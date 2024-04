Sycomp feiert 30-jähriges Bestehen und eröffnet neues Integrationszentrum in Irland

FOSTER CITY, Kalifornien, 2. April 2024 /PRNewswire/ -- Sycomp A Technology Company, Inc. gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein 30 jähriges Bestehen feiert und seinen globalen IT-Dienstleistungs- und Logistikbetrieb mit der Eröffnung seines neuen europäischen Lagers und Integrationszentrums (IC) in Dublin, Irland, erweitert. Sycomp begann 1994 als lokaler Value-Added Reseller (VAR) und hat sich seitdem zu einem globalen Lösungsanbieter entwickelt, der Kunden bei der Durchführung komplexer IT-Projekte in mehr als 150 Ländern unterstützt.

„Wir sind sehr stolz und fühlen uns geehrt, dass wir seit 30 Jahren im Geschäft sind, in einem sehr wettbewerbsintensiven Technologiemarkt organisch gewachsen sind und unserer Mission treu geblieben sind, unseren Kunden bei der Lösung vieler anspruchsvoller Projekte zu helfen", sagte Michael Symons, Geschäftsführer von Sycomp. „Unsere europäische Expansion unterstreicht unsere Erfolge, baut unseren Service und Support für unsere multinationalen Kunden aus und setzt unseren Wachstumskurs fort."

Der neue Standort von Sycomp in Irland umfasst ein hochmodernes Integrationszentrum, Logistik- und Lagereinrichtungen sowie Räumlichkeiten für Kunden- und Partnertreffen und wird als europäisches Zentrum für das Unternehmen dienen. Neben dem neuen Standort in Irland verfügt Sycomp über Integrationszentren in Burlingame (Kalifornien), Miami, Brasilien, China, Singapur, den Philippinen und Indien. Jedes Zentrum ermöglicht es den zertifizierten Ingenieuren von Sycomp, die Systeme der Kunden vor der Auslieferung zu konfigurieren, zu integrieren und zu testen, um die Komplexität zu beseitigen und eine nahtlose Implementierung beim Kunden zu gewährleisten.

„Wir schätzen und danken unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern auf der ganzen Welt, die unser 30-jähriges Jubiläum zu einer großartigen Reise gemacht haben", sagte Symons. „Mit Blick auf die Zukunft sind wir gut positioniert, um weiterhin einen hervorragenden Kundenservice und -support zu bieten, unsere Dienstleistungskapazitäten zu vertiefen und ein großartiger Arbeitsplatz zu sein."

Informationen zu Sycomp A Technology Company, Inc.

Sycomp ist ein globaler Anbieter von IT-Dienstleistungen und Logistik mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, Rechenzentrum, Endpunktmanagement und Sicherheitslösungen. Sycomps vielfältiges Team von Beratern und Ingenieuren erfüllt die Mission des Unternehmens, anspruchsvolle globale IT-Projekte durch seine hochmodernen Integrations- und Lagerzentren und globalen Technologiepartnerschaften zu bewältigen. Sycomp hat seinen Hauptsitz im Herzen des Silicon Valley, Kalifornien. Das Unternehmen hat komplexe IT-Projekte und unterstützende Anlagen in mehr als 150 Ländern erfolgreich ausgeliefert, bereitgestellt und verwaltet und so seinen Fortune 500-Kunden und globalen Partnern geholfen, eine Welt ohne Grenzen zu verwirklichen. Besuchen Sie sycomp.com für weitere Informationen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2375482/Sycomp_Logo_30Years_F2_01_Logo.jpg