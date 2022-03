Suvoda annonce sa participation à la conférence CTS Europe à Madrid, les 22 et 23 mars

Le leader mondial de la technologie des essais cliniques participera à deux présentations dans le cadre de la conférence sur la chaîne d'approvisionnement des essais cliniques

PHILADELPHIA, 17 mars 2022 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC, entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques spécialisée dans les études très complexes, dans des domaines tels que l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares, a annoncé aujourd'hui que son directeur de la prestation de services, Europe, sera un présentateur et un panéliste clé dans deux sessions de la prochaine conférence Clinical Trial Supply (CTS) Europe qui se tiendra à Madrid, en Espagne, les 22 et 23 mars. Plus de 300 participants et plus de 50 exposants sont attendus à la conférence de cette année. CTS Europe réunira des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques pour discuter des opérations, processus, outils et techniques de la chaîne d'approvisionnement des essais cliniques.

Lors de son premier événement industriel depuis l'annonce de son changement de nom au début du mois, Suvoda partagera ses idées et ses meilleures pratiques en matière de stratégie d'approvisionnement des essais cliniques lors de deux présentations clés le 22 mars, notamment :

Comment optimiser la chaîne d'approvisionnement de vos essais avec une IRT flexible

Mardi 22 mars 2022 | 10 h GMT+1

Aperçu : Les participants découvriront la valeur de la technologie de réponse interactive (IRT) pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

Conférenciers :

Marcel Besier, directeur de la prestation de services, Europe , Suvoda

, Suvoda Daniela Duffett, consultante en solutions, Suvoda

Table ronde - Naviguer dans la voie des essais décentralisés : Établissement d'une chaîne d'approvisionnement d'essais cliniques axés sur le patient qui donne lieu à une fidélisation accrue des patients

Mardi 22 mars 2022 | 16 h 30 GMT+1

Modérateur : Jennifer Smith-Parker, rédactrice principale, GD Healthcare

Conférenciers :

Marcel Besier, directeur de la prestation de services, Europe , Suvoda

, Suvoda Marcus Wajngarten, directeur principal, Fournitures résidentielles, AstraZeneca

Bernard Jaucot, directeur principal, Optimisation des processus et des systèmes (PSO) et Fournitures cliniques mondiales chez PPD, société faisant partie de Thermo Fisher Scientific

S'appuyant sur la dynamique qu'elle a connue en 2021, Suvoda a récemment rajeuni son image de marque et s'est étendue au-delà de son produit phare d'IRT avec le lancement de ses solutions eConsent et eCOA, actuellement en phase d'adoption précoce, marquant une étape critique dans la voie de la société pour rationaliser les essais cliniques complexes.

Suvoda mettra en lumière ces évolutions et la manière dont les entreprises peuvent procéder à des essais intelligents lors de la conférence CTS Europe ce mois-ci. Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez vous inscrire à CTS Europe ici et découvrir le nouveau Suvoda sur www.suvoda.com .

À propos de Suvoda

Suvoda est une entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques qui se spécialise dans les études très complexes et vitales dans des domaines thérapeutiques comme l'oncologie, le système nerveux central et les maladies rares. Fondée en 2013 par des experts en technologies eClinical, Suvoda donne aux professionnels des essais cliniques les moyens de gérer les moments les plus urgents des essais les plus urgents grâce à ses solutions de technologie de réponse interactive (IRT), eConsent et eCOA délivrées sur une plateforme unique. Suvoda, dont le siège social est situé à l'extérieur de Philadelphie, possède également des bureaux à Portland (Oregon), Barcelone (Espagne), Bucarest (Roumanie) et Tokyo (Japon). La société affiche régulièrement un indice de satisfaction de la clientèle de 9 sur 10 et un score NPS de 70 dans ses enquêtes annuelles. Elle a été choisie par des promoteurs d'essais et des sociétés de recherche clinique pour soutenir près de 1 000 essais dans 65 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site suvoda.com . Suivez Suvoda sur Twitter et LinkedIn .

