrant aux clients l'agilité nécessaire pour relever les défis de l'innovation aujourd'hui et la liberté de faire évoluer leur stratégie et leurs solutions demain. L'entreprise emploie plus de 2 000 personnes dans le monde entier. SUSE est cotée à la Bourse de Francfort.

Déclarations prospectives

Toute déclaration contenue dans le présent communiqué de presse concernant les attentes, les plans et les perspectives d'avenir de la société, y compris les déclarations contenant les mots « objectifs », « cibles », « seront », « croire », « anticiper », « planifier », « s'attendre » et autres expressions similaires, peut constituer une déclaration prévisionnelle et doit être considérée avec prudence. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués par les présentes déclarations prévisionnelles en raison de divers facteurs importants, notamment le paysage concurrentiel, l'évolution des transactions clients, la dépendance aux relations avec les clients, la gestion de la croissance et des acquisitions, la possibilité de problèmes logiciels non détectés, les risques dus à l'impact de la pandémie de COVID-19 ainsi que les ralentissements économiques, les pressions sur les prix et la viabilité d'Internet. En outre, toutes les déclarations prévisionnelles incluses dans le présent document correspondent à des opinions émises à la date du présent communiqué de presse, qui peuvent donc changer. L'entreprise n'a aucune obligation de mettre à jour ses déclarations prévisionnelles. Les présentes déclarations prévisionnelles sont susceptibles de changer et ne doivent en aucun cas être considérées comme représentant les opinions de l'entreprise à une date autre que celle du présent communiqué de presse.

Copyright 2023 SUSE LLC. Tous droits réservés. SUSE et le logo SUSE sont des marques déposées de SUSE LLC aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques commerciales tierces sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

