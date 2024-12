Syharvest Aluminum s'adapte aux nouvelles politiques d'abattement fiscal à l'exportation grâce à des innovations stratégiques et à des initiatives écologiques

FOSHAN, Chine, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 15 novembre 2024, le ministère chinois des finances a annoncé des changements dans la politique d'abattement fiscal à l'exportation, avec des effets défavorables pour les industries, dont la fabrication de l'aluminium. Syharvest Aluminum, leader dans le secteur de l'extrusion d'aluminium, a annoncé des mesures pour s'adapter de manière proactive à ces changements.

Eddie Tan, PDG de Syharvest Aluminum, a déclaré : « Les changements de politique sont source de défis, mais aussi d'opportunités. Grâce à la transformation numérique et à son expertise en matière de fabrication de précision, Syharvest est prête à fournir des produits de haute qualité tout en contribuant à la transformation verte de l'industrie. »

À partir du 1er décembre 2024, la politique annule les abattements fiscaux à l'exportation pour les produits en aluminium et réduit les abattements pour certains produits pétroliers raffinés, composants photovoltaïques et minéraux non métalliques de 13 % à 9 %. En réponse, Syharvest a mis en œuvre une stratégie complète.

À court terme, l'entreprise a profité du délai de 14 jours entre l'annonce de la politique et sa mise en œuvre pour donner la priorité aux expéditions destinées aux clients à l'exportation. En fonctionnant 24 heures sur 24 et en utilisant les systèmes numériques mis en place depuis 2023, Syharvest a considérablement augmenté sa capacité de production, qui est passée de 50 à 130 tonnes par jour.

Pour une adaptation à long terme, Syharvest a investi plus de 30 millions de RMB dans un projet de transformation numérique avec Schneider Electric, afin d'améliorer l'efficacité et la transparence de la production. Il s'agit notamment de lignes de production intelligentes et de plateformes de gestion de l'information avancées.

La création de la filiale Syharvest Aluminum, Syharvest CNC Processing en 2023 représente une nouvelle étape dans le développement du groupe. La filiale vise à optimiser la structure des produits en passant des profilés d'aluminium de construction à l'aluminium de qualité industrielle et aux produits finis de précision. Son portefeuille comprend désormais des dissipateurs thermiques en aluminium, des profilés d'éclairage industriel, des profilés industriels d'automatisation, des profilés pour cadres solaires, des pièces en aluminium pour appareils médicaux, des composants automobiles et des pièces pour appareils électroniques. L'entreprise fournit des solutions complètes, dont la conception sur mesure, l'extrusion et le traitement de précision.

Syharvest donne la priorité aux commandes à forte valeur ajoutée et collabore avec des clients en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique, en Australie et en Asie du Sud-Est. L'entreprise prévoit également de participer à des foires commerciales internationales afin d'accroître sa part de marché.

Attachée au développement durable, Syharvest a installé un système photovoltaïque de 2 MW sur son toit en 2022, réduisant ainsi les émissions de CO2 de 2 200 tonnes.

Syharvest Aluminum est convaincue que ses initiatives stratégiques permettront d'atténuer l'impact des changements de politique et de stimuler la croissance et l'innovation.

À propos de Syharvest Aluminum

Syharvest Aluminum est spécialisée dans la production et la vente d'alliages d'aluminium sur mesure, au service de secteurs tels que la construction, l'électronique et l'automobile. Connue pour sa technologie de pointe et ses solutions de haute qualité, Syharvest est un partenaire industriel de confiance.

