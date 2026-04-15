SwiftMR® von AIRS Medical erhält FDA-Zulassung für den Einsatz in Verbindung mit OEM Deep Learning Rekonstruktionslösungen

CHICAGO, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- AIRS Medical gab heute bekannt, dass SwiftMR®, eine FDA-510(k)-zugelassene, herstellerneutrale MRT-Bildverbesserungslösung, die Freigabe für den Betrieb in Verbindung mit Deep Learning (DL)-Rekonstruktionspipelines von Originalgeräteherstellern (OEM) erhalten hat.

SwiftMR arbeitet auf zwei Arten mit OEM-DL-Lösungen zusammen:

In Fällen, in denen bereits eine OEM-DL-Lösung installiert ist, arbeitet SwiftMR mit ihr zusammen, um die Scanzeit zusätzlich zu verkürzen. In einem Bildgebungszentrum mit einem GE 3T-Scanner und AIR Recon DL konnte SwiftMR die bereits beschleunigten Routinescans des Gehirns weiter von 15 auf 9 Minuten reduzieren.

In Fällen, in denen eine OEM-DL-Lösung eine Sequenz nicht abdeckt, erweitert SwiftMR den Abdeckungsbereich und ermöglicht eine KI-gestützte Bildverbesserung und eine Reduzierung der Scanzeit für alle Pulsfolgen und alle Körperteile. Die vollständige Abdeckung von SwiftMR ist von der FDA zugelassen und seit 2023 in der klinischen Anwendung.

„Der Unterschied zwischen einem 15-Minuten- und einem 10-Minuten-Scan besteht darin, ob ein Standort tatsächlich von einem 30- auf einen 20-Minuten-Termin wechseln kann. Die zusätzliche Zeitersparnis, die SwiftMR zusätzlich zu den OEM-DL-Lösungen bietet, könnte ausreichen, um die Zeitplanung zu ändern", so Jina Park, Chief Strategy Officer bei AIRS Medical.

Woojin Jung, Head of Product bei AIRS Medical, fügte hinzu: „Im vergangenen Jahr haben wir SwiftMR speziell auf OEM-DL-verarbeitete Bilder trainiert und es mit verschiedenen Anbietern und Feldstärken getestet. Diese neue FDA-Zulassung bestätigt, dass es den Qualitätsstandards entspricht, und gibt unseren Kunden das Vertrauen, SwiftMR neben OEM-DL-Lösungen einzusetzen."

SwiftMR in Verbindung mit OEM Deep Learning-Lösungen ist ab sofort für Bildgebungszentren und Krankenhäuser verfügbar, die nach einem Weg zu schnelleren Scans und kürzeren Wartezeiten suchen. Erfahren Sie mehr und fordern Sie eine Demo an unter airsmed.com.

Informationen zu SwiftMR

SwiftMR® ist eine FDA-510(k)-zugelassene MRT-Bildverbesserungsplattform, die von AIRS Medical entwickelt wurde. Es ermöglicht eine Reduzierung der Scanzeit um bis zu 50 % bei allen Anbietern, Feldstärken und Körperteilen. Es wird derzeit in mehr als 1.700 Bildgebungszentren und Krankenhäusern in mehr als 40 Ländern eingesetzt.

Informationen zu AIRS Medical

AIRS Medical ist ein globales Unternehmen für KI in der medizinischen Bildgebung, das die MRT durch Deep Learning verändert. Die Lösungen des Unternehmens, SwiftMR® und SwiftSight®, werden weltweit in führenden Gesundheitssystemen und Bildgebungsnetzwerken eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter airsmed.com.

Medienkontakt: [email protected]

SwiftMR®, KI-gestützte MRT-Bildverbesserungslösung. FDA 510(k)-Zulassung für eine Reduzierung der MRT-Scanzeit um bis zu 50 %. Die für die einzelnen Standorte angegebenen Scanzeiten stellen die Ergebnisse einzelner Standorte dar und sind möglicherweise nicht repräsentativ für typische Ergebnisse. Die klinischen Ergebnisse variieren je nach Scannermodell, Feldstärke, Bildgebungsprotokoll und Standortkonfiguration. Vollständige Anwendungshinweise und Leistungsdaten finden Sie unter airsmed.com.

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