Suvoda kündigt Teilnahme an der CTS Europe Konferenz in Madrid vom 22. bis 23. März an

Globaler Technologieführer für klinische Studien nimmt an zwei Präsentationen auf der Konferenz über die Lieferkette für klinische Studien teil

PHILADELPHIA,, 17. März 2022 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC, ein globales Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf hochkomplexe Studien wie Onkologie, Zentralnervensystem (ZNS) und seltene Krankheiten spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass sein Director of Services Delivery, Europe, bei der bevorstehenden Konferenz Clinical Trial Supply (CTS) Europe, die vom 22. bis 23. März in Madrid, Spanien, stattfindet, als Hauptredner und Diskussionsteilnehmer an zwei Sitzungen teilnehmen wird. Zu der diesjährigen Konferenz werden mehr als 300 Teilnehmer und über 50 Aussteller erwartet. Auf der CTS Europe treffen sich Pharma- und Biotech-Unternehmen, um über Abläufe, Prozesse, Werkzeuge und Techniken in der Lieferkette für klinische Studien zu diskutieren.

Auf seiner ersten Branchenveranstaltung seit der Ankündigung einer Umfirmierung Anfang des Monats wird Suvoda am 22. März in zwei wichtigen Präsentationen Einblicke in die Lieferstrategie für klinische Studien und bewährte Verfahren geben:

Wie Sie Ihre Versuchslieferkette mit einem flexiblen IRT optimieren können

Dienstag, 22. März 2022 | 10:00 Uhr MEZ

Überblick: Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in den Wert von IRT für eine verbesserte Effizienz der Lieferkette

Redner:

Marcel Besier , Direktor für Dienstleistungserbringung, Europa, Suvoda

Daniela Duffett , Lösungsberaterin, Suvoda

Podiumsdiskussion - Auf dem Weg zu dezentralisierten Studien: Aufbau einer erfolgreichen patientenorientierten Lieferkette für klinische Studien, die zu einer verbesserten Patientenbindung führt

Dienstag, 22. März 2022 | 16:30 Uhr MEZ

Moderator: Jennifer Smith-Parker, leitende Redakteurin, GD Healthcare

Redner:

Marcel Besier , Direktor für Dienstleistungserbringung, Europa, Suvoda

Marcus Wajngarten, Senior Director, Home Supply, AstraZeneca

Bernard Jaucot, Senior Director PSO, Global Clinical Supplies, PPD, Teil von Thermo Fisher Scientific

Aufbauend auf Suvodas Dynamik im Jahr 2021 hat das Unternehmen kürzlich seine Marke aufgefrischt und über sein Flaggschiffprodukt IRT hinaus mit der Veröffentlichung seiner eConsent- und eCOA-Lösungen, die sich jetzt in der Early-Adopter-Phase befinden, einen entscheidenden Schritt auf dem Weg des Unternehmens zur Rationalisierung komplexer klinischer Studien gemacht.

Suvoda wird auf der CTS Europe-Konferenz in diesem Monat auf diese Entwicklungen eingehen und aufzeigen, wie Unternehmen klug verhandeln können. Für weitere Informationen können Sie sich für die CTS Europe hier registrieren und erleben Sie die neue Suvoda unter www.suvoda.com .

Informationen zu Suvoda

Suvoda ist ein globales Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf hochkomplexe, lebenserhaltende Studien in therapeutischen Bereichen wie Onkologie, zentrales Nervensystem und seltene Krankheiten spezialisiert hat. Suvoda wurde 2013 von Experten für eClinical-Technologien gegründet und unterstützt mit seinen IRT-, eConsent- und eCOA-Lösungen, die auf einer einzigen Plattform bereitgestellt werden, Fachleute für klinische Studien dabei, die dringendsten Momente in den dringendsten Studien zu bewältigen. Suvoda hat seinen Hauptsitz außerhalb von Philadelphia und unterhält außerdem Büros in Portland (OR), Barcelona (Spanien), Bukarest (Rumänien) und Tokio (Japan). Das Unternehmen rühmt sich eines konstanten Kundenzufriedenheitsindexes von 9 von 10, eines NPS-Wertes von 70 in seinen jährlichen Umfragen und wurde von Studiensponsoren und CROs für die Unterstützung von fast 1000 Studien in 65 Ländern ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie auf suvoda.com . Folgen Sie Suvoda auf Twitter und LinkedIn .

