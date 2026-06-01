SWS Medical presenta la innovación renal de última generación en ERA 2026

CHONGQING, China, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- SWS Medical debutará en el Congreso ERA 2026, del 3 al 6 de junio en Glasgow, donde recibirá a nefrólogos, líderes de la industria y socios en el stand D-350 para presentar sus soluciones de purificación sanguínea de última generación.

Con capacidades integradas que abarcan I+D, fabricación y distribución global, SWS Medical continúa expandiendo su presencia internacional en diálisis y purificación sanguínea en cuidados intensivos. En ERA 2026, la compañía presentará plataformas de diálisis y CRRT de última generación diseñadas para respaldar la automatización inteligente, la atención conectada, la eficiencia del flujo de trabajo y la administración integrada de terapias.

Entre las tecnologías destacadas se incluyen las series SWS-4000 y SWS-6000, plataformas de diálisis líderes en China, que en conjunto representaron aproximadamente el 20 % del mercado de máquinas de diálisis del país en 2025. La SWS-6000, el modelo insignia, es la única máquina de diálisis en China con monitorización certificada de los parámetros clave del tratamiento, mientras que la SWS-4000 incorpora un sistema HDF en línea para la producción de fluidos estériles. En conjunto, estas plataformas están diseñadas para proporcionar un tratamiento más seguro y eficiente mediante la monitorización inteligente y la automatización.

SWS-5000, con certificación CE y líder en China en CRRT durante tres años consecutivos, es una plataforma integral galardonada, diseñada para proporcionar soporte a terapias integradas de purificación sanguínea multiorgánica en aplicaciones renales, hepáticas, cardíacas, pulmonares y pancreáticas.

La cartera de productos también incluye dializadores avanzados fabricados con esterilización por vapor a presión con prevacío patentada y materiales 100 % libres de BPA para ofrecer una alta depuración de solutos y un rendimiento de ultrafiltración confiable, junto con filtros de líquido de diálisis y cartuchos de hemoperfusión para terapias de purificación sanguínea ampliadas.

En línea con la estrategia de atención conectada de la compañía, la Plataforma de Gestión Integrada conecta centros de diálisis, médicos y pacientes a través del Centro de Datos, la Tarjeta del Paciente y el Sistema de Gestión de Hemodiálisis, lo que ayuda a transformar los datos en una atención más segura e inteligente.

Con sede en Chongqing, China, SWS Medical es una empresa de dispositivos médicos que cotiza en bolsa (STAR Market, SSE: 688410) y se especializa en soluciones de purificación sanguínea para diálisis y cuidados intensivos. La empresa desempeña un papel fundamental en el avance de la industria de China de purificación sanguínea, presidiendo la Alianza Estratégica para la Innovación Tecnológica en la Industria China de Purificación Sanguínea y contribuyendo al desarrollo de estándares nacionales y sectoriales. SWS Medical opera a nivel mundial y sus productos cuentan con certificaciones internacionales de calidad y normativas, incluyendo el marcado CE y el cumplimiento de la norma ISO 13485:2016.

swsdialysis.com

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