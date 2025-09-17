Sweet James nombra a Angie Kwik directora de operaciones de lesiones personales

LOS ÁNGELES, 17 de septiembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Sweet James Accident Attorneys se enorgullece en anunciar el nombramiento de Angie Kwik como Jefa de Operaciones de Lesiones Personales. Con más de 20 años de experiencia legal, Angie liderará los esfuerzos de toda la empresa para agilizar el flujo de casos y garantizar que los clientes reciban apoyo legal oportuno, transparente y compasivo.

Desde ser dueña de su propia práctica hasta llevar a cabo pruebas complejas, Angie aporta una visión, una urgencia y un compromiso inigualables para servir a los necesitados."Nuestros clientes merecen ayuda legal que sea rápida, transparente y profundamente empática ", dijo Angie Kwik. "Me enorgullece formar parte de un equipo que se niega a conformarse con la media".

El socio fundador y abogado, Steve Mehr, comentó: "Angie entiende lo que está en juego en cada caso. Aporta la claridad operativa y la tenacidad necesarias para hacer avanzar los casos y ofrecer los resultados que nuestros clientes merecen ".

Acerca de Angie Kwik

Angie Kwik es una consumada abogada litigante, estratega legal y líder de operaciones con más de dos décadas de experiencia en lesiones personales. Ha sido propietaria y administradora de su propia práctica, ha manejado litigios de alto riesgo y ha desarrollado equipos legales de alto rendimiento. Su experiencia en la velocidad de los casos, la comunicación con los clientes y la preparación de los juicios la posiciona como un activo fundamental para el futuro de Sweet James.

Acerca de Sweet James Accident Attorneys

Sweet James es uno de los principales bufetes de abogados de lesiones personales del país, que atiende con orgullo a clientes en California, Arizona, Georgia, Nevada, Texas y más allá. Con más de $ 2 mil millones recuperados , se confía en la firma por su representación legal de élite y su compromiso inquebrantable con las víctimas de accidentes. Llame al (800) 900-0000 o visite SweetJames.com para obtener ayuda ahora.

