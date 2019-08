SweeGen lanza BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS

RANCHO SANTA MARGARITA, California, 28 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- SweeGen, una compañía de edulcorantes naturales, anunció el lanzamiento de BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS, su avanzada plataforma de reducción de azúcar basada en estevia. Los fabricantes de productos encontrarán que la cartera mejorada es valiosa para el ahorro de tiempo y costos durante su ciclo de desarrollo de producto. La plataforma ofrece etiquetas amigables, productos naturales, productos no transgénicos y de costo competitivo.

SweeGen previamente construyó una distintiva plataforma de estevia de productos no transgénicos y ahora ingresa a un nuevo negocio de desarrollo de producto para, entre otros sectores, los de lácteos, bebidas, nutrición y golosinas con BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS.

La cartera de la compañía y los servicios ampliados ofrecen a los clientes más opciones para brindar una experiencia plena de sabor para alimentos y bebidas con azúcar reducida con un perfil de dulzor y una textura en la boca de productos hechos con azúcar.

"Nuestros clientes enfrentan desafíos en la elaboración de productos con azúcar reducida sin comprometer el sabor. SweeGen cuenta con la experiencia en desarrollo de producto y creativos ingredientes esenciales para brindar las soluciones. Nos entusiasma presentar nuestro BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS que ofrece la experiencia del sabor dulce que los consumidores prefieren", dijo Shari Mahon, vicepresidenta senior de desarrollo de producto.

Mahon explica: "Esta plataforma permite a mi equipo y a nuestros clientes trabajar en conjunto aún más de cerca. Está construida sobre sólidos cimientos de estevia, y se fortalece con nuestros creativos ingredientes esenciales para brindar una solución mixta y a medida que brinda productos de mejor sabor".

Si desea más información sobre BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS, sírvase visitar www.sweegen.com.

Acerca de SweeGen

SweeGen, una compañía de edulcorantes naturales, desarrolla, produce y distribuye edulcorantes no transgénicos a las industrias de la alimentación, los sabores, las bebidas, la nutrición y los fármacos. La robusta cartera de productos de SweeGen, su cartera de propiedad intelectual, su capacidad de fabricación específica y su área de I+D proporcionan a la compañía los cimientos para la innovación y para ofrecer edulcorantes de alta calidad. Si desea más información, sírvase contactar a info@sweegen.com y visite el sitio web de SweeGen www.sweegen.com.

Aviso con respecto a las declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro que incluyen entre otras, declaraciones relacionadas con las perspectivas futuras para Bestevia® Taste Solutions. Estas declaraciones están basadas en las expectativas actuales, pero están sujetas a determinados riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir y se encuentran más allá del control de Sweegen, Inc.

Los riesgos e incertidumbres relevantes incluyen a los que se hace referencia en las presentaciones históricas de Sweegen, Inc. ante la Comisión de Bolsa y Valores. Estos riesgos e incertidumbres podrían determinar que los resultados reales difirieran sustancialmente de los expresados en o implícitos por las declaraciones a futuro, y, por lo tanto, deberían ser cuidadosamente considerados. Sweegen, Inc. no asume obligación alguna de actualizar las declaraciones a futuro como resultado de nueva información o eventos o desarrollos futuros.

