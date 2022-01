Svenska Rikslagen: novo partido político na Suécia

ESTOCOLMO, 17 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O Partido Svenska Rikslagen foi registrado na Suécia. O partido tem foco em ser votado para o Parlamento sueco na eleição de setembro de 2022.

Nosso histórico

O Svenska Rikslagen foi criado em resposta à reação do Governo sueco à pandemia da Covid.

Nossa intenção

Com a origem na convenção dos direitos humanos da ONU e com o apoio das leis nacionais da Suécia, o Svenska Rikslagen vai avaliar individualmente, juntamente com defensores e cientistas, as ações dos líderes eleitos e, quando aplicável, exigir responsabilidades.

O Svenska Rikslagen planeja questionar e avaliar:

A legitimidade judicial para um passaporte da vacina

A responsabilidade pelos programas de vacinação direcionados a crianças e jovens

A discriminação sistemática contra cidadãos não vacinados

Responsabilidade e benefícios dos efeitos das vacinas em relação às reações adversas

Os efeitos econômicos dos lockdowns

Nossos eleitores - juntos, somos fortes

O Svenska Rikslagen não faz distinção entre etnias, homens ou mulheres, vacinados ou não vacinados. O Svenska Rikslagen é um partido politicamente independente que defende todos os cidadãos suecos que buscam a verdade e a justiça.

Com o partido Svenska Rikslagen, cidadãos e pessoas de todas as esferas da vida encontram um espaço para se reunir e se expressar. Não se trata mais de saúde pública ou de dividir as pessoas em grupos de vacinados e não vacinados. Trata-se de unir as pessoas e defender nossos direitos humanos.

Convite para coletiva de imprensa

Participação: membros do Conselho, representantes do partido, jornalistas, etc.

Local: Estocolmo, Suécia. O endereço exato será disponibilizado em nosso site.

Data: sábado, 22 de janeiro de 2022, às 10:00h

Presidente do partido Svenska Rikslagen

Contato:

Martin Zetterstedt

+46 709769977

[email protected]

[email protected]

www.svenskarikslagen.se

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1726814/Svenska_Rikslagen_Logo.jpg

FONTE Svenska Rikslagen

