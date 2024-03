SUSE erweitert sein Container-Management-Portfolio und ermöglicht Plattform-Engineering Teams effizientes Management von KI/ML-Workloads

Die neuen Enterprise-Funktionen von Rancher Prime 3.0 erlauben es Plattform-Engineering-Teams unter anderem Self-Service-PaaS (PaaS) bereitzustellen, zusätzlich wird die Rancher Prime Application Collection sowie die erweiterte Unterstützung von AI/ML-Workloads verfügbar sein

Die optimierte Version SUSE Edge 3.0 bietet Sicherheit und Skalierbarkeit durch den Einsatz von Open Source

PARIS, 19. März 2024 /PRNewswire/ -- SUSE®, das Unternehmen hinter SUSE Linux Enterprise, Rancher Prime, und NeuVector Prime, stellt heute Erweiterungen seines Cloud-Native- und Edge-Portfolios vor, mit denen Kunden geschäftskritische Workloads überall sicher bereitstellen und verwalten können. Neue Funktionen in Rancher Prime 3.0, dem kommerziellen Angebot von SUSE für Rancher, der branchenweit meistgenutzten Open Source-Plattform für die Container-Verwaltung in Unternehmen, und SUSE Edge 3.0 sorgen für mehr Auswahl und sichere Plattformen durch reine Open Source-Lösungen.

"Für SUSE sind unsere kommerziellen und Open Source-Nutzer gleichermaßen wichtig", sagt Peter Smails, General Manager Enterprise Container Management bei SUSE. "Zum einen müssen wir für unsere Unternehmenskunden die Funktionen bereitstellen, die sie zur Verteilung und Verwaltung ihrer geschäftskritischen Produktions-Workloads benötigen. Zum anderen ist es unsere Aufgabe, weiterhin in Innovationen zu investieren, um so unsere umfangreiche Open Source-Community zu unterstützen und zu erweitern. Was wir heute vorstellen, erfüllt beide Ziele."

Sicherheit und Lifecycle Management, Self-Service PaaS mit Rancher Prime

Die neuen Funktionen in Rancher Prime 3.0 unterstützen Plattform-Engineering-Teams bei der Bereitstellung von Self-Service Platform-as-a-Service (PaaS) für ihre Entwickler-Communities und bieten verbesserte Unterstützung für KI-Workloads.

Zu den Neuerungen von Rancher Prime 3.0 gehören:

Eine weiter optimierte, sichere Software Supply Chain mit SLSA-Zertifizierung und Software-Bill-of-Materials (SBOM) bietet die für Unternehmen notwendige, nachvollziehbare und vertrauenswürdige Lieferkette.

Aktualisiertes Software-Lifecycle-Management liefert konsistente, wiederholbare Releases, die eng mit dem Upstream-Lebenszyklus von Kubernetes abgestimmt sind.

Durch die allgemeine Verfügbarkeit der Cluster-API und der neuen Cluster-Klassen können Plattform-Engineering-Teams Self-Service-PaaS bereitstellen -somit können Unternehmen durch weitere Automatisierung besser skalieren und Code-to-Production Prozesse beschleunigen.

Mit der Veröffentlichung der Rancher Prime Application Collection bietet SUSE Open Source Anwendungen über eine einzige, vertrauenswürdige, für Unternehmen ausgelegte Distributionsplattform.

Die zertifizierten Kubernetes-Distributionen RKE2 und K3s wurden so verbessert, dass sie die Verwendung von NVIDIAs Container-Laufzeiten automatisch erkennen und konfigurieren und dadurch die Bereitstellung von KI/ML-Workloads vereinfachen.

SUSE stellt ebenfalls Rancher Enterprise vor, ein attraktives Komplettpaket für das gesamte Portfolio von Rancher Prime, einschließlich Multi-Cluster-Management, OS-Management, VM-Management, Persistent Storage und dem zertifizierten Linux-Betriebssystem SUSE Linux Enterprise Micro.

Kontinuierliche Investitionen in Open Source Innovation und Community

SUSE investiert laufend in Open Source-Innovationen für sein gesamtes cloud-natives Portfolio zur Unterstützung seiner großen Anwender-Community. Zu den wichtigsten Erweiterungen gehören:

Harvester 1.3.0 : GPU-Karten unterstützen die Erstellung virtueller GPUs (vGPUs), so dass Benutzer eine vGPU einer oder mehreren von Harvester erstellten VMs zuweisen können. Die Unterstützung von Arm ist in der technischen Vorschau verfügbar.

: GPU-Karten unterstützen die Erstellung virtueller GPUs (vGPUs), so dass Benutzer eine vGPU einer oder mehreren von Harvester erstellten VMs zuweisen können. Die Unterstützung von Arm ist in der technischen Vorschau verfügbar. Longhorn 1.6.0 : Das neueste Update erlaubt eine technische Vorschau der Data Engine Version 2.0, die es ermöglicht eine nahtlose Sicherung und Wiederherstellung von Volumes im Zwischenbetrieb der Data Engine Versionen eins und zwei durchzuführen.

: Das neueste Update erlaubt eine technische Vorschau der Data Engine Version 2.0, die es ermöglicht eine nahtlose Sicherung und Wiederherstellung von Volumes im Zwischenbetrieb der Data Engine Versionen eins und zwei durchzuführen. RKE2 und K3s : NVIDIA-GPU-Unterstützung und vollständige Arm-Unterstützung sind ab sofort allgemein verfügbar.

: NVIDIA-GPU-Unterstützung und vollständige Arm-Unterstützung sind ab sofort allgemein verfügbar. NeuVector Prime 5.3.0: Zu den neuen Funktionen gehören die Sichtbarkeit von Egress-Netzwerkverbindungen, Verfügbarkeit von GitOps-Automatisierung sowie erweiterte Unterstützung für arm64-Architekturen.

Eine vollständige Übersicht aller Updates bietet der Blog.

SUSE Edge 3.0 bringt die Leistungsfähigkeit von Open Source in den Edge-Bereich

Die Anforderungen der Kunden an die Bereitstellung erstklassiger Edge-Erlebnisse steigen rapide. Laut IDC werden 25 Prozent der Ausgaben für Unternehmensinfrastruktur in den Edge-Bereich fließen[1]. SUSE Edge 3.0 trägt diesen wachsenden Anforderungen Rechnung, indem es einen hochgradig validierten, integrierten und Edge-optimierten Stack bereitstellt.

"Edge ist die nächste Stufe der Innovation, aber viele Unternehmen stehen bei der schnellen Transformation im Edge-Bereich vor großen Herausforderungen - sei es das Wissen, wie man in dieser Größenordnung implementiert, sei es der Mangel an Ressourcen oder die technische Unsicherheit", sagt Keith Basil, General Manager Edge bei SUSE. "Bei Edge geht es im Wesentlichen darum, den unternehmerischen Nutzen und die Rechenleistung dorthin zu verlagern, wo sich Kunden und Daten befinden, also dorthin, wo sie den größten Mehrwert bringen. SUSE Edge 3.0 ist das, was Teams brauchen, um Edge sicher, zuverlässig und effizient skalierend zu implementieren - und damit letztlich ihren Wettbewerbsvorteil auszubauen und zu erhalten."

SUSE Edge 3.0 basiert vollständig auf Open Source und wurde gezielt für Edge-Umgebungen entwickelt und bietet folgende Vorteile:

Die vollständig integrierte, cloud-native Edge-Plattform erhöht die die Effizienz der gesamten Edge-Infrastruktur.

erhöht die die Effizienz der gesamten Edge-Infrastruktur. Sicherheit auf Unternehmensniveau: Vollständige Plattform, Sicherheit auf Rechenzentrumsniveau für jedes Edge-Gerät, unabhängig vom Standort..

Vollständige Plattform, Sicherheit auf Rechenzentrumsniveau für jedes Edge-Gerät, unabhängig vom Standort.. Skalierbarkeit: Einfache Bereitstellung und Verwaltung von Edge-Infrastrukturen von Hunderten bis Zehntausenden Nodes.

"Mit Rancher Prime können wir alles verwalten, was darunter liegt, bis hin zum Bare Metal oder Edge. Es gibt eine Reihe anderer Lösungen, von denen einige für bestimmte Teile der Kette besser sein mögen, aber SUSE Edge bietet die gesamte Kette", so Hans Zenth, Technical Project Manager, R&D bei Danelec. "Es hat sich als Vorteil erwiesen, dass wir alles aus einer Hand erhalten können. Nur SUSE übernimmt die volle Verantwortung für die gesamte Kette."

Rancher Prime 3.0 und SUSE Edge 3.0 werden ab April 2024 verfügbar sein. Weitere Informationen auf der KubeCon Europe 2024 am Stand G5 von SUSE.

Über SUSE

SUSE ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, zuverlässigen und sicheren Open Source-Lösungen für Unternehmen, darunter SUSE Linux Enterprise (SLE), Rancher und NeuVector. Mehr als 60 % der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf SUSE, um ihre unternehmenskritischen Workloads zu betreiben und überall Innovationen zu ermöglichen - vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zum Edge und darüber hinaus. SUSE bringt das "Open" in Open Source zurück und arbeitet mit Partnern und Communities zusammen, um Kunden die Flexibilität zu geben, Innovationsaufgaben heute zu realisieren und die Freiheit, ihre Strategien und Lösungen morgen weiterzuentwickeln. Weitere Informationen unter www.suse.com.

