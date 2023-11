Sylvox son téléviseur intelligent étanche et miroir magique pour salle de bains

ONTARIO, Californie, 22 novembre 2023 /PRNewswire/ -- En novembre 2023, la marque de téléviseurs offrant une expérience complète de visionnage Sylvox dévoile l'élégant téléviseur de salle de bains intelligent étanche et miroir magique dans le but de créer un style de vie distinctif et de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie. Ce téléviseur est spécialement conçu pour les environnements de salle de bains afin d'offrir aux utilisateurs et aux ménages une expérience audiovisuelle plus confortable, raffinée et tendance.

Sylvox Waterproof Smart Magic Mirror Bathroom TV

Double plaisir avec le miroir magique et le téléviseur : en tant que téléviseur et miroir de salle de bains, sa particularité réside dans sa double fonctionnalité. Ce n'est pas seulement une télévision haute définition, c'est aussi un miroir tendance. Lorsque le téléviseur est éteint, l'écran se transforme en miroir complet, rehaussant l'élégance et le style de la salle de bain. Une fois allumé, il passe immédiatement en mode téléviseur haute définition.

Interactivité intelligente : équipé du système d'exploitation Google TV et de l'Assistant Google, il permet aux utilisateurs de télécharger et d'accéder facilement à diverses applications et de contrôler le téléviseur par commande vocale. En outre, il prend en charge le Bluetooth 5.0, la 5G, le Wi-Fi et la mise en miroir de l'écran.

Étanchéité et durabilité : avec un indice d'étanchéité IP66 robuste, il peut résister même aux environnements de salle de bain les plus humides. Sa haute luminosité de 500 nits et sa résolution FHD garantissent une expérience visuelle exceptionnelle.

Adaptation à plusieurs scènes : Ce miroir et téléviseur de salle de bains est disponible en deux tailles, 24 pouces et 32 pouces. Il convient non seulement aux salles de bains domestiques, mais aussi aux camping-cars, aux salles de bains d'hôtels, aux piscines, aux régions pluvieuses et humides, etc.

Pour tout renseignement complémentaire sur le téléviseur, veuillez consulter :

EU DTC 32'': https://bit.ly/46dPwSM

EU DTC 24'': https://bit.ly/3MRX7zG

EU-Amazon 32'': https://amzn.to/3SQhVuX

EU- Amazon 24'': https://amzn.to/47yALuW

Offres du Black Friday. Sylvox propose ce téléviseur dans le cadre de ses prochaines offres du Black Friday avec des réductions intéressantes pour les utilisateurs. De plus, les téléviseurs extérieurs, les téléviseurs pour camping-cars, les téléviseurs de cuisine multicolores et d'autres téléviseurs populaires de Sylvox feront partie des offres du Black Friday.

Pour plus d'informations sur les offres du Black Friday, veuillez consulter :

UE : https://bit.ly/47fL5Is

https://bit.ly/47und3x

À propos de Sylvox

Sylvox est une entreprise mondiale qui recherche, développe et fabrique des téléviseurs intelligents avec la vision d'offrir aux utilisateurs des solutions de complète de visionnage de pointe, telles que les téléviseurs d'extérieur, des téléviseurs de salle de bains, des téléviseurs de cuisine, des téléviseurs pour camping-cars, des téléviseurs portables et de l'affichage numérique afin de répondre aux besoins audiovisuels des utilisateurs à tout moment et partout. Sylvox s'est classé numéro 1 des ventes en ligne aux États-Unis dans la catégorie des téléviseurs d'extérieur en 2022.

Contact pour les médias

Société : Sylvox

Contact : Rebecca Zhang

E-mail : [email protected]

Pays : États-Unis

État : Californie

Ville : Ontario

Site web : https://sylvoxtv.eu