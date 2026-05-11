SWI Capital - Einberufung der Jahreshauptversammlung

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SWI Group

May 11, 2026, 04:53 ET

AMSTERDAM, 11. Mai 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd. (SWI) gibt bekannt, dass sie die Einberufung für ihre Jahreshauptversammlung (AGM) veröffentlicht hat.

Die Jahreshauptversammlung findet am Dienstag, den 26. Mai 2026 statt. Die Tagung kann sowohl in Amsterdam (Niederlande) als auch in Singapur persönlich besucht werden, wobei an beiden Orten gleichzeitig ein Video-Webcast stattfindet.

Weitere Informationen finden Sie in den Einladungsunterlagen, die auf der Website von SWI unter www.swi.com/reports/agm-2026/ abrufbar sind.

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Informationen zur SWI Group

Die SWI Group (www.swi.com) ist ein globales Investmentkonglomerat, das von Unternehmergeist getrieben wird und in einer Reihe von Sektoren tätig ist, darunter Rechenzentren, Immobilien, Kredite und der Finanzsektor. Die Investmentstrategien des Konzerns basieren auf gründlicher Recherche, fundiertem Wissen aus erster Hand und der Fähigkeit, Strategien effizient umzusetzen, um das größtmögliche Renditepotenzial auszuschöpfen. Die SWI Group stützt sich auf lokale operative Teams, um weltweit Chancen sowohl im Immobilienbereich als auch bei Investmentstrategien zu identifizieren, zu entwickeln und zu verwalten. Die SWI Group verwaltet derzeit Vermögenswerte von rund 10 Milliarden Euro und hat mehr als 280 Beschäftigte in 26 Niederlassungen weltweit.

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