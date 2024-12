Sycuan Casino Resort regala 190 000 $ a 27 organizaciones benéficas durante su ceremonia de entrega de regalos navideños de 2024

SAN DIEGO, 16 de diciembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Sycuan Casino Resort difundió la alegría navideña el jueves 5 de diciembre donando un total de $ 190,000 a 27 organizaciones benéficas diferentes durante su 18ª Ceremonia de Regalos Navideños, estableciendo un nuevo récord de financiamiento para apoyar a organizaciones sin fines de lucro que mejoran la comunidad de San Diego.

"Siempre esperamos esta época del año porque brinda una oportunidad adicional para compartir el apoyo de Sycuan con los que realmente marcan la diferencia en nuestra región", dijo Cody Martínez, presidente de la Banda Sycuan de la Nación Kumeyaay. "Estamos muy orgullosos de celebrar juntos esta mañana y honrar a cada uno de ustedes con este regalo navideño".

La ceremonia de entrega de regalos navideños de 2024 se llevó a cabo en Sycuan Casino Resort. En nombre de Sycuan, los miembros del Consejo Tribal Sycuan y el equipo de liderazgo seleccionan individualmente una organización benéfica para apoyar su misión, que va desde los servicios sociales y de salud hasta las artes y el medio ambiente. A lo largo de los años, el evento ha apoyado a cientos de diversas organizaciones sin fines de lucro que mejoran la vida de las personas.

Las organizaciones benéficas que participaron este diciembre son: Alzheimer's Association of San Diego, Alzheimer's San Diego, American Indian Science & Engineering Society (AISES), Ash Tree Ranch, Big Brothers Big Sisters San Diego County, Breakthrough T1D, Challenged Athletes Foundation, Concordia Church and School, ElderHelp of San Diego, Frosted Faces Foundation, Headbang for Science, MESA Foundation, Monarch School, Mount Soledad National Veteran's Memorial, NAMI San Diego, Parkinson's Association of San Diego, Rady Children's Hospital - Cancer Center, Ronald McDonald House Charities, Shelter to Soldier, Skinny Gene Project, Society of Young Inklings, St. Augustine Music Program, The Animal Pad, Urban Street Angels, War Party Ranch, WILDCOAST y Wings of America.

Para ver fotos del evento, haga clic aquí. Cortesía de Sycuan Casino Resort.

Para obtener más información sobre Sycuan Casino Resort, visite www.sycuan.com.

Acerca de Sycuan Casino Resort

Sycuan Casino Resort comenzó como un humilde Bingo Palace en 1983. Ahora, más de 41 años después, se ha convertido en un hito comunitario y uno de los principales destinos de casino y resort de San Diego. Sycuan incluye una torre de hotel de lujo de 12 pisos con más de 300 habitaciones y 57 suites. Los huéspedes pueden disfrutar de una amplia gama de servicios en el lugar, que incluyen una variedad de nuevos restaurantes, desde restaurantes informales hasta restaurantes elegantes, espacios para reuniones y eventos, un spa de servicio completo, un gimnasio y una zona de piscina y jardines de última generación con un río lento y un bar en la piscina. Sycuan también cuenta con un piso de casino ampliado para un total de 2.800 máquinas tragamonedas y 54 juegos de mesa en una variedad de opciones de juego. Sycuan está abierto las 24 horas del día, los siete días de la semana. Para obtener más información, visite www.sycuan.com o llame al 619.445.6002.

FUENTE Sycuan Casino Resort