Symend injeta mais de USD 40 milhões em capital de crescimento para transformar engajamento do cliente com ciência comportamental

CALGARY, Alberta, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Symend, líder em Behavioral Engagement Technology™, anunciou hoje que arrecadou mais de USD 40 milhões para acelerar ainda mais seu crescimento e expansão no mercado global. A empresa está prestes a dobrar o número de clientes atendidos pelo terceiro ano consecutivo e atenderá mais de 40 milhões de consumidores em nome das maiores empresas da América do Norte este ano.

Esta rodada foi liderada pela Inovia Capital, juntamente com um consórcio de investidores que inclui Impression Ventures, Mistral Venture Partners, Growth Venture Co-Investment Fund da BDC, Women in Technology Fund da BDC Capital, Plaza Ventures e EDC.

"À medida que a Symend expande rapidamente e fecha um dos maiores financiamentos de fintech do ano do Canadá, este financiamento mais recente solidifica sua posição como agente de mudança no engajamento digital do cliente", disse Dennis Kavelman, sócio da Inovia Capital. "As empresas estão vendo o valor da Symend graças a sua capacidade de ajudar a reduzir a delinquência e a reter receita, oferecendo, ao mesmo tempo, uma abordagem hiperpersonalizada que aumenta a fidelidade do cliente. A demanda pela tecnologia da Symend continua a crescer, e estamos animados para ajudar a impulsionar a próxima fase de crescimento."

Com a crescente incerteza econômica, metade dos consumidores norte-americanos ignora e-mails de seus prestadores de serviços porque eles não são suficientemente personalizados ou relevantes, de acordo com o Relatório de Consumo de 2022 da Symend. A solução empática e baseada na ciência comportamental da Symend tem um histórico comprovado de melhoria do desempenho financeiro e fornecimento de experiências positivas para os clientes de algumas das maiores instituições financeiras e provedores de telecomunicações do mundo.

"À medida que as taxas de delinquência aumentam e os clientes enfrentam cada vez mais fadiga digital, mais empresas precisam de uma solução, como a Symend, para recuperar a receita, reduzir as despesas operacionais e aumentar a retenção de clientes", disse Hanif Joshaghani, CEO da Symend. "Conforme continuamos a crescer e a evoluir de forma eficiente, assumimos o compromisso de usar nossa tecnologia e solução desenvolvidas para um propósito para oferecer o que as empresas do mundo todo necessitam agora: economia de custos, alto retorno sobre o investimento e melhor satisfação e fidelidade do cliente."

A Symend é uma empresa SaaS líder que transforma conversas difíceis e momentos cotidianos em experiências positivas durante toda a jornada do cliente. A Behavioral Engagement Technology™ da Symend proporciona experiências digitais hiperpersonalizadas com base na ciência por trás do comportamento do consumidor. Nossa solução consegue melhores resultados e desenvolve relacionamentos mais fortes com quase metade dos atendimentos. Adaptando-se de acordo com as mudanças dos clientes, a Symend ajuda importantes empresas a atrair e manter os clientes para sempre. Fundada em 2016, a Symend é uma empresa privada, sediada em Calgary, com operações globais no Canadá, Estados Unidos e América Latina. Para mais informações, acesse https://symend.com/.

