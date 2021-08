SUSE renforce ses offres sur AWS Marketplace par des services professionnels

- Les clients AWS peuvent désormais avoir accès aux services de conseil, de formation et de soutien haut de gamme de SUSE, ainsi qu'aux logiciels SUSE, afin de simplifier et d'améliorer leurs activités numériques

- SUSE est l'un des premiers fournisseurs du système d'exploitation Linux à proposer des services de soutien et de déploiement haut de gamme directement sur AWS Marketplace

NUREMBERG, Allemagne, 19 août 2021 /PRNewswire/ -- SUSE® , leader mondial en matière de solutions open source innovantes, fiables et adaptées aux entreprises, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de ses services professionnels, notamment des services de conseil, de formation et de soutien haut de gamme, sur AWS Marketplace. Les clients d'Amazon Web Services, Inc. (AWS) peuvent désormais accéder aux services professionnels SUSE en même temps qu'aux logiciels SUSE déjà disponibles, simplifiant ainsi leurs processus commerciaux et améliorant leur capacité à répondre aux exigences de l'économie numérique.

SUSE est l'un des premiers fournisseurs du système d'exploitation Linux à offrir des services de conseil et de soutien haut de gamme directement sur AWS Marketplace.

« Au cours des dernières années, SUSE a constaté un flux important de ses clients vers des fournisseurs publics de services de cloud tels qu'AWS », a déclaré Kenny Stewart, responsable de SUSE Global Services and Support. « Nous avons toujours été déterminés à aller là où nos clients ont besoin d'aller, c'est pourquoi nous collaborons avec AWS pour que nos clients puissent bénéficier des services de conseil, de formation et de soutien haut de gamme dont ils ont besoin, directement sur AWS Marketplace avec leurs solutions technologiques SUSE. C'est une autre façon de veiller à ce qu'ils puissent innover partout. »

Chris Grusz, directeur du développement commercial, AWS Marketplace, Service Catalog et AWS Control Tower chez AWS, a déclaré : « Nous sommes ravis que les offres de SUSE soient désormais disponibles sur AWS Marketplace, offrant ainsi à nos clients communs davantage de possibilités et une plus grande confiance lorsqu'ils exécutent leurs applications sur le cloud. »

En collaborant avec AWS, SUSE offre désormais aux utilisateurs du cloud des solutions complètes comprenant à la fois des logiciels et des services professionnels connexes, ce qui permet de personnaliser chaque offre pour répondre aux besoins uniques des clients. Étant donné que les applications essentielles migrent de plus en plus vers le cloud, les services SUSE permettent de garantir leur fonctionnement optimal dans le cloud, de minimiser les temps d'arrêt et de dynamiser les activités des clients sur leurs marchés respectifs.

« Il est très avantageux de pouvoir acheter sur AWS Marketplace, car cela permet de normaliser les conditions de licence et de réduire le temps d'exécution des contrats, tout en offrant une certaine souplesse grâce aux offres privées », a déclaré Abhi Shanmugan, directeur de l'architecture d'entreprise - applications et intégration chez Phillips 66. « Nous sommes heureux que SUSE propose ses différents produits sur AWS Marketplace ».

SUSE Global Services permet de simplifier, d'accélérer et de moderniser les infrastructures des clients grâce à des offres à coût fixe conçues pour aider les entreprises à découvrir les bonnes solutions open source qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs commerciaux, à concevoir des solutions qui accéléreront la mise en œuvre, à déployer les solutions en toute confiance pour obtenir un retour sur investissement rapide, à optimiser les solutions et à réduire les perturbations commerciales grâce à des relations directes avec les professionnels de SUSE. Pour plus d'informations, consultez le site www.suse.com/services .

À propos de SUSE

SUSE est un leader mondial en matière de solutions open source innovantes, fiables et adaptées aux besoins des entreprises. Plus de 60 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à SUSE pour alimenter leurs environnements système essentiels. Nous sommes spécialisés dans les solutions Enterprise Linux, Kubernetes Management et Edge, et collaborons avec des partenaires et des communautés pour donner à nos clients les moyens d'innover partout - du centre de données, au cloud, à la périphérie et au-delà. SUSE réintègre « Open » au logiciel « Open Source », en donnant aux clients l'agilité nécessaire pour relever les défis en matière d'innovation aujourd'hui et la liberté de faire évoluer leur stratégie et leurs solutions demain. La société emploie près de 2 000 personnes dans le monde et est cotée sur le marché réglementé (Prime Standard) de la Bourse de Francfort. Pour plus d'informations, consultez le site www.suse.com .

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse concernant les attentes, les plans et les perspectives d'avenir de la société, y compris les déclarations contenant les mots « vise », « cible », « sera », « croit », « anticipe », « planifie », « s'attend » et autres expressions similaires, peuvent constituer des déclarations prospectives et doivent être lues avec prudence. Les résultats réels peuvent être matériellement différents de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs importants, notamment le paysage concurrentiel, l'évolution des transactions clients, la dépendance aux relations avec les clients, la gestion de la croissance et des acquisitions, la possibilité de problèmes logiciels non détectés, les risques dus à l'impact de la pandémie de Covid-19 ainsi que les ralentissements économiques, les pressions sur les prix et la viabilité de l'Internet. En outre, toutes les déclarations prospectives incluses dans le présent document correspondent à des opinions émises à la date du présent communiqué de presse qui peuvent changer. L'entreprise n'a aucune obligation de mettre à jour ses déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont susceptibles de changer et ne doivent en aucun cas être considérées comme représentant les opinions de la société à une date autre que celle du présent communiqué de presse.

Copyright 2021 SUSE LLC. Tous droits réservés. SUSE et le logo SUSE sont des marques déposées de SUSE LLC aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques commerciales tierces sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/224623/suse_logo.jpg

