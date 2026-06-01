SWS Medical dévoile ses solutions rénales de nouvelle génération à l'ERA 2026

CHONGQING, Chine, 1er juin 2026 /PRNewswire/ -- SWS Medical fera ses débuts au Congrès de l'ERA 2026, du 3 au 6 juin à Glasgow, accueillant les néphrologues, les leaders de l'industrie et les partenaires au stand D-350 afin de présenter ses solutions de purification du sang de nouvelle génération.

Dotée de capacités intégrées couvrant la recherche et le développement, la fabrication et la distribution mondiale, SWS Medical continue d'étendre sa présence internationale dans le domaine de la dialyse et de la purification du sang en soins intensifs. À l'occasion de l'ERA 2026, la société présentera la nouvelle génération de plateformes de dialyse et d'EERC conçues pour favoriser l'automatisation intelligente, les soins connectés, l'efficacité du flux de travail et l'administration intégrée des thérapies.

Les technologies présentées comprennent les séries SWS-4000 et SWS-6000, parmi les principales plateformes de dialyse en Chine, qui représentent ensemble une part estimée à 20 % du marché national des appareils de dialyse en 2025. Le modèle phare SWS-6000 est le seul appareil de dialyse en Chine doté d'une surveillance certifiée des principaux paramètres de traitement, tandis que le SWS-4000 est équipé d'un système HDF en ligne pour la production de liquide stérile. Ensemble, ces plateformes sont conçues pour favoriser un traitement plus sûr et plus efficace grâce à une surveillance intelligente et à l'automatisation.

La machine SWS-5000, certifiée CE et numéro 1 des machines deTRSC en Chine pendant trois années consécutives, est une plateforme tout-en-un primée, conçue pour prendre en charge les traitements intégrés de purification sanguine multi-organes dans les applications rénales, hépatiques, cardiaques, pulmonaires et pancréatiques.

L'offre comprend également des dialyseurs avancés fabriqués à l'aide d'une technologie exclusive de stérilisation à la vapeur sous pression avec pré-vide et de matériaux 100 % sans BPA pour assurer une clairance élevée des solutés et des performances d'ultrafiltration fiables, ainsi que des filtres pour liquide de dialyse et des cartouches d'hémoperfusion pour des thérapies de purification du sang élargies.

Soutenant la stratégie de soins connectés de l'entreprise, la plateforme de gestion intégrée relie les centres de dialyse, les praticiens et les patients par le biais du Data Hub, de la carte de patient et du système de gestion de l'hémodialyse, aidant à transformer les données en une prestation de soins plus sûre et plus intelligente.

Basée à Chongqing, en Chine, SWS Medical est un fabricant d'appareils médicaux cotée en bourse (STAR Market, SSE : 688410), spécialisée dans les solutions de purification du sang pour la dialyse et les soins intensifs. L'entreprise joue un rôle de premier plan dans le développement de l'industrie chinoise de la purification du sang. Elle préside l'Alliance stratégique pour l'innovation technologique de l'industrie chinoise de la purification du sang et contribue à l'élaboration de normes nationales et sectorielles. SWS Medical opère à l'échelle mondiale, avec des produits certifiés selon les normes internationales de qualité et de réglementation, y compris le marquage CE et la conformité à la norme ISO 13485:2016.

swsdialysis.com

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