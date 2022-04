SVP WORLDWIDE ERWIRBT FERTIGUNGSBETRIEB DER JAGUAR INTERNATIONAL CORPORATION

LA VERGNE, Tennessee, 31. März 2022 /PRNewswire/ -- SVP Worldwide, der weltweit führende Hersteller von Haushaltsnähmaschinen, gibt die Übernahme der Nähmaschinenfertigung und der Produktentwicklung der Jaguar International Corporation bekannt. Die Fabrik mit Sitz in Vietnam ist eine der größten Fabriken für Haushaltsnähmaschinen der Welt.

Die Übernahme stärkt die Lieferkette von SVP Worldwide und sorgt für die erforderlichen Kapazitäten, um das Wachstum der Marken SINGER®, HUSQVARNA VIKING® und PFAFF® des Unternehmens zu fördern. Die Nachfrage nach Haushaltsnähmaschinen ist in den letzten zehn Jahren gestiegen und während der Pandemie noch weiter gewachsen. SVP Worldwide hat das Branchenwachstum übertroffen und durch die systematische Umsetzung seiner Strategie, unter anderem durch signifikante Investitionen in das Geschäft, das sich nach der Übernahme von SVP Worldwide durch Platinum Equity im Jahr 2021 beschleunigte, stetig Marktanteile hinzugewonnen. Als Ergebnis hat das Unternehmen aktiv versucht, seine Fertigung auszubauen.

„Der Ausbau unserer Fertigungskapazitäten wird dazu beitragen, mit der starken Nachfrage nach unseren Produkten Schritt zu halten", so der CEO von SVP Worldwide, Carl-Martin Lindahl. „Die Akquisition wird es uns außerdem ermöglichen, die Produktion an allen Standorten in unserem Fertigungsnetzwerk zu optimieren und dadurch neue Modelle effizienter einzuführen und die Verbraucher zu begeistern, indem wir unsere Innovationen wie künstliche Intelligenz in Nähmaschinen, Cloud-basierte Betriebssysteme und Sprachsteuerung in mehr Produkte unseres Produktportfolios einbringen."

Die erworbenen Betriebe wurden 2007 gegründet und umfassen eine moderne, kostengünstige Nähmaschinenfertigung, die strategisch günstig im Norden Vietnams liegt. Die Fabrik produziert computergesteuerte Nähmaschinen, mechanische Nähmaschinen, Overlockmaschinen und Ersatzteile. Die Übernahme umfasst die Fabrik und das dazugehörige Lager, alle derzeitigen Mitarbeiter sowie das gesamte Engineering-Team in Japan. Darüber hinaus umfasst die Übernahme das gesamte am Standort produzierte Produktportfolio und das damit verbundene geistige Eigentum. Die Fabrik beliefert derzeit die Jaguar International Corporation sowie eine Reihe von Drittkunden und wird das im Besitz von SVP Worldwide auch weiterhin tun.

SVP Worldwide, das über SVP-Singer Holdings, Inc. und seine Tochterunternehmen Geschäfte tätigt, ist das weltweit größte Unternehmen für Verbrauchernähmaschinen. Dies entspricht mehr als einer von drei Nähmaschinen, die weltweit verkauft werden. Das Unternehmen und seine drei Kultmarken SINGER®, HUSQVARNA VIKING® und PFAFF® begeistern gemeinsam seit über 475 Jahren die Verbraucher. Diese Premium-Marken und -Produkte sind sowohl bei Professionellen als auch bei Amateuren die Nähmaschinen der Wahl. Die Marken SINGER®, HUSQVARNA VIKING® und PFAFF® haben jeweils ihr eigenes Erbe und eine weltweite Anhängerschaft. SVP Worldwide verfügt über Einrichtungen rund um den Globus, wo die weltweit führenden Nähmaschinenmarken konzipiert, hergestellt, verkauft und vermarktet werden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Nashville, Tennessee, USA, und betreibt 171 Einzelhandelsgeschäfte in 36 US-Bundesstaaten sowie zahlreiche Servicezentren überall in den USA. Im Ausland betreibt SVP Worldwide regionale Hauptsitze sowie Niederlassungen in Mailand, Italien, und in Mexiko-Stadt. Zusammen erreichen die Marken Konsumenten in mehr als 180 Ländern auf fünf Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie auf www.svpworldwide.com.

