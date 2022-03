SVP WORLDWIDE ADQUIRE OPERAÇÕES DE FABRICAÇÃO DA JAGUAR INTERNATIONAL CORPORATION

LA VERGNE, Tennessee, 31 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A SVP Worldwide, líder global em máquinas de costura para uso doméstico, anunciou que adquiriu as operações de fabricação de máquinas de costura e a organização de engenharia de produtos da Jaguar International Corporation. A instalação, com sede no Vietnã, é uma das maiores fábricas de máquinas de costura doméstica do mundo.

A aquisição fortalecerá a cadeia de suprimentos da SVP Worldwide e criará a capacidade necessária para apoiar o crescimento da SINGER®, da HUSQVARNA VIKING® e da PFAFF®, as marcas da empresa. A demanda por máquinas de costura doméstica cresceu na última década e se intensificou ainda mais durante a pandemia. A SVP Worldwide teve crescimento superior ao do setor e ganhou participação de mercado continuamente por meio da execução sistemática de sua estratégia, que inclui investimentos significativos nos negócios que foram acelerados depois que a SVP Worldwide foi adquirida pela Platinum Equity em 2021. Como resultado, a empresa tem procurado ativamente fortalecer sua pegada de fabricação.

"Expandir nossas capacidades de fabricação ajudará a acompanhar a forte demanda por nossos produtos", disse Carl-Martin Lindahl, CEO da SVP Worldwide. "A aquisição também nos permitirá otimizar a produção em cada unidade de nossa rede de fabricação e, assim, introduzir novos modelos com mais eficiência e agradar aos consumidores, levando nossas inovações como inteligência artificial em máquinas de costura, sistemas operacionais baseados em nuvem e controle de voz para mais produtos de nosso portfólio."

As operações adquiridas foram estabelecidas em 2007 e incluem uma operação de fabricação de máquinas de costura moderna e econômica, estrategicamente localizada no norte do Vietnã. A fábrica produz máquinas de costura computadorizadas, máquinas de costura mecânica, sergers, além de peças de reposição. A aquisição inclui a fábrica e o armazém associado, todos os funcionários atuais, bem como a equipe de engenharia completa no Japão. Além disso, a aquisição inclui todo o portfólio de produtos produzidos na unidade e a propriedade intelectual associada. Atualmente, a fábrica fornece à Jaguar International Corporation e a uma série de clientes terceirizados e continuará a fazê-lo sob a propriedade da SVP Worldwide.

A SVP Worldwide, que faz negócios por meio da SVP-Singer Holdings, Inc. e suas afiliadas, é a maior empresa de máquinas de costura de consumo do mundo, respondendo por mais de uma em cada três máquinas de costura vendidas globalmente. A empresa e suas três marcas icônicas, SINGER®, HUSQVARNA VIKING® e PFAFF®, têm encantado coletivamente os consumidores há mais de 460 anos. Essas marcas e produtos premium são considerados a escolha de profissionais de costura de alto nível e artesãos iniciantes. As marcas SINGER®, HUSQVARNA VIKING® e PFAFF® têm um legado distinto e seguimento global. A SVP Worldwide tem instalações em todo o mundo para projetar, fabricar, vender e oferecer suporte às principais marcas de máquinas de costura do mundo. Com sede corporativa global situada nas proximidades de Nashville, no Tennessee, nos EUA, a empresa também conta com 171 lojas de varejo em 36 estados dos EUA e vários centros de serviços localizados em todo o país. Internacionalmente, a SVP Worldwide tem sedes regionais e escritórios comerciais em Milão, na Itália, e na Cidade do México, no México. Juntas, as marcas atendem consumidores em mais de 180 países nos cinco continentes. Para saber mais, acesse www.svpworldwide.com.

FONTE SVP Worldwide

