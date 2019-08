SweeGen lança BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS

RANCHO SANTA MARGARITA, Califórnia, 28 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A SweeGen, uma empresa de adoçantes naturais, anunciou o lançamento de sua plataforma de redução de açúcar, com base em stevia, BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS. Fabricantes de produtos acharão o portfolio melhorado valioso em termos da economia de tempo e de custos durante seus ciclos de desenvolvimento de produtos. A plataforma é favorável a rótulos, natural, livre de transgênicos (GMO, em inglês), e competitiva em custos.

A SweeGen anteriormente havia construído uma distinta plataforma de stevia não transgênica e agora, com BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS, entra num novo negócio de desenvolvimento de produtos para – entre outros –laticínios, bebidas, nutrição e confeitaria.

O portfolio e serviços expandidos da empresa proporcionam aos clientes mais opções para a entrega de uma experiência de pleno sabor com alimentos e bebidas de teor de açúcar reduzido, com um perfil da doçura e do paladar dos produtos feitos com açúcar.

"Nossos clientes enfrentam desafios na formulação de produtos com teor reduzido de açúcar, sem comprometimento do sabor. A SweeGen é especialista em desenvolvimento de produtos e de criativos blocos de construção para prover soluções. Estamos animados com a apresentação de nossa BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS, que oferece a experiência com o sabor doce que os consumidores preferem", disse Shari Mahon, vice-presidente sênior de desenvolvimento de produtos.

Mahon explica: "Esta plataforma permite que minha equipe e nossos clientes trabalhem ainda mais estreitamente. Ela é construída sobre uma forte base em stevia, e é aperfeiçoada com nossos criativos blocos de construção para fornecer uma solução mista personalizada que entrega os produtos mais saborosos".

Para mais informações sobre BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS, visite www.sweegen.com.

Sobre a SweeGen

SweeGen, uma empresa de adoçantes naturais, desenvolve, produz e distribui adoçantes não transgênicos (GMO, em inglês) para as industrias alimentícias, de bebidas, nutrição e farmacêutica. A robusta linha de produção da SweeGen, portfolio de propriedade intelectual, capacidade de produção exclusiva e pesquisa e desenvolvimento fornecem a base para inovação e entrega de adoçantes de alta qualidade. Para mais informações, contate info@sweegen.com e visite o website da SweeGen, www.sweegen.com.

Aviso legal a respeito de declarações prospectivas

Este comunicado de notícias contem declarações prospectivas, entre elas, outras declarações a respeito de perspectivas futuras para Bestevia® Taste Solutions. Estas afirmações são baseadas em expectativas atuais, mas estão sujeitas a certos riscos e incertezas, muitos dos quais são de difícil previsão e estão além do controle da Sweegen, Inc.

Riscos relevantes e incertezas incluem aqueles referidos nos registros históricos da Sweegen, Inc. junto à SEC (Securities and Exchange Commission). Estes riscos e incertezas poderiam levar os resultados reais a materialmente diferirem daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas e, portanto, deveriam ser consideradas com precaução. A Sweegen, Inc. se desobriga de atualizar quaisquer declarações prospectivas como um resultado de novas informações ou futuros eventos ou desenvolvimentos.

