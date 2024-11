Syncron nomme Claire Rychlewski au poste de Chief Revenue Officer pour accélérer les revenus sur le marché en plein essor de la gestion du cycle de vie des services après-vente

STOCKHOLM, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Syncron, le chef de file des solutions de gestion du cycle de vie des services (SLM) pour le marché de l'après-vente, annonce ce jour l'arrivée de Claire Rychlewski au sein de l'équipe de direction de Syncron en qualité de Chief Revenue Officer (CRO). Claire dirigera tous les aspects des ventes, de la réussite client, du marketing et des partenariats stratégiques de l'entreprise.

Claire Rychlewski, Chief Revenue Officer, Syncron

« Alors que Syncron continue à fournir aux fabricants d'équipements une plateforme opérationnelle complète pour répondre à l'ensemble de leurs besoins en matière de cycle de vie des services, je suis ravi d'accueillir Claire au sein de notre équipe de direction », déclare Fritz Neumeyer, CEO, Syncron. « Son expérience dans la création de sociétés mondiales de ventes et de gestion stratégique de la clientèle aura un impact significatif pour Syncron et pour ses clients, alors que nous continuons à soutenir leurs transformations dans le domaine de l'après-vente et des services avec des technologies axées sur l'IA. »

Claire est une cadre supérieure aguerrie dans l'industrie technologique avec plus de 20 ans d'expérience dans la création de croissance avec des équipes axées sur le client dans les secteurs de l'automobile, de la pharmacie, des produits de consommation emballés, de l'aérospatiale et de la défense, et de l'industrie manufacturière.

En tant que Chief Sales Officer chez Kinaxis, elle a dirigé les équipes de ventes, de consultants commerciaux et de pratiques sectorielles de Kinaxis pendant une période de croissance significative de l'entreprise. Elle est passionnée par la constitution d'équipes et de partenariats solides et diversifiés afin de créer un impact commercial réel pour les clients et les personnes travaillant dans la chaîne d'approvisionnement. Avant de rejoindre Kinaxis en 2018, Claire a occupé plusieurs postes à responsabilité chez GT Nexus et Oracle.

Commentant son nouveau poste chez Syncron, Claire déclare : « Au cours des dix dernières années, en travaillant dans la chaîne d'approvisionnement, j'ai pu directement constater l'impact significatif que le rapprochement des différents silos peut avoir sur la valeur actionnariale. Intégrer Syncron représente une opportunité passionnante alors que nous commençons à révolutionner le marché des services après-vente avec notre plateforme SLM. Combinée à des capacités d'IA de pointe, l'expertise éprouvée de Syncron remodèlera les perspectives des fabricants, dévoilant le potentiel inexploité que les données apportent aux clients, notamment en termes de bénéfices nets. »

Claire est originaire d'Angleterre et vit actuellement à Nantes, en France. Elle est displômée d'un Bachelor of Arts degree with Honors in Economics/Politics/Accounting de l'université de Manchester et d'un certificat de troisième cycle de l'Institute for Sustainability Leadership de l'université de Cambridge. Outre le développement durable, Claire est passionnée par la diversité sur le lieu de travail, les femmes dans la technologie et l'enseignement des STIM.

À propos de Syncron :

Syncron aide les fabricants et les distributeurs à tirer pleinement parti de la nouvelle économie des services en optimisant la rentabilité du marché secondaire, en renforçant la fidélité des clients et en facilitant la transition vers la servitisation. Syncron aligne tous les services après-vente sur sa plateforme de gestion du cycle de vie des services (SLM), aidant ainsi les entreprises à se démarquer grâce à des expériences après-vente exceptionnelles tout en générant une croissance significative des revenus. Les plus grandes marques mondiales font confiance à Syncron, qui s'impose de fait comme le chef de file mondial des solutions SaaS de gestion du cycle de vie des services après-vente optimisées par l'IA/ML. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.syncron.com.

