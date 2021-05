Symplicity Amplia as operações da América Latina ao Chile com uma nova parceria com a Universidade Viña del Mar

ARLINGTON, Va., 11 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Como parte de sua continua expansão na América Latina, a Symplicity Corporation anunciou hoje sua última aliança com a Universidade Vinã del Mar (UVM), tornando-se a primeira Instituição Universitária parceira no Chile.

A Symplicity é uma empresa global que promove a experiência ao estudante e fornece plataformas inteligentes para mais de 2.000 faculdades e universidades para gerenciarem todos os aspectos da vida estudantil, incluindo serviços profissionais, comportamento estudantil e acomodações. A Symplicity permite que as universidades aumentem o engajamento e os resultados dos alunos, criando uma experiência inclusiva e de suporte que vai além da graduação. Saiba mais em symplicity.com.

Uma das instituições de maior prestígio no Chile, e membro ativo da rede Alumni University, a UVM escolheu o Symplicity Career Services Manager (CSM) para apoiar seus mais de 15.000 graduados, porque entende a necessidade de fornecer a alunos e graduados uma variedade de ferramentas para melhorar sua empregabilidade, tudo em uma única plataforma. Anteriormente, a UVM utilizava uma série de ferramentas e prestadores de serviços com foco no relacionamento com alunos e graduados que não permitiam o armazenamento das informações em um repositório central, o que dificultava a gestão por meio de indicadores e relatórios estratégicos.

Com a Symplicity, a UVM pode fornecer um serviço superior e personalizado aos seus graduados, alunos e empregadores para encontrarem rapidamente oportunidades de qualidade utilizando o aplicativo mobile, as feiras de carreiras virtuais ilimitadas, e tornando possível integrar diferentes processos de empregabilidade em um só lugar.

Daniel Tello Bahamondez, chefe da comunidade de profissionais e graduados da UVM pontuou: "Estávamos à procura de uma ferramenta sólida que nos permitisse visualizar os perfis dos nossos alunos e egressos para atuar de maneira ativa na entrega de soluções para colocação profissional, desenvolvimento profissional e com isso apoiá-los no cumprimento dos seus objetivos profissionais. Com o Symplicity CSM estamos oferecendo ao nosso público-alvo melhor suporte e acompanhamento profissional durante a atual incerteza econômica do trabalho que existe em todo o mundo. "

Esta última aliança com a UVM marca a primeira incursão da Symplicity no Chile, no entanto, a longa familiaridade da Symplicity com a região chilena e universidades latino-americanas em geral, nos tornou a solução certa para esta parceria. Isso ocorre em um momento em que o Chile continua a ser um líder em EdTech na região e globalmente.

"O Chile continua sendo um líder em EdTech e com esta parceria, Symplicity e UVM podem continuar a expandir oportunidades para todos os estudantes latino-americanos", disse o presidente e CEO da Symplicity Corporation, Matthew Small. "Esta nova oportunidade agrega valor à UVM em um mercado altamente competitivo."

Esta aliança é um esforço contínuo da Symplicity para expandir o acesso ao mercado de trabalho global. Com a UVM se juntando à família Symplicity, ela também se junta a muitas outras universidades líderes com populações de estudantes diversificadas e crescentes que estão usando Symplicity CSM.

Sobre a UVM

Uma das instituições de maior prestígio no Chile, e membro ativo da Rede Universitária Alumni, a Universidade Viña del Mar (UVM) se compromete a proporcionar acesso à educação em um ambiente crítico, diverso e integrado, sempre conectado a uma rede global de universidades. Os alunos da UVM são treinados para serem profissionais competentes e íntegros e contribuir com as capacidades institucionais para o desenvolvimento da região e do país. Fundada em 1988, iniciou pela primeira vez a sua atividade académica com os cursos de Arquitetura, Engenharia Comercial, Engenharia Civil, Informática e Jornalismo. Hoje, a Universidade de Viña del Mar é uma instituição que se caracteriza por sua contribuição à região de Valparaíso com um cunho inclusivo e internacional. Possui mais de 9.000 alunos pertencentes às Escolas de Comunicações, Ciências da Saúde, Engenharia e Negócios, Ciências Agrárias e Veterinárias, Arquitetura e Design, Educação e Ciências Jurídicas e Sociais, com campi acadêmicos em Rodelillo, Recreo e Miraflores.

Sobre a Symplicity Corporation

Fundada em 1997 e com sede em Arlington, VA, a Symplicity tem sido uma consultora confiável para o ensino superior por mais de 20 anos. A Symplicity oferece soluções abrangentes que ajudam as universidades a gerenciar melhor todos os aspectos da vida do estudante, incluindo serviços de carreira, jornada estudantil, bem-estar e gerenciamento de oportunidades. Com seu foco em todo o campus, a Symplicity permite que as universidades aumentem os resultados de empregabilidade, admissões, envolvimento do empregador e classificações. Mais de 2.000 instituições de ensino superior em todo o mundo confiam nas soluções inovadoras da Symplicity.

Visite www.symplicity.com para mais informações

Contacto com a mídia

Victoria Chapa

Diretora de Marketing e Comunicação

[email protected]

FONTE Symplicity

Related Links

https://www.symplicity.com



SOURCE Symplicity