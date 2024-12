Syharvest Aluminium passt sich mit strategischen Innovationen und grünen Initiativen an neue Richtlinien für Exportsteuervergünstigungen an

FOSHAN, China, 3. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Am 15. November 2024 kündigte das chinesische Finanzministerium Änderungen der Richtlinien für Exportsteuervergünstigungen an, die sich unter anderem auf die Aluminiumindustrie auswirken. Syharvest Aluminum, ein führendes Unternehmen im Bereich der Aluminiumextrusion, hat Maßnahmen zur proaktiven Anpassung an diese Veränderungen angekündigt.

Syharvest Aluminum Extrusion Workshop

Eddie Tan, CEO von Syharvest Aluminium, sagte: „Änderungen der Richtlinien bringen Herausforderungen, aber auch Chancen mit sich. Dank der digitalen Transformation und der Expertise in der Präzisionsfertigung ist Syharvest in der Lage, hochwertige Produkte zu liefern und gleichzeitig einen Beitrag zur grünen Transformation der Branche zu leisten."

Ab dem 1. Dezember 2024 werden die Exportsteuervergünstigungen für Aluminiumprodukte gestrichen und die Vergünstigungen für bestimmte raffinierte Öle, Photovoltaikkomponenten und nichtmetallische Mineralien von 13 % auf 9 % gesenkt. Als Antwort darauf hat Syharvest eine umfassende Strategie entwickelt.

Kurzfristig hat das Unternehmen das Zeitfenster von 14 Tagen zwischen der Ankündigung der Richtlinie und ihrer Umsetzung genutzt, um Sendungen für Exportkunden zu priorisieren. Dank des seit 2023 eingesetzten digitalen Systems, das rund um die Uhr in Betrieb ist, konnte Syharvest seine Produktionskapazität von 50 Tonnen auf 130 Tonnen pro Tag steigern.

Zur langfristigen Anpassung hat Syharvest über 30 Millionen RMB in ein digitales Transformationsprojekt mit Schneider Electric investiert, um die Produktionseffizienz und Transparenz zu verbessern. Dazu gehören intelligente Produktionslinien und fortschrittliche Informationsmanagement-Plattformen.

Die Gründung der Tochtergesellschaft Syharvest CNC Processing von Syharvest Aluminium im Jahr 2023 läutet eine neue Phase in der Entwicklung der Gruppe ein. Das Tochterunternehmen strebt eine Optimierung der Produktstruktur durch den Übergang von Aluminiumbauprofilen zu Aluminium in Industriequalität und präzisionsgefertigten Produkten an. Das Portfolio umfasst nun Aluminium-Kühlkörper, Profile für die industrielle Beleuchtung, Profile für die industrielle Automatisierung, Profile für Solarrahmen, Aluminiumteile für medizinische Geräte, Automobilkomponenten und Teile für elektronische Geräte. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Extrusion und Präzisionsverarbeitung.

Syharvest konzentriert sich auf Aufträge mit hohem Mehrwert und arbeitet mit Kunden in Europa, Nordamerika, Afrika, Australien und Südostasien zusammen. Das Unternehmen plant auch die Teilnahme an internationalen Messen, um seinen Marktanteil auszubauen.

Syharvest hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben und im Jahr 2022 eine 2-MW-Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert, die den CO2-Ausstoß um 2.200 Tonnen reduziert.

Syharvest Aluminum ist zuversichtlich, dass seine strategischen Initiativen die Auswirkungen der politischen Veränderungen abmildern und Wachstum und Innovation fördern werden.

Informationen zu Syharvest Aluminum

Syharvest Aluminum ist auf die Herstellung und den Verkauf von kundenspezifischen Aluminiumlegierungen spezialisiert und beliefert Branchen wie die Bau-, Elektronik- und Automobilindustrie. Syharvest ist bekannt für Spitzentechnologie und hochwertige Lösungen und ein zuverlässiger Partner der Branche.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.syharvest.com.

Kontakt: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2570658/Syharvest_Workshop.jpg