Syndigo verwerft Riversand, waardoor de mogelijkheden voor product- en masterdata voor wereldwijde klantenbasis worden uitgebreid

CHICAGO, 27 mei 2021 /PRNewswire/ -- Syndigo, een in Chicago gevestigd en toonaangevend SaaS-productinformatie- en syndicatiebedrijf, alsook een portfoliobedrijf van Summit Partners en The Jordan Company, kondigde vandaag de overname aan van Riversand, een toonaangevende cloud-native SaaS-aanbieder van Master Data Management (MDM) en Product Information Management (PIM). De voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

De overname vergroot de positie van Syndigo als wereldwijde leverancier van end-to-end-oplossingen voor productinformatie, door verbeterde PIM-mogelijkheden en flexibele MDM toe te voegen voor meerdere domeinen en systemen. De overname stelt Syndigo ook in staat om zijn aangepaste syndicatie- en analysemogelijkheden naar Riversand's klantenbestand te brengen, waardoor een naadloze overdracht van informatie over het hele productecosysteem wordt geboden.

"Deze samenwerking biedt talloze mogelijkheden voor onze klanten over de hele wereld", aldus Paul Salay, CEO van Syndigo. "Door de expertise van Riversand in MDM en PIM met de toonaangevende capaciteiten van Syndigo op het gebied van verbeterde content, betekent syndicatie en data-analyse meer data en betere data voor al onze klanten."

"Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat we voor het succes van onze bijna 14.000 klanten we productinformatieoplossingen moeten leveren die ontworpen zijn om zowel merken, retailers als distributeurs te dienen", vervolgt Salay. "Onze connectiviteit en extra mogelijkheden tussen de twee oplossingen zullen blijven bijdragen om de snelheid van marktintroductie voor onze klanten zo maximaal mogelijk te maken. We kijken ernaar uit om samen wereldwijd te groeien."

"Tijdens de zorgvuldige overwegingen over hoe we onze klanten kunnen helpen hun groei te versnellen, hebben we vastgesteld dat Syndigo ideaal was voor klanten om hun hele toeleveringsketen voor productinformatie te verbeteren", aldus Riversand medeoprichter en CEO Upen Varanasi. "Onze klanten, medewerkers en partners vormen een team dat een schat aan functionaliteit biedt die in de branche ongeëvenaard is. Samen met Syndigo zullen we de gegevensstromen door hun verschillende domeinen en systemen verder blijven verbeteren."

Erkend als leider in het Gartner Magic Quadrant for Master Data Management Solutions van januari 2021, heeft Riversand een sterk partner- en alliantienetwerk opgebouwd dat zijn technologische capaciteiten verder aanvult en zijn wereldwijde bereik vergroot. De complementaire combinatie van Riversand's ruime aanbod met Syndigo zal klanten in staat stellen om meer boeiende wereldwijde klantervaringen te leveren door via een end-to-end-oplossing strategieën voor product- en masterdatamanagement te optimaliseren.

Over Syndigo

Syndigo maakt via zijn netwerk van merken en zijn klanten handel mogelijk door de efficiënte overdracht van productinformatie te ondersteunen. Het bedrijf biedt beschrijvende product- en voedingsinformatie, afbeeldingen en andere digitale media, mogelijk gemaakt door grondige analyses om boeiende merkervaringen online en in de winkel mogelijk te maken. Via het geïntegreerde platform van Syndigo, Content Experience Hub, kunnen klanten productcontent publiceren, beheren, verspreiden en controleren via het grootste handelsnetwerk van merken en ontvangers ter wereld.

Syndigo bedient meer dan 12.000 fabrikanten en 1.750 retailers en distributeurs wereldwijd in veel belangrijke consumentenindustrieën zoals supermarkten, foodservice, hardlines, woningverbetering/doe-het-zelf, huisdieren, gezondheid en schoonheid, auto-, kleding- en gezondheidsproducten. Lees meer over deze aankondiging op www.syndigo.com .

Lees meer over deze aankondiging op https://www.syndigo.com/riversand/.

Over Riversand

Riversand biedt een Master Data Experience Platform (MDxP), waarmee klanten hun gegevens kunnen gebruiken door middel van intelligente inzichten, automatisering en multidomein-SaaS-oplossingen. Het MDxP-platform van Riversand is de motor die het digitale transformatietraject van klanten mogelijk maakt door verbeterde zakelijke flexibiliteit, snellere acceptatie en verbeterde samenwerking binnen de onderneming. Riversand stuurt data naar ervaringen en inzichten en heeft een visie om bedrijven te helpen hun klanten beter te leren kennen, producten sneller te verplaatsen, processen te automatiseren, risico's te verkleinen en hun bedrijf slimmer te runnen. Kijk op https://www.riversand.com/ voor meer informatie en volg @RiversandMDM op Twitter en Riversand op LinkedIn.

Over Summit Partners

Summit Partners, opgericht in 1984, is een wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij die momenteel meer dan USD 23 miljard aan kapitaal beheert dat bestemd is voor groeikapitaal, vastrentende waarden en openbare aandelenkansen. Summit investeert in groeisectoren van de economie en heeft geïnvesteerd in meer dan 500 bedrijven in technologie, gezondheidszorg en andere groeisectoren. Deze bedrijven hebben meer dan 160 openbare aandelenemissies gedaan en meer dan 200 zijn verkregen via strategische fusies en verkopen. Summit werkt samen met meer dan 24 bedrijven in het e-commerce- en consumentenlandschap, waaronder Brooklinen, Klaviyo, Solo Stove, Philz Coffee, Quay Eyewear, Reverb.com, Sezane, TinyPrints, VeriShip, MercuryGate en vente-privee.com. Summit heeft kantoren in Noord-Amerika en Europa en investeert in bedrijven wereldwijd. Kijk voor meer informatie op www.summitpartners.com of volg ons op LinkedIn.

Over The Jordan Company

TJC ( www.thejordancompany.com ),opgericht in 1982, is een private equity-firma in het middensegment die sinds 1987 fondsen beheert met oorspronkelijke kapitaalverplichtingen van meer dan USD 11 miljard en al 38 jaar zijn sporen verdient in het investeren in en bijdragen aan de groei van veel bedrijven over de hele wereld, waaronder industrie, transport en logistiek, gezondheidszorg en consumenten, telecom, technologie en nutsvoorzieningen. Het beleggingsteam investeert al meer dan 20 jaar en wordt ondersteund door de Operations Management Group, die in 1988 werd opgericht om operationele verbeteringen in portefeuillebedrijven te initiëren en te ondersteunen. TJC heeft zijn hoofdkantoor in New York en heeft ook een kantoor in Chicago.

