SUSE reconnu comme Leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2024 pour la gestion des conteneurs

LUXEMBOURG, 16 septembre 2024 /PRNewswire/ -- SUSE® , leader mondial des solutions d'entreprise innovantes, ouvertes et sécurisées, annonce ce jour avoir été positionné par Gartner, Inc. dans le quadrant des Leaders du « Magic Quadrant for Container Management » pour son produit Rancher Prime.

Le Magic Quadrant de Gartner est l'aboutissement de recherches menées sur un marché spécifique, vous donnant une vue d'ensemble des positions relatives des concurrents du marché. Les Leaders exécutent bien leur vision actuelle et sont bien positionnés pour l'avenir.

« Avec l'évolution du marché cloud native, il n'a jamais été aussi crucial d'offrir des solutions modernes, ouvertes et sécurisées. Nous sommes honorés d'avoir été désignés comme Leader dans le Magic Quadrant de Gartner. Nous pensons que cela témoigne de notre engagement inébranlable à fournir des résultats exceptionnels à nos clients », déclare Peter Smails, SVP, directeur général Enterprise Container Management chez SUSE. « Nous considérons que cette reconnaissance souligne notre engagement à fournir aux entreprises la polyvalence dont elles ont besoin pour prospérer dans un environnement en évolution rapide. »

La plateforme Rancher Prime se distingue comme une solution complète conçue pour donner aux entreprises une liberté et un contrôle inégalés sur leurs environnements. Rancher Prime fournit une suite d'outils essentiels pour la construction de plateformes, notamment la virtualisation, une sécurité robuste, l'observabilité de la pile complète et la livraison d'applications personnalisées, afin d'offrir une visibilité totale, une sécurité robuste et des opérations rationalisées dans des environnements multicloud, sur site et en edge. En mettant fortement l'accent sur l'interopérabilité, la rentabilité et le support de niveau entreprise, Rancher Prime permet d'éviter la dépendance à certains fournisseurs, d'optimiser les performances de l'infrastructure et d'accélérer leurs parcours de transformation digitale.

Clause de non-responsabilité de Gartner:

Gartner Magic Quadrant for Container Management, Dennis Smith, Tony Iams, Michael Warrilow, Wataru Katshurashima et Lucas Albuquerque, 9 septembre 2024.

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l'international. Ces marques sont utilisées avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de SUSE

SUSE est un leader mondial des solutions open source innovantes, éprouvées et sécurisées pour les entreprises, notamment SUSE Linux Enterprise, Rancher et NeuVector. Plus de 60 % des entreprises du Fortune 500 font confiance à SUSE pour gérer leurs charges de travail stratégiques, ce qui leur permet d'innover partout, du datacenter au cloud, en edge et au-delà. SUSE remet de l'« open » dans l'open source, en collaborant avec des partenaires et des communautés pour donner aux clients l'agilité nécessaire pour relever les défis d'innovation, et la liberté de faire évoluer leur stratégie et leurs solutions. Pour plus d'informations, visitez le site www.suse.com

