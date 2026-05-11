SWI Capital: Convocatoria de la junta general anual de accionistas

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May 11, 2026, 04:59 ET

ÁMSTERDAM, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd. (SWI) anuncia que ha publicado la convocatoria para su junta general anual de accionistas (JGA).

La asamblea general anual se celebrará el martes 26 de mayo de 2026. Se podrá asistir presencialmente a la reunión en Ámsterdam (Países Bajos) y en Singapur, con transmisión simultánea por vídeo en ambas ubicaciones.

Para obtener más información, consulte los materiales de la convocatoria que están disponibles en el sitio web de SWI en www.swi.com/reports/agm-2026/ 

Notas a los redactores

Acerca de SWI Group

SWI Group (www.swi.com) es un conglomerado de inversión global impulsado por un espíritu emprendedor que opera en diversos sectores, incluyendo centros de datos, bienes raíces, crédito y el sector financiero. Las estrategias de inversión del grupo se basan en una investigación exhaustiva, un profundo conocimiento de primera mano y la capacidad de implementar estrategias de manera eficiente para maximizar el potencial de retorno. SWI Group cuenta con equipos operativos locales para identificar, desarrollar y gestionar oportunidades en todo el mundo, tanto en el ámbito inmobiliario como en el de las estrategias de inversión. Actualmente, SWI Group gestiona aproximadamente 10.000 millones de euros en activos y emplea a más de 280 personas en 26 oficinas a nivel mundial.

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