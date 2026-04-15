SwiftMR® d'AIRS Medical obtient l'autorisation de la FDA pour fonctionner en combinaison avec les solutions de reconstruction par apprentissage profond d'équipementiers

CHICAGO, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- AIRS Medical a annoncé aujourd'hui que SwiftMR®, une solution d'amélioration d'image IRM neutre pour les fournisseurs et approuvée par la FDA 510(k), a obtenu l'autorisation de fonctionner en combinaison avec des pipelines de reconstruction par apprentissage profond (DL - deep learning) d'équipementiers (OEM - original equipment manufacturers).

SwiftMR fonctionne de deux manières avec les solutions DL des équipementiers :

Dans les cas où une solution DL d'équipementier est déjà installée, SwiftMR fonctionne en complément pour réduire davantage le temps de numérisation. Dans un centre d'imagerie équipé d'un scanner GE 3T utilisant AIR Recon DL, SwiftMR a encore réduit les scanners cérébraux de routine déjà accélérés de 15 à 9 minutes.

Dans les cas où une solution DL d'un équipementier ne couvre pas une séquence, SwiftMR étend la couverture et permet d'améliorer l'image par l'IA et de réduire le temps de balayage pour toutes les séquences d'impulsions et toutes les parties du corps. La couverture complète de SwiftMR est autorisée par la FDA et utilisée en milieu clinique depuis 2023.

« La différence entre un examen de 15 minutes et un examen de 10 minutes réside dans le fait qu'un site puisse réduire un créneau de rendez-vous de 30 à 20 minutes. Les réductions de temps de balayage supplémentaires assurées par SwiftMR en plus des solutions DL d'équipementiers pourraient suffire à changer leur façon de planifier », a déclaré Jina Park, directrice de la stratégie chez AIRS Medical.

Woojin Jung, chef de produit chez AIRS Medical, ajoute : « Au cours de l'année écoulée, nous avons formé SwiftMR spécifiquement sur les images traitées par DL provenant d'équipementiers et l'avons testé auprès de plusieurs fournisseurs et sur plusieurs champs d'application. Cette nouvelle autorisation de la FDA confirme qu'il répond aux normes de qualité et donne à nos clients la confiance nécessaire pour déployer SwiftMR aux côtés des solutions DL d'équipementiers. »

SwiftMR, associé aux solutions d'apprentissage profond des équipementiers, est disponible dès maintenant pour les centres d'imagerie et les hôpitaux qui cherchent à accélérer les examens et à raccourcir les créneaux de rendez-vous. Pour en savoir plus et demander une démonstration, consultez le site airsmed.com.

À propos de SwiftMR

SwiftMR® est une plateforme d'amélioration de l'image IRM développée par AIRS Medical et autorisée par la FDA (510(k)). Il permet de réduire jusqu'à 50 % la durée de l'examen, quel que soit le fabricant, l'intensité de champ et la partie du corps. Il est actuellement déployé dans plus de 1 700 centres d'imagerie et hôpitaux dans plus de 40 pays.

À propos d'AIRS Medical

AIRS Medical est une société mondiale d'imagerie médicale par IA qui transforme l'IRM grâce à l'apprentissage profond. Ses solutions, SwiftMR® et SwiftSight®, sont déployées dans les principaux systèmes de santé et réseaux d'imagerie du monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site airsmed.com.

Relations avec la presse : [email protected]

SwiftMR®, solution d'amélioration de l'image IRM basée sur l'IA. Autorisé par la FDA (510(k)) pour réduire la durée des examens IRM jusqu'à 50 %. Les durées d'examen indiquées pour des sites spécifiques correspondent aux résultats d'un site particulier et peuvent ne pas être représentatives des résultats généralement observés. Les résultats cliniques varient en fonction du modèle de scanner, de l'intensité du champ, du protocole d'imagerie et de la configuration du site. Consulter airsmed.com pour obtenir les consignes d'utilisation complètes et les données de performance.

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